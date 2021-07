Perang Drone di Timur Tengah Makin Gencar, Bagaimana Mengawasinya?

Armada Elang Militer Perancis untuk Menghalau Pesawat Tanpa Awak

D‘Artagnan menyerang musuh

Sejak pertengahan 2016, D‘Artagnan telah dilatih untuk menghalau potensi acaman udara. Selain D' Artagnan ada burung elang lainnya di Pangkalan Udara Mont-de-Marsan, yaitu Athos, Porthos dan Aramis. Ketiganya dinamai berdasarkan karakter dalam novel Alexandre Dumas, "The Three Muskateers."