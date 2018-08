Mobil Ditabrakkan Ke Pejalan Kaki Di Luar Gedung Parlemen Inggris

One Love: Konser Amal Obati Luka Manchester

Ariana Grande Tantang Teror

Penyanyi pop AS Ariana Grande kembali ke panggung di Manchester Minggu kemarin, dengan program penuh lagu-lagu yang bersifat menantang. "Manchester, we're gonna be all right," demikian teriaknya ketika memulai konser amal One Love, yang bertujuan untuk menggalang dana bagi keluarga korban serangan 22 Mei.