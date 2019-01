Negosiasi Sengketa Dagang: Cina Peringatkan AS Jangan Terlalu Menuntut

Harian Partai Komunis Cina "Global Times" menulis, pemerintahan Donald Trump sedang menghadapi Cina yang semakin kuat dan memiliki kebutuhan sendiri yang mendesak. Washington "tidak bisa mendesak Cina terlalu jauh" dan harus menghindari situasi yang "berputar di luar kendali."

Negosiator kedua negara memulai pembicaraan hari Senin (7/1) di Beijing untuk membahas hubungan dagang kedua negara yang saat ini ditandai dengan perang tarif. Ketegangan ekonomi antara AS dan Cina dikhawatirkan bisa menghambat perekonomian global. Sampai kini belum ada tanda bahwa kedua pihak mengubah pendiriannya.

Presiden AS Donald Trump mulai melancarkan perang dagang bulan Juli lalu dengan menaikkan tarif impor barang-barang dari Cina dengan alasan, Cina mencuri hasil-hasil inovasi atau menekan perusahaan AS untuk menyerahkan teknologinya. Cina kemudian melakukan langkah balasan dengan mengenakan tarif impor atas produk-produk AS.

Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping 1 Desember lalu sepakat menunda kenaikan tarif impor babak kedua selama 90 hari untuk melakukan negosiasi. Tetapi para ekonom mengatakan bahwa terlalu sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah yang telah mengganggu hubungan AS-Cina selama bertahun-tahun.

AS desak perubahan kebijakan ekspansi teknologi

Washington terutama mendesak Beijing untuk mengubah kebijakannya dalam bidang teknologi, termasuk rencana membentuk perusahaan-perusahaan unggulan yang disubsidi dalam bidang robotika dan –bidang bidang lainnya. Eropa, Jepang dan mitra dagang lainnya juga mendukung keluhan AS bahwa Cina terlalu menutup pasarnya untuk perusahaan asing.

Para pejabat Cina memang menyatakan akan meninjau kembali rencana pengembangan industrinya, namun menolak tekanan luar negeri agar mereka meninggalkan strategi teknologinya. Para pemimpin Cina melihat keunggulan di bidang teknologi sebagai salah satu kunci menuju kemakmuran dan mengukuhkan pengaruh global yang lebih besar.

AS dan Cina melakukan negosiasi perdagangan, meskipun masih ada ketegangan politik sehubungan dengan penangkapan pejabat tinggi perusahaan Huawei di Kanada atas permintaan AS.

Delegasi AS di Beijing dipimpin wakil perdagangan AS, Jeffrey D. Gerrish, dan mencakup pejabat dari sektor pertanian, energi, perdagangan, keuangan dan pejabat Departemen Luar Negeri. Kedua belah pihak hanya memberikan sedikit informasi tentang negosiasi mereka.

Perang dagang perlambat pertumbuhan ekonomi

AS sebelumnya memberlakukan kenaikan tarif impor sampai 25 persen produk-produk Cina senilai 250 miliar Dolar AS. Cina membalas dengan mengenakan pajak impor pada barang-barang dari AS senilai 110 miliar Dolar dan menangguhkan pemberian lisensi di bidang keuangan dan bisnis lainnya.

Perang dagang sudah menghambat perekonomian di kedua negara. Pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal kedua tahun lalu turun ke 6,5 persen, tingkat terendah pasca krisis global. Penjualan mobil di Cina anjlok 16 persen pada November lalu dibanding setahun sebelumnya.

Ekonomi AS mencatat pertumbuhan 3,4 persen pada kuartal ketiga dan pengangguran berada pada tingkat terendah selama lima dekade. Tetapi survei menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen melemah karena kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi pada tahun ini.

Tujuh Potensi Berbahaya yang Dihadapi Perekonomian Dunia Tingkat utang yang tinggi Sejak 2008, utang global secara keseluruhan telah meningkat hingga 60 persen. Ada utang sebesar 182 triliun Dolar Amerika Serikat (AS) pada kas pemerintah dan swasta yang harus dilunasi. Banyak orang bertanya, adakah dana tersisa untuk meringankan dampak dari potensi kemerosotan ekonomi?

Tujuh Potensi Berbahaya yang Dihadapi Perekonomian Dunia Mengguncang negara berkembang Pasar yang sedang tumbuh mencapai sekitar 40 persen dari penghasilan ekonomi global, tapi mereka sangat rentan. Banyak dari negara-negara ini yang menggerakkan ekonomi mereka dengan bantuan dana asing, sebagian besar berdenominasi Dolar. Ketika suku bunga AS naik, sistem itu menjadi goyah di tengah arus modal keluar. Argentina dan Turki telah alami hal tersebut.

Tujuh Potensi Berbahaya yang Dihadapi Perekonomian Dunia Perekonomian AS akan segera mencapai puncak Presiden AS Donald Trump masih mampu membuat ledakan ekonomi Amerika Serikat dengan berikan keringanan pajak dan hambatan perdagangan. Tetapi banyak perusahaan semakin enggan untuk berinvestasi besar dengan semua ketidakpastian di sekitarnya. IMF percaya mulai tahun depan ekspansi ekonomi akan melambat setelah mencapai puncaknya pada 2018.

Tujuh Potensi Berbahaya yang Dihadapi Perekonomian Dunia Konflik dagang Daging dan sayuran dari AS - Baja, tekstil dan teknologi dari China. Washington dan Beijing telah membanting tarif atas produk masing-masing senilai 360 miliar Dolar AS. Menurut IMF, itu sudah mencukur 0,9 persen PDB AS dan 0,6 persen dari PDB China. Jika konflik perdagangan bilateral meningkat, volume perdagangan global akan turun 17,5 persen.

Tujuh Potensi Berbahaya yang Dihadapi Perekonomian Dunia Bank yang gagal Bank bayangan terlibat dalam transaksi keuangan di luar sektor perbankan reguler. Presiden ECB Mario Draghi mengatakan rekening bank bayangan mencapai 40 persen pada sistem keuangan di Uni Eropa. Banyak pemberi pinjaman reguler akan goyah menghadapi krisis keuangan. Beberapa cenderung mengabaikan pelajaran dari runtuhnya Lehman Brothers sekitar 10 tahun yang lalu.

Tujuh Potensi Berbahaya yang Dihadapi Perekonomian Dunia Brexit buat sulit Masih belum ada rencana yang disepakati mengenai modalitas keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada Maret 2019 nanti. Tanpa perjanjian perdagangan bebas, perusahaan Jerman harus membayar tarif lebih dari 3 miliar Euro setiap tahun. Pemeriksaan pada perbatasan antar-negara akan memperlambat produksi. Produsen mobil seperti Nissan, Toyota, dan BMW kemungkinan harus menutup pabrik di Inggris.

Tujuh Potensi Berbahaya yang Dihadapi Perekonomian Dunia Kebijakan pemerintah Italia Akankah krisis Eropa terulang? Partai-partai populis di Roma ingin mendapatkan penghasilan bersama dan usia pensiun yang lebih dini, padahal negara itu memiliki utang terbesar di Uni Eropa sekitar 2,4 triliun Euro. Rasio utang terhadap PDB Italia adalah 130 persen. Yunani baru saja kembali ke pasar modal dan bertujuan untuk melepaskan diri dari kredit beracun. (Teks: Paul-Christian Britz (yp/ts)



