Pangeran Harry-Meghan Produksi Serial Dokumenter Perdana dengan Netflix

Netflix Dominasi Nominasi Golden Globe 2021

Dan pemenangnya adalah… Netflix

Dengan 22 nominasi film dan 20 nominasi serial televisi, Netflix mendominasi Golden Globes 2021. Dampak pandemi COVID-19 di seluruh dunia, Netflix hadir menawarkan program menarik. Bahkan penayangan "Ma Rainey's Black Bottom" hingga "Mank" dan "The Trial of the Chicago 7" meraih sukses besar - baik secara kritis maupun komersial.