Pemerintah Thailand Mulai Produksi Obat Berbasis Mariyuana

10 Keajaiban Medis Mariyuana

Meringankan Efek Samping Hepatitis C

Serupa obat Kanker, terapi obat buat meredam Hepatitis C picu efek samping seperti lelah, mual, otot pegal, kehilangan nafsu makan dan depresi. Namun studi yang diterbitkan di European Journal of Gastroenterology and Hepatology, mengungkap lebih dari 86% pasien mampu menuntaskan terapi Hepatitis C dengan mengkonsumsi ganja. Cannabis diyakini mampu meredam efek samping terapi Hepatitis C

Penulis: rzn/as (dari berbagai sumber)