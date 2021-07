Selamatkan Lebanon dari Krisis, Konglomerat Najib Mikati Ditunjuk Jadi Perdana Menteri

Pengusahan kaya yang bergerak di bidang komunikasi sekaligus mantan perdana menteri, Najib Mikati, dipilih oleh anggota parlemen pada Senin (26/07) untuk menjabat lagi sebagai perdana menteri baru Lebanon saat negara itu tengah diguncang berbagai krisis politik-ekonomi.

Mikati yang merupakan lulusan Harvard memperoleh 72 suara dari 118 anggota parlemen, cukup untuk membawanya terpilih sebagai PM. Dia didukung oleh sebagian besar partai politik Lebanon termasuk kelompok Muslim Syiah yang didukung Iran, Hizbullah. Namun, Mikati menghadapi tentangan dari partai Presiden Michel Aoun yang seorang Kristen Maronit.

Mikati sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri sementara selama tiga bulan pada tahun 2005 setelah peristiwa pembunuhan bom mobil terhadap Rafik Hariri. Kemudian ia juga kembali dilipih pada tahun 2011, dan pada tahun 2013 hingga 2014. Ia juga menjabat sebagai menteri pekerjaan umum dan transportasi di tiga kabinet yang berbeda antara tahun 1998 dan 2004.

Upaya agar tidak terpuruk dalam krisis

Terpilihnya Mikati mengakhiri kebuntuan politik yang telah melumpuhkan perekonomian Lebanon. Ia menggantikan PM sementara sebelumnya, Saad Hariri yang mengundurkan diri setelah hampir 10 bulan gagal membentuk kabinet baru.

Mikati akan menghadapi tugas berat untuk mencoba mengarahkan Lebanon keluar dari apa yang dikatakan Bank Dunia adalah sebagai salah satu krisis keuangan terburuk di dunia dalam lebih dari 150 tahun.

Mikati pun meminta rakyat Lebanon untuk mendukungnya. "Saya tidak memiliki tongkat sihir dan, sendirian, saya tidak bisa membuat keajaiban terjadi," katanya dikutip dari kantor berita AFP.

Pembentukan pemerintah baru bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi dengan adanya krisis ekonomi, melonjaknya tingkat kemiskinan, jatuhnya mata uang, dan kurangnya barang-barang dasar mulai dari obat-obatan hingga bahan bakar, pembentukan tersebut tidak bisa ditunda.

Setelah terpilihnya Mikati, nilai tukar pound Lebanon pun melonjak ke angka 1.526 per dolar AS, setelah sempat jatuh di angka 1.507 per dolar AS, angka terendah sepanjang bulan Juli.

Ledakan Mematikan di Beirut, Libanon Ledakan memicu kepanikan Dua ledakan besar mengguncang Beirut dan daerah sekitarnya di ibukota Libanon, memicu kepanikan penduduk yang bergegas menuju ke tempat aman. "Saya belum pernah melihat bencana sebesar ini dalam hidup saya," kata Gubernur Beirut Marwan Abboud.

Ledakan Mematikan di Beirut, Libanon Terasa hingga ke pinggiran kota Ledakan dahsyat yang berasal dari wilayah pelabuhan Beirut itu terasa hingga ke seluruh kota. Bahkan penduduk di pinggiran kota mendengar ledakan itu, beberapa mengatakan jendela mereka hancur akibat gelombang kejut dengan jangkauan yang sangat luas.

Ledakan Mematikan di Beirut, Libanon Korban berjatuhan Kementerian Kesehatan Libanon mengatakan setidaknya ratusan orang tewas dan lebih dari 4.000 lainnya terluka.

Ledakan Mematikan di Beirut, Libanon Stok amonium nitrat Perdana Menteri Hassan Diab mengatakan sebanyak 2.750 ton amonium nitrat yang merupakan pupuk pertanian disinyalir menjadi penyebab insiden tersebut. "Tidak dapat diterima bahwa ada pengiriman 2.750 ton amonium nitrat yang tersimpan selama enam tahun di sebuah gudang, tanpa adanya tindakan pencegahan (bagi situasi) yang membahayakan keselamatan warga," kata Diab.

