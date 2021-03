Pembangkangan Korps Diplomatik Iringi Gelombang Protes di Myanmar

Polisi dan aparat keamanan Myanmar membubarkan demonstrasi yang berlangsung sejak pagi dengan gas air mata dan peluru karet di seluruh penjuru negara ini, pada Jumat (05/03). Aksi unjuk rasa terhadap kudeta bulan lalu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

Para pengunjuk rasa membangun barikade untuk menghalangi polisi, tapi junta militer Myanmar membubarkan protes dan menahan banyak orang. "Kami berusaha semampu kami untuk menghalangi mereka. Kami mengatur barikade di jalan utama untuk melakukan protes," kata Lwin Ko Aung, yang tinggal di Kota Sanchaung, sebagaimana dikutip dari DPA.

"Aksi protes kami diporakporandakan oleh mereka pagi ini dan kami lari, tapi kami akan segera melakukannya lagi. Mereka sangat ingin membubarkan demonstrasi. Mereka melakukannya karena tidak ingin terjadi pemogokan secara kolektif," kata Myo Myo, warga Sanchaung lainnya.

Menurut laporan media lokal, polisi membubarkan aksi protes di Yangon, Mandalay, Monywa, Myingyan dan Pathein. Dalam laporan kantor berita DPA, disebutkan ada satu kasus kematian baru di Mandalay. Insiden terjadi ketika polisi membubarkan demonstrasi dan ketika orang-orang berlarian, seorang pria ditembak di lehernya, demikain diangkap seorang saksi mata yang dikutip oleh DPA.

Jumlah pasti korban tewas tidak tercatat, tetapi PBB mengatakan setidaknya 54 orang telah telah meninggal dunia dalam sejumlah berntrokan. Selain itu, lebih dari 1.700 telah ditahan.

Di Kota Mandalay, dalam aksi demontrasi kerumunan besar berbaris menyanyikan: "Zaman batu sudah berakhir, kami tidak takut meski kalian mengancam kami."

Di kota utama Yangon, polisi menembakkan peluru karet dan menggunakan granat kejut untuk membubarkan pengunjuk rasa yang telah bergabung dengan sekitar 100 dokter berjubah putih, demikian diungkapkan saksi mata sebagainmana dikutip dari Reuters. Kerumunan juga berkumpul di Kota Pathein, di sebelah barat Yangon.

Pada hari Kamis (04/03), polisi membubarkan aksi unjuk rasa dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota. Sehari sebelumnya, puluhan orang tewas pada hari protes paling berdarah di negeri itu.

Pimpinan dewan hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet menuntut pasukan keamanan menghentikan apa yang dia sebut sebagai "tindakan keras yang kejam terhadap pengunjuk rasa damai". Bachelet mengatakan di antara lebih dari 1.700 orang yang telah ditangkap, 29 orang di antaranya adalah wartawan.

Menteri luar negeri Singapura, Vivian Balakrishnan pada hari Jumat (05/03) mengatakan tindak kekerasan yang dilakukan militer itu adalah "aib nasional" bagi angkatan bersenjata dalam menggunakan senjata melawan rakyat mereka. Dia meminta militer Myanmar untuk mencari solusi damai, demikian dikutip dari kantor berita Reuters.

Seorang juru bicara dewan militer Myanmar tidak menjawab telepon Reuters ketika dimintai komentar mengenai hal tersebut.

Dubes lama tetap mewakili Myanmar di PBB

Perselisihan mengenai siapa yang mewakili Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York kini berusaha diredam, setelah orang yang ditempatkan junta militer Myanmar sebagai perwakilan mereka mengundurkan diri.

Misi PBB untuk Myanmar memberikan konfirmasi bahwa Duta Besar Myanmar untuk PBB sebelumnya, Kyaw Moe Tun, tetap mewakili negara itu.

Junta militer Myanmar memecat Kyaw Moe Tun pada hari Sabtu lalu setelah dia mendesak negara-negara di Majelis Umum PBB untuk menggunakan "cara apa pun diperlukan " untuk memulihkan demokrasi.

Pemecatan Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, oleh junta militer tidak ditanggapi. Kyaw tetap mewakili negaranya di kantor pusat PBB di New York, AS.

Di Washington, tidak jelas apakah kedutaan Myanmar masih mewakili junta militer, setelah mengeluarkan pernyataan mengecam kematian pengunjuk rasa sipil dan menyerukan otoritas Mynamar untuk "menahan diri sepenuhnya".

Seorang diplomat di kedutaan itu juga mengundurkan diri dan setidaknya tiga orang yang lain mengatakan dalam postingan di media sosial bahwa mereka bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil terhadap militer.

Setidaknya 19 petugas polisi Myanmar telah menyeberang ke India. Mereka takut dianiaya karena tidak mematuhi perintah, ujar seorang pejabat polisi senior India kepada Reuters.

