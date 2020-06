Pelonggaran PSBB di Jakarta Belum Penuhi Syarat WHO?

Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menilai pelonggaran PSBB di DKI Jakarta belum memenuhi 6 syarat dari WHO. Sementara, Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan masa transisi diberlakukan dengan berdasarkan data di lapangan.

"Kebijakan yang diambil Pak Gubernur sebagai Ketua Gugus Tugas dan kita semua yang berada di dalamnya tentu kebijakan yang terbaik dengan mendengarkan, mengakomodir dari para ahli, pakar, pemerintah pusat dan lain sebagainya. Dan itu juga kami konsultasikan dan kami dialogkan. Semuanya kami laksanakan demi untuk memastikan perlindungan bagi seluruh warga Jakarta," kata Riza saat dihubungi, Kamis (11/06).

Riza mengatakan PSBB transisi di DKI telah dikaji secara mendalam. Dia menuturkan saat ini Jakarta masih tetap melakukan pembatasan.

Riza mengungkapkan DKI Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk melakukan PSBB transisi. Seperti penurunan angka penularan hingga persiapan fasilitas kesehatan.

"Memang di masa PSBB transisi ini ada syarat yang harus dipenuhi, di antaranya R0 di bawah satu. Dan R0 kita, ketika kita melakukan, 0,9. Kemudian kita juga mengalami kurva yang melandai, kurva kematian, yang dirawat, dan adanya peningkatan dari kurva penyembuhan," jelasnya.

"Syarat lain juga, persiapan sarana dan prasarana, juga kesiapan dokternya, tenaga medis lainnya. Kemudian testing dan tracing. Kita juga memenuhi standar WHO, dan juga tidak kalah penting adalah kesehatan masyarakat," imbuhnya.

Kurang disiplin

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta memahami peringatan pakar epidemiologi soal PSBB transisi di Ibu Kota belum memenuhi 6 persyaratan dari WHO. PAN meminta Pemprov mengimplementasikan Peraturan Gubernur soal PSBB transisi secara ketat.

"Jakarta masih zona merah. Hari Kamis (11/06) dilaporkan 129 kasus baru. Kami bisa memahami peringatan dari para pakar epidemiologi bahwa Jakarta belum bisa masuk tahap 'new normal'. Enam syarat untuk bisa memasuki tahapan 'new normal' yang diterapkan Direktur Jenderal WHO sulit dipenuhi kalau masyarakat dan kita semua kurang disiplin," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Oman Rohman Rakinda kepada wartawan, Kamis (11/06).

Oman kemudian meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan edukasi kepada masyarakat. Dia menyebut protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat.

"Untuk itu, kami mengingatkan agar Pemprov DKI untuk terus menerus mengedukasi seluruh komponen masyarakat agar mau mengikuti dan terlibat menegakkan aturan, sehingga protokol kesehatan dilaksanakan," katanya.

Kepada Gubernur Anies Baswedan, Oman meminta agar aturan terkait PSBB transisi ditegakkan secara ketat. Seperti penerapan sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker di ruang publik.

Oman juga mengimbau warga senantiasa menaati protokol kesehatan. Dia mengingatkan bahwa Jakarta belum terbebas dari pendemi Corona.

Belum penuhi syarat WHO

Sebelumnya, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono, menyebut bahwa pelonggaran PSBB transisi di Jakarta belum memenuhi 6 syarat WHO.

"Kalau dari syarat pertama sih kayaknya belum memenuhi syarat. Karena kasus COVID-19-nya belum turun dan belum aman," kata Tri Yunis Miko saat dihubungi, Kamis (11/06).

Miko mengatakan, mestinya PSBB Jakarta belum saatnya dilonggarkan. Kendati demikian, dia memakluminya jika dilihat dari kondisi ekonomi.

"Seharusnya belum dilonggarkan. Tapi kan tuntutan ekonomi jadi masalah DKI Jakarta. Kalau ekonomi nggak bergerak. Bayangkan berapa besar kehilangannya. Pedagang-pedagang Tanah Abang, Mangga Dua, semua akan teriak. Kalau teriak akan susah untuk meredamnya," ujar Miko.

Dia menjelaskan, syarat kedua yang dicantumkan WHO juga belum memenuhi. Menurutnya, Pemprov DKI belum bisa menjamin isolasi pasien COVID-19.

"Coba bayangkan seminggu kasusnya 400, Bapak bisa nggak jamin isolasi? Saya sih ragu," kata dia.

