Pengadilan Belanda Tolak Kembalikan Lukisan Rampasan Milik Warga Yahudi, Mengapa?

Pada Rabu (16/12) pengadilan di Amsterdam, Belanda, memutuskan bahwa Museum Seni Stedelijk tidak harus mengembalikan lukisan tahun 1909 oleh pelukis Rusia, Wassily Kandinsky, kepada ahli waris pemilik asli yang berlatar belakang Yahudi.

Karya salah satu pendiri kelompok seniman "Der Blaue Reiter" yang berjudul Bild mit Häusern ini dijual ke museum tersebut pada Oktober 1940, lima bulan setelah pasukan Wehrmacht Jerman menyerbu Belanda.

Museum Stedelijk saat itu hanya membayar 160 gulden untuk lukisan itu, harga ini dinilai jauh di bawah harga sebenarnya. “Museum itu tidak bertindak dengan itikad baik,” ujar James Palmer, pengacara keluarga Lewenstein yang merupakan ahli waris lukisan tersebut. Ini adalah kali kedua putusan pengadilan Belanda mendukung kepemilikan lukisan ini kepada museum.

Pertanyakan kebijakan restitusi Belanda

Pada tahun 2018, Komite Restitusi Belanda telah menolak klaim ahli waris dengan alasan kepentingan museum lebih besar daripada kepentingan ahli waris. Komite tersebut menyatakan bahwa keluarga Lewenstein sebelum masa pendudukan Jerman telah secara sukarela menjual lukisan itu karena sulitnya kondisi keuangan.

Sebelum keputusan itu, pengacara James Palmer juga mengatakan: “Jika putusan pengadilan berlaku, berarti kebijakan restitusi Belanda secara de facto tidak ada, dan di Belanda, benda seni penting yang dulu dirampas mungkin tidak akan pernah dikembalikan.”

Lukisan karya Kandinsky berjudul The Colorful Life yang juga menjadi sengketa di Münich, Jerman.

Axel Hagedorn, yang juga menjadi pengacara keluarga ini, sebelumnya mengatakan bahwa penjualan karya seni oleh warga Yahudi di Belanda mulai sejak Mei 1940 dan seterusnya tidak bisa dianggap “sukarela”.

“Tidak masuk akal jika sebuah keluarga Yahudi secara sukarela menjual lukisan selama masa pendudukan,” ujar Hagedorn. “Ini adalah karya seni yang dijarah.”

Penggugat juga mengatakan bahwa putusan sebelumnya yang jatuh pada tahun 2018 telah melanggar Pedoman Washington yang ditetapkan tahun 1998 dan dirancang untuk memastikan dilakukannya pengembalian karya seni yang dirampas. Namun pedoman ini tidak bersifat mengikat bagi 44 negara yang menandatanganinya.

Selain lukisan tersebut, pewaris keluarga Lewenstein juga ingin mendapatkan kembali lukisan berjudul The Colorful Life (1907) oleh Kandinsky yang kini berada di Lenbachhaus di Münich, Jerman. Komisi Seni Rampasan Nazi di Jerman masih dalam proses memutuskan apakah lukisan ini akan dikembalikan kepada ahli waris.

Komite Belanda dihujani kritik

Sejak dibentuk pada tahun 2002, Komite Restitusi Belanda telah menyelidiki klaim terkait karya seni yang dirampas dari pemilik sebelumnya, baik itu dengan cara pencurian, penyitaan, atau penjualan paksa selama rezim Nazi. Komite ini terdiri dari pengacara, sejarawan dan sejarawan seni.

Namun komite sering mendapat kecaman, salah satunya datang dari laporan Kementerian Kebudayaan baru-baru ini yang mengatakan bahwakomite terlalu sering membela kepentingan museum. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa komite telah “bergerak ke arah yang salah” dan kurang berempati kepada ahli waris dan korban. Dua dari tujuh anggota panel telah mengundurkan diri sejak laporan itu diterbitkan.

Nasib Seni di Era Hitler Seni yang Bobrok Karya seni modern yang gaya, subjek, dan senímannya tidak disetujui Adolf Hitler dan kaum Sosialis Nasionalis dicap sebagai 'seni yang bobrok'. Dari tahun 1937, Nazi menyita karya seni semacam itu dari museum-museum di Jerman. Pameran keliling untuk "seni yang bobrok" digelar sebagai bahan olokan di publik. Menteri propaganda Joseph Goebbels dan Hitler menghadiri pameran di München (foto).

Nasib Seni di Era Hitler Karya Seni Hilter Hitler sangat menyukai karya seni era Romantisme dan karya abad ke-19. Ia paling suka pemandangan bernuansa damai khas pedesaan. Koleksi pribadinya adalah karya seni milik Cranach, Tintoretto dan Bordone. Mengikuti jejak tokoh idolanya Raja Bavaria Ludwig I. dan Frederick the Great, Hitler juga ingin menggelar pameran seni sesudah pensiun, di "Museum Führer" yang terletak di kota Linz, Austria.