Pembekuan aset

Penyelidik hak asasi manusia PBB di Myanmar, Thomas Andrews, mendesak Dewan Keamanan untuk membahas situasi Myanmar pada hari Jumat (05/03) – dengan pembahasan seputar pemberlakuan embargo senjata global dan sanksi ekonomi yang ditargetkan pada junta militer.

Myanmar: Aksi Protes Perahu Menentang Kudeta Militer Protes meluas di Myanmar Protes terhadap kudeta militer di Myanmar 1 Februari lalu meluas ke luar kota Yangon. Pada 18 Februari, penduduk di sekitar Danau Inle, salah satu tujuan wisata populer di negara bagian Shan selatan, berdemonstrasi menentang junta militer dan menuntut pemulihan demokrasi.

Myanmar: Aksi Protes Perahu Menentang Kudeta Militer Protes dari atas perahu Warga dari semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam aksi protes perahu. Mereka terlihat membawa megafon dan plakat-plakat, sambil melantunkan lagu-lagu revolusi.

Myanmar: Aksi Protes Perahu Menentang Kudeta Militer Kudeta militer Pihak militer awal Februari mengkudeta pemerintahan sipil dengan mengklaim terjadi penipuan yang luas dalam pemilihan umum November lalu, yang dimenangkan secara telak oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dari Aung San Suu Kyi, sekalipun militer ketika itu membuat partai politik untuk menang pemilu. Sejak kudeta, banyak anggota NLD dan pemerintahan sipil yang ditahan, termasuk Suu Kyi.

Myanmar: Aksi Protes Perahu Menentang Kudeta Militer Pembangkangan sipil Sejak kudeta, puluhan ribu orang melakukan protes dan kampanye pembangkangan sipil. Pihak militer menanggapi dengan keras dengan gelombang penangkapan ancaman sanksi berat.

Myanmar: Aksi Protes Perahu Menentang Kudeta Militer Aksi protes perahu dukung sanksi Barat terhadap pelaku kudeta Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan para tahanan politik lain. Pengunjuk rasa di Danau Inle menyambut baik sanksi tersebut dan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengakhiri dominasi militer selamanya. Namun, mereka tidak mendukung rekonsiliasi dengan para jenderal, kebijakan yang diambil Suu Kyi selama ini.

Myanmar: Aksi Protes Perahu Menentang Kudeta Militer Sistem demokrasi satu-satunya jalan melindungi minoritas Negara bagian Shan dihuni oleh warga etnis Intha, yang juga dikenal sebagai "orang danau". "Satu-satunya cara untuk melindungi tradisi minoritas adalah melalui sistem demokratis dan desentralisasi. Itulah mengapa kami membutuhkan demokrasi federal di Myanmar," kata Ko Su, seorang aktivis etnis Intha, kepada DW.

Myanmar: Aksi Protes Perahu Menentang Kudeta Militer Sektor turisme di bawah pengawasan militer Suku Intha mengatakan, mereka belum dapat sepenuhnya memanfaatkan pariwisata karena sebagian besar hotel dan bisnis di daerah tersebut dimiliki oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan militer. Namun sebelum kudeta, penduduk setempat setidaknya bisa mendapatkan keuntungan dari industri pariwisata yang berkembang pesat. (hp/vlz) Penulis: Robert Bociaga, Nyaung Shwe



Negara-negara harus menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak dan gas Myanmar, yang sekarang dikendalikan oleh militer dan menjadi sumber pendapatan terbesar mereka, ujarnya dalam sebuah laporan.

Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa militer Myanmar berusaha untuk memindahkan dana sekitar satu miliar dollar AS yang disimpan di Federal Reserve Bank di New York beberapa hari setelah merebut kekuasaan. Namun pejabat AS membekukan dana itu tanpa batas waktu, kata mereka.

Departemen Perdagangan AS juga menetapkan pembatasan sejumlah perdagangan dengan kementerian militer Myanmar. Tetapi langkah-langkah tersebut diprediksi hanya berefek terbatas.

"Dampak yang lebih besar adalah dengan mengejar aset keuangan dari para pemimpin militer kudeta," ujar William Reinsch, yang merupakan mantan pejabat Departemen Perdagangan AS.

Sementara itu, untuk menghindari pemberian bantuan keuangan kepada militer, Uni Eropa menangguhkan dukungan untuk pembangunan proyek di negara tersebut.

Di media sosial, YouTube mengatakan telah menghapus lima saluran jaringan televisi yang dikelola militer pada platformnya. Bulan lalu, Facebook melarang militer menggunakan platform Facebook dan Instagram.

Para jenderal Myanmar telah lama mengabaikan tekanan dari pihak luar. Amerika Serikat meminta Cina, yang menolak mengutuk aksi kudeta tersebut, untuk memainkan peran yang konstruktif. Cina mengatakan stabilitas adalah prioritas utama.

