NATO Tegaskan Kembali Komitmen Kerja Sama Pertahanan Transatlantik

Militer Amerika di Eropa Unjuk Gigi Pada Rusia

Kekuatan Militer Meningkat

Motto NATO: "one for all, all for one" hendak ditunjukkan dalam konvoi 100 kendaraan artileri berat yang diawaki 500 serdadu pilihan. Menteri luar negeri Ceko, Lubomir Zaoralek secara tegas memuji pameran kekuatan militer AS yang disiagakan untuk NATO. Hal ini dengan jelas menunjukkan solidaritas dalam aliansi pertahanan barat.