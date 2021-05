Penulis Israel Bicara Tentang Konflik Berkepanjangan dan Pandemi

Dikenal dengan bukunya yang banyak bertema Holocaust, penulis asal Israel Lizzie pada 2015 menerbitkan novel berjudul Who the Fuck is Kafka, yang menyuarakan sisi Palestina dari konflik antara Israel dan Palestina. Selanjutnya, tahun 2017 ia juga menerbitkan novel berjudul Sweet Occupation, di buku ini Doron mewawancarai mantan teroris asal Palestina.

Namun buku-buku itu tidak ada yang dicetak oleh penerbit di Israel. Penulis perempuan berusia 67 tahun yang tinggal di Tel Aviv ini lantas jadi tidak populer di negaranya sendiri karena secara terbuka mengadvokasi perdamaian antara Israel dan Palestina.

Dalam wawancara dengan DW, Doron menjelaskan mengapa dia tidak melihat adanya solusi untuk konflik berkepanjangan ini dalam waktu dekat.

Deutsche Welle: Bagaimana pandangan Anda tentang konflik ini?

Lizzie Doron: Tidak ada yang baru. Kurang lebih sama saja. Selalu ada pemicu baru setiap saat. Saya dapat mengatakan bahwa perbedaan kali ini adalah pandemi COVID yang membawa kita ke ambang batas mental. Kita jauh lebih gelisah. Kita ingin kembali normal. Kami sangat gembira dengan adanya vaksinasi dan keberhasilannya sehingga mungkin adalah Israel yang pertama mengatasi situasi ini. Perang memang bukan kejutan besar, tapi waktunya sangat buruk. Dan ini adalah situasi baru. Tapi perang, di satu sisi, adalah hidup kami.

Tapi mengapa kali ini eskalasinya begitu besar?

Kita punya ilusi - mungkin itu adalah ilusi - bahwa ada semacam solidaritas dalam masyarakat selama masa pandemi. Kita menemukan bahwa kita punya musuh yang sama, kurang lebih. Anda tahu, virus adalah musuh besar. Saya merasa ini adalah awal dari era baru dan saya berpikir juga tentang proses menemukan obatnya. Vaksinasi - itu adalah solusi global. Itu bukan hanya solusi yang terkait dengan suatu negara, agama, dan orang-orang tertentu. Kita semua berjuang bersama untuk kelangsungan hidup kita.

Eskalasi Kekerasan Israel-Palestina Korbankan Rakyat di Kedua Pihak Gaza hadapi horor Asap membumbung dan api membakar perumahan di Khan Yunis di Jalur Gaza yang jadi target serangan Israel Rabu (12/5). Aksi kekerasan dan saling serang kembali memuncak sejak beberapa hari terakhir.

Eskalasi Kekerasan Israel-Palestina Korbankan Rakyat di Kedua Pihak Warga mengungsi dalam kepanikan Warga dievakuasi dari gedung di Jalur Gaza yang jadi target serangan Israel. Sedikitnya 56 warga Palestina di Jalur Gaza tewas akibat serangan Israel. Roket yang ditembakkan militan dari Jalur Gaza menewaskan 6 orang di Israel.

Eskalasi Kekerasan Israel-Palestina Korbankan Rakyat di Kedua Pihak Kehancuran di Gaza City Israel menurut pernyatan sendiri menyebutkan, miiternya menyerang secara terarah bangunan di Gaza City yang dijadikan kantor kelompok militan atau dihuni pimpinannya.

Eskalasi Kekerasan Israel-Palestina Korbankan Rakyat di Kedua Pihak Roket di langit Tel Aviv Kelompok militan Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza menembakkan sejumlah roket ke Tel Aviv. Sistem pertahanan rudal Israel melindungi kota dan menghancurkan sebagian besar proyektil di udara atau mengalihkan jalurnya, untuk meminimalkan kerusakan.

Eskalasi Kekerasan Israel-Palestina Korbankan Rakyat di Kedua Pihak Berlindung dengan cemas Tapi sistem pertahanan udara "Iron Dome" tidak mempu melindungi 100%. Jika sirene mengaung, itu tanda bagi warga Israel untuk secepatnya mengamankan diri di "shelter perlindungan", tidak peduli apakah itu tengah malam atau dinihari.

