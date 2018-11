Para Pemimpin G20 Berdatangan di Buenos Aires, Angela Merkel Tertahan di Bonn

Para pemimpin dunia mulai berdatangan hari Jumat (30/11) di ibukota Argentina, Buenos Aires menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang pertama kali digelar di Amerika Selatan.

Sejatinya ada 3 agenda yang tadinya jadi prioritas: masa depan dunia kerja, pembangunan dan infrastruktur serta produk pangan berkelanjutan. Tapi kali ini ada banyak masalah lain yang mmbayangi.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk pertama kalinya tampil di hadapan para pemimpin dunia, setelah kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul. Beberapa pemimpin negara terkemuka, termasuk Perdana Menteri Inggris Theresa May, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Perancis Emmanuel Macron diperkirakan akan membahas kasus pembunuhan Khashoggi dengan penguasa Saudi berusia 33 tahun itu.

Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang selama ini paling keras mengecam pembunuhan Khashogggi yang dilakukan di negaranya, juga akan hadir dalam KTT penting itu.

Peserta KTT G20 disambut dengan aksi protes di Buenos Aires

Angela Merkel datang terlambat

Kanselir Jerman Angela Merkel tidak bisa hadir di acara pembukaan, karena pesawat kenegaraan "Konrad Adenauer" yang berangkat dari Berlin harus melakukan pendaratan darurat di bandara Köln/Bonn.

Tak lama setelah berangkat dari Berlin Kamis malam (29/11), pesawat itu melintas di atas Belanda dan berputar balik lalu mendarat di bandara Köln/Bonn, yang juga merupakan markas bagi pesawat kenegaraan Jerman.

Pilot memberi tahu Kanselir Merkel dan delegasi yang ikut dalam pesawat, ada kerusakan teknis yang menyebabkan "malfungsi beberapa sistem elektronik" pada pesawat Airbus tipe A340-300 itu. Merkel dan rombingan akhirnya menginap di Bonn.

"Itu kerusakan serius," kata Angela Merkel kepada wartawan Jumat pagi (30/11) di Bonn, dan memuji "awak yang sangat, sangat luar biasa".

Kanselir Jerman bersama rombongan yang lebih kecil lalu diterbangkan ke Madrid, dan selanjutnya terbang Buenos Aires dengan pesawat komersial, kata juru bicara pemerintah Steffen Seibert.

Pesawat pemerintah Jerman "Konrad Adenauer" terpaksa mendarat darurat di Bonn karena gangguan teknis

Trump batalkan pertemuan dengan Putin

Presiden AS Donald Trump yang sehari sebelumnya mengumumkan agenda pertemuan dengan pimpinan Rusia Vladimir Putin di sele-sela KTT G20, sekarang mengurungkan niatnya. Dalam perjalanan ke Buenos Aires, Trump mengatakan tidak akan ada pertemuan dengan Putin, karena Rusia masih menahan kapal-kapal Ukraina dan awaknya dalam konflik perbatasan di Laut Asov.

Namun kalangan pengamat menyatakan, Trump juga membatalkan pertemuan itu karena sedang menghadapi penyelidikan di Washington mengenai kemungkinan kolaborasi tim kampanyenya pada pemilu presiden lalu dengan dinas rahasia Rusia.

Bekas pengacara Trump Michael Cohen hari Kamis (29/11) mengakui, dia berbohong kepada senat AS ketika dalam pemeriksaan mengatakan tidak membahas soal bisnis Trump dalam pertemuan dengan para pejabat Rusia. Cohen mengatakan kepada Komisi Intelijen di Senat AS, dia berbohong karena ingin bersikap loyal dan melindungi junjungannya Donald Trump.

Trump segera membantah bahwa ia terlibat bisnis dengan Rusia selama masa kampanye pemilu presiden dan mengatakan, Cohen berbohong demi mendapat hukuman yang lebih ringan.

Presiden Cina Xi Jinping (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) dijadwalkan beremu di sela-sela KTT G20

Perang dagang AS-Cina

Isu lain yang akan mendominasi KTT G20 adalah perang dagang antara AS dengan Cina.

Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping untuk membahas kelanjutan kesepakatan perdagangan antara kedua negara. AS tahun ini telah memberlakukan tarif impor antara 10 persen sampai 25 persen untuk produk-produk impor dari Cina - senilai sekitar 250 miliar dolar AS. Cina juga telah melakukan langkah balasan dengan menaikkan tarif impor untuk produk-produk AS.

Sebelum berangkat ke Buenos Aires, Trump mengatakan bahwa kondisinya sekarang "sangat dekat" untuk membuat kesepakatan dengan Cina, tetapi dia menambahkan, "Saya tidak tahu, apakah saya ingin melakukannya."

G20: Nafas Panjang Aksi Penentangan 'Battle of Seattle' "Battle og Seattle" tahun 1999 menandai bangkitnya gerakan anti-globalisasi yang melancarkan aksi-aksi protes sensasional. Gerakan baru bisa mengerahkan puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan dan memblokir seluruh pusat kota. Pengunjuk rasa antara lain mengkritik politik Organisasi Perdagangan Dunia WTO yang mereka anggap tidak adil dan mengabaikan standar-standar hak asasi manusia.

G20: Nafas Panjang Aksi Penentangan Akhirnya bersatu: Pekerja dan Aktivis Aksi di Seattle mempertemukan kalangan serikat buruh dan para aktivis lingkungan. Kedua kelompok itu sekarang menghadapi musuh bersama: dominasi perusahaan multinasional dan para pengejar keuntungan dari bisnis spekulasi. Sasaran kritik mereka adalah politik neoliberal dengan pergangan bebas hampir tanpa regulasi.

G20: Nafas Panjang Aksi Penentangan "Think globally, act locally" "Berpikir global, bertindak lokal" adalah salah satu slogan populer gerakan anti-globalisasi. Sebagian demonstran berkoordinasi secara spontan dan sering bentrok dengan aparat keamanan. Baik saat KTT G8 di Köln, Jerman, tahun 1999, maupun dalam KTT selanjutnya di London. Bagi banyak anak muda, aksi demonstrasi jadi semacam "happening" yang menyenangkan.

G20: Nafas Panjang Aksi Penentangan Eskalasi di Genoa, 2001 KTT Genoa 2001 seakan membuka babak baru gerakan anti globalisasi. Dengan motto "sebuah dunia yang lain adalah mungkin", puluhan ribu orang ikut dalam aksi protes. Mereka mengecam kesenjangan yang makin besar antara kaya dan makin. Karena polisi menghadapi demonstrasi dengan keras, bentrokan terjadi dan situasi konflik meluas dengan cepat ketika serorang demonstran tewas terkena tembakan polisi.

G20: Nafas Panjang Aksi Penentangan Konferensi WTO di Doha Pada tahun 2001, WTO menggelar kongres di Doha, Qatar. Bagi para pemrotes, ini lokasi yang sulit dijangkau, dan Qatar bukan negara yang dikenal menganut prinsip kebebasan berbicara. Para demonstran sulit datang berbondong-bondong ke negara ini.

G20: Nafas Panjang Aksi Penentangan Toronto: Makin banyak demonstran ditangkap KTT G20 di Toronto, Kanada, pada 2010 dicatat sejarah sebagai KTT dengan penangkapan massal terbesar di Kanada. Polisi membubarkan demonstrasi dengan paksa dan menahan lebih dari seribu orang. Sebagian besarnya kemudian dibebaskan tanpa gugatan.

G20: Nafas Panjang Aksi Penentangan Kembali ke Metropolitan KTT G20 di Hamburg, kota metropolitan yang ramai di Jerman, bisa dilihat sebagai upaya G20 untuk kembali ke tengah masyarakat. Jerman sering dipuji karena memiliki kelompok masyarakat sipil yang kuat. Salah satu isu utama yang mencuat adalah kekhawatiran tentang perubahan iklim.

G20: Nafas Panjang Aksi Penentangan Berkemah sebagai protes Di Hamburg, para pelindung lingkungan menggagas aksi "Berkemah untuk Protes". Mereka ingin menduduki taman-taman publik untuk menyampaikan aspirasinya. Karena khawatir terjadi eskalasi kekerasan, 20 ribu polisi dikerahkan untuk pengamanan. Polisi lalu melarang massa berkumpul di taman-taman dan memicu suasana jadi panas. Penulis: Hannah Fuchs, Sonya Angelica Diehn (hp/ml)