Ledakan Mematikan di Beirut, Libanon Berlomba menyelamatkan korban Lebih dari 30 tim Palang Merah dan banyak penduduk setempat membantu menyelamatkan para korban. Rumah sakit mengatakan kelebihan kapasitas dan kekurangan stok darah, dan membutuhkan generator agar listrik bisa tetap menyala.

Ledakan Mematikan di Beirut, Libanon Terdengar dan dirasakan hingga Siprus Dahsyatnya ledakan yang mengguncang Beirut telah memicu guncangan berkekuatan 3,5 magnitudo, berdasarkan laporan dari pusat geosains Jerman, GFZ. Ledakan itu dilaporkan juga terdengar dan dirasakan oleh warga Siprus, yang berjarak sekitar 180 kilometer di seberang laut dari Beirut.

Ledakan Mematikan di Beirut, Libanon Melacak orang yang dicintai melalui media sosial Jurnalis DW Bassel Aridi mengatakan orang-orang menggunakan media sosial untuk mencoba melacak orang yang mereka cintai setelah ledakan terjadi. Aridi juga mengunjungi rumah sakit di Beirut dan mengungkapkan "apa yang saya lihat di rumah sakit sangat dramatis. Semua rumah sakit mengumumkan bahwa mereka benar-benar kelebihan beban."

Ledakan Mematikan di Beirut, Libanon Keadaan darurat selama dua minggu Presiden Libanon Michel Aoun menetapkan keadaan darurat selama dua minggu di Beirut dan menyerukan pertemuan kabinet darurat hari Rabu (05/08).

Ledakan Mematikan di Beirut, Libanon Libanon menghadapi dua pukulan Ledakan dahsyat itu terjadi ketika Libanon tengah mengalami gejolak ekonomi yang parah, dengan banyak orang turun ke jalan dalam beberapa bulan terakhir untuk memrotes situasi ekonomi. Perdana Menteri Hassan Diab menyatakan bahwa hari Rabu (05/08) akan menjadi hari berkabung nasional bagi para korban ledakan. (ha/hp) Penulis: Darko Janjevic



Bagaimana reaksi negara lain?

Kementerian Luar Negeri Prancis pada Senin (26/07) mengatakan bahwa membentuk sebuah pemerintahan yang "kompeten dan mampu" untuk menerapkan reformasi "penting untuk pemulihan negara" adalah hal mendesak bagi Lebanon.

Seorang juru bicara untuk Kepala Kebijakan Asing Uni Eropa menyerukan agar pemimpin-pemimpin politik Lebanon untuk "bekerja sama."

"Sekarang sangat penting bahwa pemerintah yang kredibel dan akuntabel dibentuk di Lebanon tanpa penundaan, pemerintah yang mampu mengatasi krisis ekonomi dan sosial yang parah yang dihadapi negara," demikian pernyataan Uni Eropa setelah terpilihnya Mikati.

Sebelumnya pada awal bulan ini, Prancis mengumumkan akan menyelenggarakan konferensi internasional pada 4 Agustsus 2021 dengan bantuan PBB untuk "menanggapi kebutuhan rakyat Lebanon, yang situasinya memburuk setiap hari."

Siapakah Najib Mikati?

Mikati yang berusia 65 tahun adalah seorang Muslim Sunni dari kota Tripoli.

Ia bersama kakaknya, Taha, memiliki perusahaan investasi M1 Group yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan di berbagai industri di seluruh dunia, termasuk perusahaan telekomunikasi Afrika Selatan hingga perusahaan mode Prancis.

Menurut Forbes, Mikati memiliki kekayaan bersih $2,7 miliar (Rp39,1 triliun).