"Belum lagi kita bicara PDP dan ODPnya," sambungnya.

Berkaca dari hal ini, menurutnya 6 syarat ini memang belum terpenuhi. Apalagi, lanjutnya, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi.

"6 Syaratnya menurut saya belum terpenuhi. Masyarakatnya belum teredukasi dengan baik. Apalagi masyarakat kelas menengah ke bawah, belum lagi kalau ada ledakan," jelasnya.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Berbagi ponsel Dewi Yulianti (kiri) dan Esa Dwinov (kanan) harus berbagi ponsel beberapa minggu terakhir. Esa yang masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD) harus mengikuti kegiatan belajar mengajar online selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tugas dan materi belajar diberikan melalui aplikasi pesan singkat. Jika sudah selesai, murid dan orang tua wajib mengirim foto bukti sudah mengikuti kelas.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Tanpa jarak aman Dewi dan Esa tinggal di rumah semi permanen berukuran 25 meter persegi di kawasan padat penduduk Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di sini, rumah-rumah warga saling berhimpitan. Rumah Dewi dibangun dari triplek di mana kamar tidur, dapur, dan ruang tamu menjadi satu. Keluarga Dewi jadi contoh nyata, tidak semua orang memiliki kenyamanan di tengah PSBB.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Minim edukasi Maesaroh harus tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan hidupnya meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB. Setiap hari mulai pukul 8 pagi, Maesaroh harus melewati puluhan gang sempit kawasan Tanah Rendah, Kampung Melayu, untuk berjualan air bersih. Meski sadar akan bahaya COVID-19, wanita yang kerap disapa Yoyo ini tidak selalu menggunakan masker saat berjualan.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Padat penduduk Tanah Rendah merupakan daerah pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Tampak pada foto wilayah RW 07, wilayah terpadat di Tanah Rendah. RW 07 terdiri dari 18 RT di mana setiap RT memiliki sedikitnya 60 Kepala Keluarga (KK). Dalam satu rumah bisa diisi hingga 4 KK. Tanah Rendah juga dikenal sebagai daerah langganan banjir di Jakarta.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Hadir dari hulu ke hilir Pemerintah hadir di Tanah Rendah, Kampung Melayu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat di sana akan bahaya COVID-19. Melalui Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pemerintah mencoba mengedukasi warga untuk selalu menjaga kebersihan sebagai upaya terhindar dari infeksi virus corona. Salah satunya penyediaan wastafel mandiri di beberapa lingkungan tempat tinggal warga kurang mampu.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Mengharapkan bantuan sosial Selain dari sektor kebersihan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk warga yang kurang mampu. Seorang anggota LMK tengah menyiapkan kebutuhan pokok yang akan dibagikan ke warga Tanah Rendah, Kampung Melayu. Kebutuhan pokok yang disiapkan LMK melengkapi 5.100 paket bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Disipilin sebagai kunci Meski sudah ada upaya-upaya pencegahan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah, kedisiplinan warga jadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masih terlihat anak-anak hingga orang dewasa tidak menggunakan masker dan menerapkan pembatasan sosial di masa PSBB ini. Gang yang sempit semakin menipiskan jarak di antara mereka. (Ed: rap/ml) Penulis: Jafriyal Aba



Sebagaimana diketahui, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebereyesus mengatakan minimal ada 6 syarat yang harus dipenuhi bila pemerintah suatu negara ingin membuka kembali wilayahnya.

Berikut ini syaratnya:

1. Transmisi penyakit sudah terkendali.

2. Sistem kesehatan mampu mendeteksi, mengetes, mengisolasi, dan melakukan pelacakan kontak terhadap semua kasus positif.

3. Risiko di lokasi hot spot seperti panti jompo bisa diminimalisir.

4. Sekolah, kantor, dan lokasi penting lainnya bisa dan telah menerapkan upaya pencegahan.

5. Risiko kasus impor bisa ditangani.

6. Komunitas masyarakat sudah benar-benar teredukasi, terlibat, dan diperkuat untuk hidup dalam kondisi 'normal' yang baru. (rap/gtp)

Baca artikel selengkapnya di: DetikNews

Pelonggaran PSBB Dinilai Belim Penuhi Syarat dari WHO, Ini Kata Wagub DKI

PSBB Transisi Dinilai Belum Penuhi Syarat WHO, PAN DKI: Kita Kurang Disiplin

Epidemiolog Nilai DKI Belum Penuhi 6 Syarat Pelonggaran PSBB dari WHO