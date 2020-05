Moderna Umumkan Uji Klinis Fase I Vaksin Corona Berhasil Baik, Harga Sahamnya Naik 20 Persen

Kandidat vaksin COVID-19 dari perusahaan bioteknologi Moderna Inc adalah salah satu yang pertama kali menjalani uji klinis di Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang dirilis perusahan itu hari Senin (18/5), Moderna menyebutkan vaksinnya terbukti menghasilkan antibodi yang cukup untuk mencegah Covid-19 pada delapan relawan dalam fase uji klinis tahap pertama.

Delapan orang itu menjalani eksperimen uji klinis Fase 1 yang dimulai bulan Maret lalu. Vaksin Moderna adalah salah satu dari lebih dari 100 kandidat vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia sebagai perlindungan terhadap virus SARS-Cov-2. Sejauh ini Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 4,7 juta orang di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 317 ribu orang

"Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa vaksin itu aman dan semua peserta penelitian menghasilkan antibodi terhadap virus", kata Moderna Inc. Analisis respons dari delapan individu itu menunjukkan bahwa mereka yang menerima dosis 100 mikrogram dan orang yang menerima dosis 25 mikrogram memiliki tingkat antibodi pelindung melawan virus corona yang lebih tinggi daripada yang ditemukan dalam darah orang-orang yang pulih dari COVID- 19.

Harga saham Moderna melonjak

Ketika pernyataan itu dirilis, harga saham perusahaan bioteknologi AS itu langsung melejit naik 20%.

Moderna meluncurkan penawaran saham senilai 1,34 miliar dollar, dengan harga penawaran 76 dolar per saham Senin malam (18/5). Perusahaan itu sebelumnya mengatakan berencana untuk menjual 1,25 miliar dollar dalam bentuk saham biasa untuk mengumpulkan dana pengembangan dan pembuatan vaksin.

"Ini adalah temuan signifikan, tetapi ini adalah uji klinis Fase 1 yang hanya mencakup delapan orang. Itu dirancang untuk menguji keamanan, bukan kemanjurannya," kata Dr Amesh Adalja, ahli penyakit menular di Johns Hopkins University.

Walaupun begitu, data-data awal memberikan secercah harapan bahwa vaksin Moderna, salah satu vaksin yang paling maju pengembangannya, bisa dihasilkan dalam waktu relatif cepat. Apa yang kita lihat, memberi semangat," katanya.

Presiden AS Trump menyimak informasi dari CEO Moderna, Stéphane Bancel saat pertemuan Task Force virus Coroan di Washington 2 Maret lalu.

Masih harus diuji kemanjurannya

Pakar penyakit menular dari Johns Hopkis University, Amesh Adalja mengatakan, masih banyak hal yang dapat terjadi antara saat ini dan saat vaksin itu memasuki fase uji klinis berikutnya untuk menguji kemanjurannya pada ribuan orang. Para ilmuwan saat ini berusaha memahami tingkat antibodi yang bisa menghadang Covid-19, dan berapa lama perlindungan itu akan bertahan dalam tubuh.

Moderna Inc mengatakan, vaksinnya menunjukkan respons terhadap besaran dosis. Dalam artian orang yang mendapat dosis 100 mikrogram menghasilkan lebih banyak antibodi dibanding orang yang mendapat dosis lebih rendah.

Vaksin Moderna telah mendapat lampu hijau dari otoritas kesehatan untuk memulai pengujian pada manusia tahap kedua. Pekan lalu, regulator AS memberi status "jalur cepat" bagi vaksin Sars-Cov-2 untuk mempercepat prosedur perizinan.

Uji klinis Fase 3 bulan Juli

Dalam Fase 2, uji klinis dirancang untuk menguji efektivitas lebih lanjut dan menemukan dosis optimal. Moderna Inc. mengatakan akan membatalkan rencana untuk menguji dosis 250 mikrogram dan sebagai gantinya menguji dengan dosis lebih rendah yakni 50 mikrogram.

