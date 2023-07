Film terbarunya "Everything Everywhere All at Once" berhasil merebut Piala Oscar. Aktris Malaysia Michelle Yeoh (60 tahun), dulu sering tampil bersama Jacky Chan. Dia juga merupakan salah satu bintang yang terkenal melakukan aksi sendiri tanpa stuntwomen di filmnya. Yeoh mulai tenar di dunia internasional dengan film "Crouching Tiger, Hidden Dragon" dari tahun 2000.