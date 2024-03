Oscar 2024: 'Oppenheimer' Karya Nolan Menangkan Film Terbaik

Drama sejarah "Oppenheimer" menjadi pemenang besar pada pesta Oscar Minggu (10/03) di Hollywood, membawa pulang tujuh penghargaan, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan aktor terbaik.

Awal acara yang dipandu untuk keempat kalinya oleh Jimmy Kimmel itu sempat tertunda selama lima menit karena pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di luar upacara penghargaan.

Christopher Nolan memenangkan Academy Award untuk sutradara terbaik untuk filmnya "Oppenheimer." Sutradara asal Inggris berusia 53 tahun itu belum pernah memenangkan Oscar sebelumnya.

Cillian Murphy juga mendapatkan Academy Award pertamanya atas penampilannya dalam "Oppenheimer" sebagai fisikawan yang memimpin pengembangan bom atom dalam Perang Dunia II.

Cillian Murphy memenangkan Aktor Terbaik pada perhelatan Oscar 2024. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Sementara itu, atas perannya sebagai Laksamana Muda Lewis Strauss di film yang sama, Robert Downey Jr berhasil meraih Oscar untuk aktor pendukung terbaik. Itu adalah Academy Award pertama bagi aktor veteran tersebut.

Untuk kategori aktris terbaik, Emma Stone keluar sebagai pemenang atas perannya dalam "Poor Things."

Pemenang-pemenang Oscar lainnya

Da'Vine Joy Randolph memenangkan Oscar untuk aktris pendukung terbaik atas perannya sebagai ibu yang berduka, Mary Lamb, dalam drama sekolah asrama "The Holdovers."

Hayao Miyazaki memenangkan Oscar keduanya untuk film animasi semi-otobiografi Jepang "The Boy and the Heron," sebuah kisah fantasi tentang seorang anak laki-laki yang berduka atas kematian ibunya.

Master anime Jepang berusia 83 tahun, yang kembali dari masa pensiunnya untuk membuat "The Boy and the Heron", tidak menghadiri upacara tersebut.

Drama Holocaust "The Zone of Interest", yang mengeksplorasi pertanyaan tentang keterlibatan sambil menggambarkan kehidupan sehari-hari keluarga Nazi di rumah mereka di sebelah kamp kematian Auschwitz, memenangkan Academy Award untuk film internasional terbaik.

Mstyslav Chernov (tengah) mengatakan dia berharap dirinya tidak pernah membuat film "20 Days in Mariupol" dan berharap bisa menukar penghargaan tersebut dengan Rusia agar tidak pernah menyerang Ukraina. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/picture alliance

"20 Days in Mariupol” karya Mstyslav Chernov, yang merupakan kisah orang pertama yang mengerikan tentang hari-hari awal invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, memenangkan Oscar untuk film dokumenter terbaik.

"Ini Oscar pertama dalam sejarah Ukraina,” kata Chernov. "Dan saya merasa terhormat. Mungkin saya akan menjadi sutradara pertama di panggung ini yang mengatakan saya berharap saya tidak pernah membuat film ini. Saya ingin dapat menukar ini (dengan) Rusia yang tidak pernah menyerang Ukraina."

Apa yang menarik dari perhelatan Oscar tahun ini?

Satu yang paling menyita perhatian adalah cara John Cena dalam membacakan nominasi perancang kostum. Cena menunjukan pentingnya kostum dalam di perfilman dengan tidak mengenakannya.

John Cena tampil bugil saat menjadi presenter pemenang Oscar 2024 untuk kategori Best Costume Designer. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance

Pegulat yang berubah menjadi aktor ini muncul setelah pembawa acara Jimmy Kimmel berbicara mengenai momen perhelatan Oscar pada 1974 di mana muncul adegan seorang pria tanpa busana mencuri perhatian di atas panggung.

Cena muncul di atas panggung Oscar dengan hanya menggunakan amplop besar yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Aksi Cena yang tampil tanpa busana ini memicu gelak tawa penonton.

Cena memberi tahu Kimmel bahwa dia memutuskan pada menit-menit terakhir untuk tidak meneruskannya, karena penonton terus tertawa.

rs/gtp (AP, AFP, Reuters)