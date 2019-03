Orange Fiber Serat Buah Jeruk Bahan Busana Dari Italia

Legenda Coco Chanel

Ikon Chanel

Salah satu ciptaan paling terkenal Chanel adalah 'little black dress' (baju kecil hitam). "Ia menciptakan ikon yang menjadi nama sehari-hari. Banyak orang masih mengenalnya. Orang tahu 'little black dress' atau minyak wangi Chanel No 5," kata Riley dan menambahkan, "Coco Chanel tidak hanya membuat mode, ia membuat gaya yang masih dikenal orang."