Pegawai Gaji di Bawah Rp 5 Juta Akan Dapat Bantuan Rp 600 ribu/Bulan

Kabar baik bagi 13 juta masyarakat yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberikan bantuan dengan total anggaran mencapai Rp 31,2 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan program ini akan dijalankan pada September 2020 mendatang.

"Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan," kata Erick dalam keterangan resmi yang dikutip detikcom, Kamis (6/8/2020).

Untuk dorong daya beli masyarakat

Erick menjelaskan bantuan akan diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Namun pemerintah akan memberikannya langsung per dua bulan kepada masing-masing rekening pekerja tersebut.

"Bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," imbuhnya.

Bantuan ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian Indonesia agar cepat pulih.

"Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," terangnya.

Sri Mulyani: bansos skema baru

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah bakal menambah bantuan sosial (bansos) dengan skema baru di tengah pandemi Corona. Bansos yang diberikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang terdampak.

Dia mengatakan bansos dengan skema baru ini mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik untuk industri, bisnis, dan sosial, bantuan produktif kepada pelaku UMKM.

Stimulus yang baru, kata Sri Mulyani adalah penghapusan tarif listrik minimum atau abonemen bagi pelaku industri, bisnis, dan sosial. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 triliun. Adapun anggaran Rp 3 triliun ini kompensasi untuk PLN.

"Pemerintah meminta PLN tidak lagi memberikan tagihan minimal kepada industri, bisnis, dan sosial sehingga pelanggan membayar sebesar yang mereka gunakan," katanya. (pkp/gtp)

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Observasi di Natuna Pada awal tahun pemerintah Cina menutup akses keluar masuk Wuhan, setelah kota yang terletak di Provonsi Hubei, Cina, itu menjadi episentrum virus corona. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat mengevakuasi 238 WNI yang ada di Wuhan. Setibanya di Indonesia pada 2 Februari 2020, mereka langsung diobservasi selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau. Seluruh WNI dinyatakan bebas virus corona.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Tertular dari WNA asal Jepang Tanggal 2 Maret 2020, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto umumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dua perempuan asal Depok yakni seorang ibu (64) dan putrinya (31) dilaporkan positif COVID-19 setelah diduga tertular WNA asal Jepang. Kala itu Menkes Terawan mengimbau masyarakat tak panik. "Enjoy saja, makan yang cukup," ujarnya.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Menteri pertama positif COVID-19 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi jadi pejabat negara pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar ini pertama kali diumumkan oleh Mensesneg Pratikno pada 14 Maret 2020. Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Bidang Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menhub ad interim menggantikan posisi sementara Budi Karya.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Bukan lockdown Pada 31 Maret 2020, bertempat di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020. Setiap daerah dapat mengajukan penerapan PSBB yang nantinya disetujui oleh Menteri Kesehatan RI. Tampak pada gambar salah satu stasiun MRT di Jakarta ditutup selama PSBB.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Langkah 'extraordinary' Dalam rapat terbatas pada 18 Juni 2020 di Istana Merdeka, Jokowi menegaskan jajarannya untuk bekerja lebih dari "biasa-biasa saja" mengacu kepada situasi darurat pandemi COVID-19 saat ini. Ia mengatakan belanja kementerian, salah satunya Kementerian Kesehatan tergolong rendah padahal anggaran sebesar Rp 75 triliun sudah disediakan. Jokowi juga mengancam akan melakukan reshuffle kabinet.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Siap tahun 2021 Indonesia sendiri tengah mengembangkan vaksin virus corona melalui tiga institusi yang dipunya salah satunya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Dalam wawancara eksklusif dengan DW Indonesia, Kepala LBM Eijkman Prof. Amin Soebandrio mengatakan pihaknya tengah memetakan tipe virus corona yang ada di Indonesia. Ia optimis vaksin siap diproduksi massal pada tahun 2021 setelah lalui proses uji klinis.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Kalung Antivirus Corona Awal bulan Juli 2020, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) merilis produk kalung Eucalyptus yang diberi nama "Kalung Antivirus Corona''. Kalung berisi Eucalyptus (kayu putih) ini diklaim dapat berpotensi membunuh virus corona penyebab COVID-19. Kalung ini pun menuai tanggapan beragam dari berbagai pihak. Mentan Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap memproduksi massal kalung tersebut.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Klaster baru terus bermunculan Seiiring pelonggaran PSBB yang diterapkan di sejumlah wilayah, kenaikan kasus COVID-19 dilaporkan di berbagai tempat. Sejumlah pasar tradisional di Jakarta ditutup setelah para pedagangnya positif COVID-19. Pada 9 Juli 2020, Indonesia memecahkan rekor kasus harian terbanyak dengan 2.657 kasus positif. Dari angka tersebut diketahui sebanyak 1.262 kasus dari Secapa AD di Hegarmanah, kota Bandung.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Lima provinsi dengan kasus terbanyak Hingga 16 Juli 2020, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus positif COVID-19 terbanyak. Sebanyak 17.574 kasus positif tercatat di provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini, disusul DKI Jakarta 15.636 kasus, Sulawesi Selatan 7.630 kasus, Jawa Tengah 6.128 kasus, dan Jawa Barat 5.350 kasus.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara Kasus positif sekaligus kasus kematian COVID-19 Indonesia terbanyak di Asia Tenggara. Hingga 16 Juli 2020, berdasarkan data Gugus Tugas sedikitnya 81 ribu kasus positif telah dilaporkan. Dari angka tersebut tercatat lebih dari 3.800 kasus kematian dengan rasio 14 kematian/1 juta penduduk, jauh di atas Filipina yang mencatatkan sedikitnya 1.600 kasus kematian.(rap/vlz, dari berbagai sumber) Penulis: Rizki Akbar Putra