Eskalasi Kekerasan Israel-Palestina Korbankan Rakyat di Kedua Pihak Bahaya tetap mengancam Juga jika roket bisa dihancurkan atau dihalau, runtuhan puing bangunan tetap berbahaya. Seperti sebuah rumah di Yehud dekat bandara Ben Gurion yang hancur dihantam roket. Militer Israel melaporkan, sejak Senin (10/5) sedikitnya 1.000 roket ditembakkan dari Jalur Gaza ke wilayah Israel.

Eskalasi Kekerasan Israel-Palestina Korbankan Rakyat di Kedua Pihak Cari perlindungan Jika saat alarm berbunyi, warga tidak sempat mencari bunker perlindungan, mereka berusaha melindungi diri sebaik mungkin. Seperti warga di kota Ashkelon sekitar 10 km di utaraperbatasan ke Jalur Gaza ini.

Eskalasi Kekerasan Israel-Palestina Korbankan Rakyat di Kedua Pihak Batu dilawan gas air mata Dalam beberapa hari terakhir, aksi bentrokan berat antara demonstran Palestina melawan militer Israel terjadi di berbagai kota. Di Hebron, kota di tepi barat Yordan yang diduduki Israel, demonstran melemparkan batu yang dibalas tembakan gas air mata oleh tentara Israel.

Eskalasi Kekerasan Israel-Palestina Korbankan Rakyat di Kedua Pihak Ambil posisi dan bidik Aparat keamanan Israel menembakkan gas air mata, peluru karet dan granat kejut untuk membubarkan demonstran. Pemicu demonstrasi warga Palestina antara lain ancaman pengusiran paksa di kawasan timur Yerusalem. Aksi ini akhirnya bermuara pada konflik terbuka.

Eskalasi Kekerasan Israel-Palestina Korbankan Rakyat di Kedua Pihak Sampai kapan konflik berlangsung? Saat ini tidak terlihat ada pertanda deeskalasi kekerasan. Warga Palestina di Gaza City ini mencari perindungan di halaman kantor perwakilan PBB, karena ketakutan akan jadi sasaran serangan Israel berikutnya.



Saya dapat mengatakan bahwa kehidupan kembali (normal) terlalu cepat. Kita tidak belajar apa-apa, dan karena frustrasi serta masa-masa sulit akibat pandemi virus corona, kita jadi lebih agresif. Ini menyebabkan kita tidak menganggap serius semua garis dan batasan, ditambah adanya kebutuhan para politisi untuk menjadi kuat. Seperti yang saya pahami (para politisi), mereka menggunakan orang. Mereka perlu agar orang-orang menjadi lemah. Mereka ingin agar orang-orang mengandalkan mereka sebagai pemimpin, yang mengendalikan publik.

Bagaimana Anda mengatasi situasi yang terus-menerus mengancam seperti ini? Bisakah Anda bahkan berpikir untuk bekerja?

Itu pertanyaan yang bagus. Ngomong-ngomong, saya duduk di sini sementara dinding di belakang adalah tempat perlindungan kami. Setiap rumah di Israel punya tempat berlindung, dan tempat berlindung saya adalah perpustakaan. Di sana, saya punya 5.000 buku dan air. Jadi, inilah lelucon di keluarga ini: "Dia akan mati dengan buku-bukunya."

Saya seorang penulis yang obsesif. Saya menulis dari pagi sampai malam. Saya pikir cara hidup saya sebagai penulis terus berlanjut melewati perang, penyakit, dan kesulitan selama 20 tahun ini. Tetapi saya tidak ingat bahwa saya merasa harus berhenti menulis.