Mengurangi dosis yang diperlukan untuk menghasilkan kekebalan, dapat membantu mengurangi jumlah vaksin yang diperlukan dalam setiap suntikan, yang berarti perusahaan nantinya dapat menghasilkan lebih banyak vaksin.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Serius — Angela Merkel Jerman jadi perhatian dunia atas upayanya menangani pandemi virus corona serta angka kematian yang rendah. Kanselir Angela Merkel dipuji karena untuk kali pertama dalam masa jabatannya ia tampil langsung melalui televisi, memperingatkan bahaya virus corona. Ia merinci langkah-langkah penanganan COVID-19 yang harus diikuti untuk mengatasi “tantangan terbesar” yang dihadapi Jerman sejak PD II.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Kembangkan vaksin — Marylyn Addo Marylyn Addo, profesor di bidang virologi yang memimpin Pusat Penelitian Infeksi Jerman dan Kepala Departemen Infeksi Pusat Medis Hamburg-Eppendorf. Institusi ini bertugas untuk mengembangkan vaksin virus corona. Sebelumnya, Addo telah berhasil mengembangkan vaksin untuk virus Ebola dan MERS.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Tindakan pencegahan — Jacinda Ardern Di bawah kepemimpinan PM Ardern, Selandia Baru lakukan tes menyeluruh dan menerapkan pembatasan wilayah yang ketat untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona. Pada 14 Maret silam, Ardern umumkan siapa pun yang masuk ke negaranya harus melakukan isolasi mandiri selama dua pekan. Tak lama berselang, ia kemudian melarang semua pengunjung masuk dan mengumumkan status lockdown.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Tes corona massal — Jung Eun-kyeong Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan, Jung Eun-kyeong, dipuji sebagai “pahlawan nasional” atas kinerjanya memerangi COVID-19. Media Korea Selatan memberitakan bahwa Jung kerap tidak tidur dan menolak meninggalkan kantor demi mengatasi penyebaran corona di Korea Selatan. Ia pun membantu mengarahkan langkah-langkah tes massal di negeri ginseng tersebut.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Membuka jalan Uni Eropa — Mette Frederiksen Di bawah kepemimpinan PM Frederiksen, Denmark merupakan salah satu negara di Eropa yang merespon cepat penyebaran virus corona. Frederiksen dengan sigap menerapkan langkah-langkah ketat di awal bulan Maret, antara lain dengan menutup perbatasan untuk semua pengunjung yang tidak memiliki visa masuk.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Aksi cepat — Tsai Ing-wen Meski letaknya sangat dekat dengan episentrum virus corona yakni Cina, Taiwan berhasil menekan penyebaran COVID-19. Ini mematahkan prediksi para ahli yang sebut Taiwan akan jadi salah satu negara dengan kasus corona terbanyak di dunia. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ambil tindakan dini dengan melarang masuk pengunjung dari Cina, Hong Kong, dan Makau seiring melonjaknya kasus di Cina. (Ed: rap/ts) Penulis: Melissa Sou-Jie Van Brunnersum



Jika vaksin ini berhasil melewati semua tahapan uji klinis, Moderna Inc berharap bisa memasok jutaan dosis per bulan hingga akhir 2020. Dengan investasi lebih lanjut, dapat menyuplai puluhan juta dosis per bulan pada 2021. Moderna mengatakan akan memulai uji coba tahap akhir dengan skala responden lebih besar atau Fase 3, pada bulan Juli.

"Kami berinvestasi untuk meningkatkan produksi sehingga kami dapat memaksimalkan jumlah dosis yang dapat kami hasilkan guna membantu melindungi sebanyak mungkin orang dari SARS-CoV-2," kata Direktur Eksekutif Moderna Ins, Stéphane Bancel.

Pemerintah AS pada bulan April mendukung pengembangan vaksin Moderna dengan dana 483 juta dolar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Biomedis Lanjutan BARDA, bagian dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan HHS.

hp/as (rtr)