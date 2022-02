Oposisi "Salah Tekan" Tombol Voting, Parlemen Spanyol Loloskan RUU Kerja Pemerintah

Menjadi Mahasiswa Erasmus di Spanyol

Fokus bidang informatika Spanyol

Selama menjadi mahasiswa Erasmus, Irwan mengambil empat mata kuliah, yaitu Semantic Web, Technologies for Developing Ubiquitous System, Principal of Secure Communications dan Mathematical Foundation of Computer Vision and Imaging. Menurut pengalamannya, fokus utama Universitas Murcia di bidang Informatika adalah mengarahkan pembelajaran kepada penerapan di bidang Biomedicine/Medical Informatic.