Michael Jackson Tetap Tampil di Museum Jerman Meski Hadirkan Kontroversi

Laris Setelah Wafat

Masih banyak bahan

Sebelas tahun setelah kematiannya, album "Out among the Stars" dirilis pada bulan Maret 2014. Album ini berisi lagu-lagu Johnny Cash yang ditulis 30 tahun yang lalu. Anaknya, John Carter Cash mengumumkan bahwa sang ayah masih punya stok lagu untuk lima album lagi.