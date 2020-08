Pengadilan Cina Bebaskan Pria yang Dituduh Membunuh Setelah 27 Tahun Dipenjara

7 Pembunuhan yang Guncang Dunia

John Lennon

Musisi Inggris yang bersama The Beatles telah mencatatkan sejarah musik ini tewas dibunuh oleh Mark David Chapman pada 8 Desember 1980. Empat dari lima tembakan yang dilepaskan Mark David Chapman bersarang ditubuh John Lennon saat pentolan The Beatles itu memasuki gedung tempat tinggalnya di Manhattan, New York.