Buku berjudul Who the fuck is Kafka bercerita tentang persahabatan lintas batas konflik Palestina-Israel

Selama perang ini, saya duduk di depan komputer dan saya tidak bisa menulis satu huruf, tidak sepatah kata pun. Saya sangat tertekan, sedikit banyak. Anda tahu, umur saya hampir 70 tahun. Saya ingat hidup saya penuh dengan peperangan: Saya adalah seorang anak (yang tumbuh) dalam perang, saya adalah seorang ibu dalam masa perang dan sekarang saya menjadi nenek dalam perang. Saya merasa ini tidak ada habisnya dan mungkin ini bukan tempat bagi masa depan keluarga saya.

Anda dikenal dengan buku-buku tentang Holocaust. Kemudian Anda bertemu dengan seorang pembuat film asal Palestina. Dalam buku Anda Who the Fuck Is Kafka, Anda menjelaskan apakah persahabatan antara orang Israel dan Palestina itu mungkin. Dalam Sweet Occupation, Anda mewawancarai mantan teroris Palestina. Bagaimana Anda sampai menyuarakan cerita dari 'pihak lain' ini?

Saya pikir pertama, paling mudah bagi saya untuk menceritakan kisah saya sendiri, tetapi kemudian saya merasa bahwa tetangga saya, yang berada di bawah pendudukan, mungkin memiliki kisah serupa untuk diceritakan, tentang mimpi untuk bebas, tentang mimpi untuk memiliki sebuah negara, dan untuk membesarkan keluarga dalam kehidupan yang damai dan terbuka.

Dan saya pikir saya ingin memahami secara mendalam perasaan orang-orang tentang kenyataan bahwa musuh mereka telah membuat perubahan besar dalam hidup mereka. Dalam kasus saya, yang disebut musuh adalah Nazi selama Perang Dunia Kedua yang menghancurkan semua sejarah hidup saya.

Memang tidak bisa dibandingkan, tapi tetap saja, bagi seorang penulis, ceritanya kini adalah tentang orang-orang Palestina. Dan bagaimana orang-orang Israel telah datang ke tanah mereka, mengambil rumah-rumah mereka, dan bahwa mereka hidup di bawah pendudukan (Israel). Protagonis saya, pahlawan saya, adalah orang-orang yang mesti berjuang untuk hidup mereka.

Foto Kontras Duka dan Tawa Antara Gaza dan Israel Amarah Menjelang Nakba Sebanyak 60 demonstran tewas saat mengikuti aksi protes terhadap pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem. Penduduk di Jalur Gaza menyantroni perbatasan untuk menolak kebijakan Presiden Donald Trump yang mengubur klaim Palestina atas Yerusalem. Pemindahan tersebut bertepatan dengan peringatan 70 tahun pendirian negara Israel yang sekaligus menandakan hari pengusiran buat Palestina

Foto Kontras Duka dan Tawa Antara Gaza dan Israel Goretan Trump di Yerusalem Ketika korban pertama di Jalur Gaza mulai berjatuhan, penasehat senior Gedung Putih Ivanka Trump dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin meresmikan gedung baru kedutaan AS di Yerusalem. Acara yang dihadiri oleh pejabat tinggi Israel dan sejumlah negara lain itu berlangsung hangat dan meriah.

Foto Kontras Duka dan Tawa Antara Gaza dan Israel Termakan Jebakan Hamas? Israel menuding organisasi teror Hamas sengaja menjebak warga untuk mendorong bentrokan yang menelan korban jiwa. Di antara korban tewas terdapat seorang bocah perempuan meregang nyawa usai terpapar gas air mata. Bentrokan di perbatasan menyisakan lebih dari 2.700 korban luka. Organisasi Palang Merah mengkhawatirkan kapasitas rumah sakit di Gaza tidak mencukupi.

Foto Kontras Duka dan Tawa Antara Gaza dan Israel Pesta dan Elegi Seputar Yerusalem Ketika warga Palestina meratapi Yerusalem, kelompok geng kendaraan bermotor di Israel merayakan pengakuan Amerika Serikat atas ibukotanya tersebut. Status Yerusalem yang sejak lama bermasalah diklaim sebagai ibukota abadi oleh penganut kedua agama. Bahkan Arab Saudi yang notabene sekutu AS di kawasan mengritik kebijakan Trump memindahkan kedutaan besar Amerika.