Nasib Seni di Era Hitler Membuang karya seni Nazi bukanlah pihak pertama yang menekan para seniman, namun mereka mengambil langkah yang lebih jauh dengan melarang karya mereka ditampilkan di museum. Pada tahun 1937, pihak berwenang memiliki lebih dari 20.000 karya seni yang dikeluarkan dari 101 museum milik negara Jerman. Apa pun yang menurut Nazi tidak 'memperbaiki moral' warga Jerman akan diasingkan.

Nasib Seni di Era Hitler Koleksi Nasional Hitler Karya seni abstrak tidak mendapat tempat pada "koleksi nasional" Hitler. Pada saat "Pameran Seni Jerman Besar" digelar di München, 18 Juli 1937, karya yang dipajang hanya lukisan bergaya tradisional, bernuansa sejarah, dan gambar telanjang. Ketika karya mampu menggambarkan suasana persis seperti kondisi sebenarnya, maka karya tersebut semakin indah di mata Führer.

Nasib Seni di Era Hitler Karya seni apa yang dianggap bobrok? Bahkan orang-orang di lingkaran terdekat Hitler tidak yakin seniman mana yang disetujui Sang 'Führer'. "Pameran Seni Terhebat Jerman" 1937 dan pameran "Seni Bobrok" yang digelar di München, setidaknya membawa sedikit kejelasan. Yang menarik perhatian Hitler adalah seniman pada periode modern seperti Max Beckmann, Otto Dix, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Ernst Ludwig Kirchner dan Max Pechstein.

Nasib Seni di Era Hitler Menebar kebencian lewat pameran Untuk pameran "Seni yang Bobrok", ada sekitar 650 karya seni yang disita dari 32 museum di Jerman. Pameran tersebut disandingkan dengan sketsa karya orang-orang cacat mental dan diperlihatkan bersamaan dengan foto orang lumpuh. Tujuannya: untuk memprovokasi kebencian dan keengganan di antara pengunjung. Lebih dari dua juta pengunjung melihat pameran tersebut dalam tur keliling di berbagai kota.

Nasib Seni di Era Hitler Dasar hukum "Undang-Undang Penyitaan Karya Seni yang Bobrok" yang diterbitkan tanggal 31 Mei 1938 menjadi dasar hukum bagi negara untuk menyita karya seni tanpa perlu ganti rugi. Karya seni tersebut dianggap sebagai sumbangan untuk mengisi pundi negara. Saat ini, seni yang dulunya dilabeli sebagai "karya bobrok" oleh Nazi dapat diperdagangkan secara bebas.

Nasib Seni di Era Hitler Memperjualbelikan "karya seni yang bobrok" Seni yang telah disita akan dibawa ke fasilitas penyimpanan di Berlin dan Istana Schönhausen. Banyak karya yang dijual oleh empat pedagang seni era Hitler: Bernhard A. Böhmer, Karl Buchholz, Hildebrand Gurlitt, dan Ferdinand Möller. Pada tanggal 20 Maret 1939, terjadi kebarakan di Berlin. Sekitar 5.000 artefak yang tidak terjual hangus terbakar. Peristiwa itu disebut sebagai "latihan".

Nasib Seni di Era Hitler Seni yang tercecer Lebih dari 21.000 karya seni yang dicap "seni yang bobrok" disita selama Hilter berkuasa. Namun angka karya seni yang terjual di pasaran berbeda-beda, berkisar 6.000 hingga 10,000. Sebagin lainnya dihancurkan atau hilang. Ratusan karya seni belakangan ditemukan di apartemen milik Cornelius Gurlitt, putra dari ahli sejarah seni ternama di Jerman.



“Jika itu adalah seni yang dijarah dan ada ahli warisnya, kepentingan museum tidak boleh menjadi pertimbangan,” ujar Jacob Kohnstamm yang terlibat dalam laporan yang juga diterbitkan di media New York Times ini. “Kami mencoba meraih keadilan,” tegasnya.

Masalah hukum yang kompleks

Klarifikasi atas kasus-kasus yang terjadi beberapa dekade yang lalu sangatlah kompleks, baik karena tidak cukupnya dokumentasi maupun masalah yurisdiksi yang berbeda di berbagai negara.

Sebagai contoh, dalam beberapa tahun mendatang, Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) harus memutuskan apakah tuntutan hukum terhadap Jerman dapat dilakukan di AS. Tuntutan ini terkait dengan langkah komunitas ahli waris Yahudi di AS yang ingin memastikan bahwa Yayasan Warisan Budaya Prusia berkewajiban mengembalikan harta karun yang dijual dengan harga sangat rendah di bawah tekanan Nazi.

Yayasan Warisan Budaya Prusia berpendapat bahwa harga dibayarkan pada penjualan saat itu adalah harga yang wajar karena krisis ekonomi global telah menekan harga di pasar seni. Sementara pihak ahli waris berpendapat bahwa pada tahun 1935, pedagang seni yang berlatar belakang Yahudi tidak bisa melakukan "kesepakatan yang adil". Senada dengan kasus Lewenstein, para pengacara komunitas ini berpendapat bahwa koleksi tersebut telah dijual sekitar sepertiga di bawah nilai aslinya. (ae/vlz)