Pemimpin Dunia Menyambut Pelantikan Joe Biden dan Berharap Kerja Sama Global

Suasana Pelantikan Presiden Terpilih AS, Joe Biden

Nyanyian Jennifer Lopez Rayakan Keberagaman

Jennifer Lopez menyanyikan lagu berjudul "This Land is Your Land," yang sering dianggap sebagai lagu kebangsaan tidak resmi AS. Di akhir nyanyiannya, Lopez meneriakkan harapan tentang sebuah negara yang menjanjikan "kebebasan dan keadilan untuk semua." Kaum minoritas seperti warga kulit hitam, imigran latin, dan muslim sering menjadi sasaran dikriminasi selama pemerintahan Trump.