Foto Kontras Duka dan Tawa Antara Gaza dan Israel Hari Paling Berdarah Aksi demonstrasi pada hari Senin (14/5) di Gaza merupakan hari tunggal paling berdarah sejak perang Israel dan Hamas pada 2014 lalu. Dari 2.700 korban luka, lebih dari 1.300 terkena peluru dan 130 berada dalam kondisi kritis. Termasuk korban yang tewas adalah delapan anak di bawah umur, klaim Kementerian Kesehatan Palestina.

Foto Kontras Duka dan Tawa Antara Gaza dan Israel Bertabur Puji dan Sanjungan Selama acara pembukaan kedutaan AS, perwakilan kedua negara saling melemparkan sanjungan dan pujian. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu misalnya menilai langkah presiden Trump sebagai sebuah "keberanian." Sementara menantu Trump, Jared Kushner, mengatakan suatu saat umat manusia akan membaca sejarah ini dan mengakui, "perdamaian diawali dengan keputusan Amerika menerima kebenaran."

Foto Kontras Duka dan Tawa Antara Gaza dan Israel Menyambut Hari Kematian Sejak aksi demonstrasi menyambut hari Nakba dimulai 30 Maret lalu, setidaknya 97 penduduk Palestina dinyatakan tewas, termasuk 12 anak-anak. Sementara angka korban luka bahkan melebihi jumlah korban pasca operasi militer Israel selama 51 hari di Gaza pada 2014, yakni 12.271 orang berbanding 11.231 orang. Situasi ini menyisakan ketegangan diplomasi antara Israel dan sejumlah negara lain.

Foto Kontras Duka dan Tawa Antara Gaza dan Israel Kisruh Diplomasi Sebagai reaksi - Turki dan Afrika Selatan menarik duta besarnya dari Tel Aviv. Sementara Uni Eropa, Jerman, Perancis dan PBB menyesalkan penggunaan kekerasan oleh militer. Adapun pemerintah Irlandia memanggil duta besar Israel untuk dimintai keterangan. Dari semua negara hanya Amerika Serikat dan Australia yang mengutuk Hamas atas jatuhnya korban jiwa di Jalur Gaza. (rzn/vlz - rtr,ap,afp)



Tapi Anda juga telah dianggap 'pengkhianat' oleh orang-orang di Israel…

Ya sampai sekarang, karena saya adalah ikon penceritaan Holocaust dan diwajibkan untuk menceritakan (kisah) penderitaan orang Yahudi. Pada awalnya, mereka sangat kecewa - penerbit saya dan bahkan pembaca saya; sewaktu mereka tahu bahwa saya sedang menulis cerita tentang musuh saya, sangat sulit bagi mereka untuk mencernanya. Meski demikian, cerita Holocaust sangat populer dan laris manis.

Buku baru saya (berjudul What if) rencananya akan diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2021 di Jerman (diterjemahkan sebagai Was wäre wenn). Ini adalah kisah tentang seorang teman saya yang menentang perang. Saya memutuskan untuk menceritakan kisah orang-orang yang mencoba bersuara di negara mereka sendiri, di tempat mereka sendiri, tetapi tidak ada yang siap mendengarkan.

Saya berharap buku ini, suatu hari, akan menemukan penerbit di Israel. Banyak orang di Israel mencoba membuat perubahan, tetapi kami berada di saat sangat sulit untuk mendengarkan orang lain atau seseorang yang mencoba mengubah konsensus.

Apa visi Anda tentang hidup berdampingan yang lebih damai? Bagaimana itu bisa terjadi?

Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk memberi Anda jawaban, karena saat ini, menurut saya ada berbagai situasi di dunia yang tidak memiliki solusi. Kebanyakan orang dari dunia Barat ingin mencari solusi. Dan, tahukah Anda, ada orang yang religius misalnya, yang bermimpi bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah mereka, atau orang yang berpikir bahwa perang adalah solusinya. Jadi, saat ini, menurut saya situasi di Timur Tengah tidak dapat diselesaikan; harus ada perubahan besar dalam perilaku masyarakat.

