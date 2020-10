Turki Picu Kontroversi dengan Pembukaan Kembali Pantai Siprus Utara

Mengunjungi Kota-Kota Hantu di Dunia

Lokasi Film Misterius

Craco, adalah kota kecil di Basilicata, yang berjarak hanya 150 km dari Cavallerizzo. Basilicata sudah jadi kota hantu sejak 1963. Tanah longsor, banjir dan gempa bumi jadi penyebab kota makmur di atas bukit ini ditinggalkan penduduknya. Sejak itu, Craco jadi lokasi pembuatan film-film terkenal seperti The Passion of the Christ (sutradara: Mel Gibson) dan James Bond, "A Quantum of Solace."