Paspor Jepang Kini Yang Paling Sakti di Dunia

Negara Mikro Buatan Sendiri

Republik Zaqistan

Seniman New York Zaq Landsberg membeli dua hektar tanah yang terpencil di negara bagian Utah, AS, 11 tahun lalu. Di sana ia mendirikan Republik Zaqistan, dan menyatakan diri merdeka dari AS. Ini merupakan proyek seni untuk melihat seberapa jauh ia bisa "menuntut kemerdekaan dan kepemilikan wilayah." Impor utamanya air. Kawasan kosong itu dijaga robot. Orang banyak yang ingin berkunjung.