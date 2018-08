Pengadilan AS Larang Penyebaran Senjata Plastik Dari 3D-Printer

"Senjata plastik dari mesin cetak tiga dimensi, tidak terdeteksi oleh mesin detektor dan dapat menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki," kata hakim Robert Lasnik di pengadilan Seattle hari Selasa (31/7).

Pelarangan itu dikeluarkan sehari menjelang rencana peluncuran situs internet senjata plastik yang dijadwalkan pada hari Rabu (1/8).

Rilis cetak biru untuk senjata plastik dari mesin cetak 3D untuk sementara diblokir. Padahal perusahaan Defense Distributed sudah siap merilis cetak birunya, yang bisa diunduh secara gratis oleh semua orang yang ingin membuat senjata api plastik mereka sendiri.

Cody Wilson menunjukkan bagaimana membuat senjata plastik dengan mesin cetak tiga dimensi

Sudah disetujui pemerintah Trump

Sebelumnya, rilis cetak biru senjata plastik sudah disetujui pemerintahan Donald Trump dalam sebuah kesepakatan dengan Defense Distributed dari bulan Juni. Namun delapan negara bagian yang dikuasai kubu Demokrat menggugat keputusan tersebut.

"Saya punya pertanyaan untuk pemerintahan Trump: Mengapa Anda mengizinkan para penjahat memiliki akses mudah ke senjata?" kata Jaksa Washington Bob Ferguson dalam sebuah pernyataan.

"Senjata yang dapat diunduh online ini tidak terdaftar dan sangat sulit dideteksi, bahkan dengan detektor logam, dan akan tersedia bagi siapa saja tanpa memandang usia, kesehatan mental, atau sejarah kriminal," tambahmya.

Mengomentari keputusan pengadilan Selasa, Ferguson menyebutnya sebagai "kemenangan total yang lengkap."

Kebanyakan senjata plastik rusak setelah digunakan satu kali

Trump: Keberatan terhadap senjata plastik 'tidak masuk akal!'

Presiden Donald Trump sendiri menanggapi perdebatan soal senjata plastik itu di akun Twitternya dan mengatakan, keberatan itu tidak masuk akal.

"Saya sedang memantau (isu) Senjata Plastik 3-D yang dijual ke publik. Sudah berbicara dengan NRA, sepertinya tidak masuk akal!" tulis Trump, tanpa menyebutkan dengan pasti, bagian mana yang dia sebut tak masuk akal.

Beberapa ahli berusaha menepis kekhawatiran tentang senjata plastik dari mesin cetak 3D dan menekankan bahwa mesin 3D mahal dan senjata yang diproduksi akan cepat hancur jika sering digunakan. Sementara pengamat lain khawatir senjata plastik itu bisa menjadi senjata "hantu" yang hampir tidak mungkin dideteksi dan dilacak.

Pendiri perusahaan Defense Distributed , Cody Wilson, pertama kali menerbitkan desain senjata plastik itu tahun 2013. Rancangan itu itu telah diunduh sekitar 100.000 kali juga oleh user dari luar AS. Akibatnya Departemen Luar Negeri AS memblokirnya dan mengklaim bahwa distribusi senjata di luar perbatasan AS melanggar undang-undang tentang ekspor senjata.

Rekam Kasus Penembakan Massal di AS Las Vegas, Nevada 2017 Penembakan yang terjadi Minggu (1/10) saat konser musik berlangsung di Las Vegas dilaporkan menyebabkan sedikitnya 58 orang meregang nyawa dan lebih dari 400 lainnya terluka. Angka ini menetapkan peristiwa di Las Vegas sebagai tragedi penembakan terburuk dalam sejarah penggunaan senjata di AS.

Rekam Kasus Penembakan Massal di AS Orlando, Florida 2016 Akhir pekan pada pertengahan bulan Juni 2016 menjadi saat paling mencekam bagi para pengunjung kelab malam gay Pulse Orlando, saat Omar Mateen mengarahkan senjata AR-15. Pria yang mengaku kepada 911 sebagai simpatisan ISIS tersebut membunuh 50 orang dan menyebabkan 53 lainnya terluka. Omar Mateen tewas saat baku tembak dengan polisi terjadi.

Rekam Kasus Penembakan Massal di AS San Bernardino, California 2015 Insiden penembakan pada awal Desember 2015 itu terjadi di Inland Regional Center. Saat kejadian ada lebih dari ratusan orang di dalam gedung. 14 orang tewas dan 18 lainnya terluka di tangan pasangan suami istri berlatar belakang Pakistan, Syed Rizwan Farook dan Tashfeen Malik.

Rekam Kasus Penembakan Massal di AS Sandy Hook, Connecticut 2012 Sebanyak 27 orang tewas dalam insiden penembakan di SD Sandy Hook di Newtown, Connecticut, 20 diantaranya anak-anak. Tersangka bernama Adam Lanza (20 tahun) terlebih dulu membunuh ibunya, guru TK di Sandy Hook. Kelas tempat ibu tersangka bekerja menjadi asal mayoritas korban. Penembakan di SD Sandy Hook menjadi penembakan sekolah kedua paling mematikan dalam sejarah AS setelah Virginia Tech.

Rekam Kasus Penembakan Massal di AS Aurora, Colorado 2012 Seorang pria melepaskan tembakan saat pemutaran perdana tengah malam film The Dark Knight Rises di sebuah bioskop di Colorado. Insiden ini menewaskan 12 orang dan melukai 58 lainnya. Pelaku diketahui bernama James Holmes, pemuda putus kuliah dan berusia 24 tahun. Kasus ini memicu perdebatan kontroversial mengenai kepemilikan senjata api di Amerika.

Rekam Kasus Penembakan Massal di AS Binghamton, New York 2009 Seorang pria bersenjata menyandera sedikitnya 40 orang di pusat imigrasi di Binghamton, New York, sebelum akhirnya membunuh 13 orang sanderaannya. Pelaku bernama Jiverly Voong (41 tahun) menembak dirinya ketika dikepung aparat keamanan.

Rekam Kasus Penembakan Massal di AS Virginia Tech, Virginia 2007 Mahasiswa asal Korea Selatan, Cho Seung-Hui adalah pelaku penembakan di ruang kuliah Insitut Politeknik dan Universitas Negeri Virginia. Sebelum melakukan penembakan di ruang kelas, pelaku menembak dua mahasiswa di asrama kampus. 32 orang berikut Si Pelaku menjadi korban tewas. Salah seorang mahasiwa asal Indonesia, Partahi Lumbantoruan, berada di antara korban tewas di ruang kuliah. (ts/vlz)



hp/as (rtr, ap, dpa)