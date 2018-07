Menlu Jerman Heiko Maas: Eropa Tidak Bisa Lagi Mengandalkan AS

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas hari Senin (16/7) mengatakan, Eropa tidak bisa lagi bergantung pada AS seperti di masa lalu.

"Untuk mempertahankan kemitraan kami dengan AS, kami harus menyelaraskannya lagi," kata Heiko Maas kepada media Jerman Funke Mediengruppe.

"Konsekuensi yang jelas, kita di Eropa perlu pertama-tama menyelaraskan politik kita bahkan lebih erat lagi."

Pernyataan Heiko Massa dirilis hanya beberapa jam sebelum pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia.

Sebelumnya dalam lawatan ke Jerman dan markas NATO di Brussels, Trump minggu lalu mengecam keras negara-negara NATO di Uni Eropa yang disebutnya hanya "memanfaatkan Amerika Serikat". Dia mengeritik anggaran militer Eropa, terutama Jerman, yang dianggapnya sangat minim dibanding Amerika Serikat.

Selain itu, kepada media Donald Trump juga menyebur Uni Eropa sebagai "musuh AS" dalam perdagangan.

Presiden AS itu sempat menghebohkan media di Inggris, ketika sebelum kunjuingannya dia sudah mengeritik Perdana Menteri Theresa May soal Brexit dalam sebuah wawancara. Trump mengatakan, dia sudah memperingatkan dan memberi advis kepada Theresa May tentang Brexit, tapi PM Menteri Inggris itu "tidak mau mendengar" dan malah "melakukan kesalahan besar".

Trump juga menyebut mantan Menlu Inggris yang mengundurkan diri, Boris Johnson sebagai Perdana Menteri yang bagus bagi Inggris di masa depan.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Bahasa tubuh yang kaku Sekalipun saling memuji, bahasa tubuh mereka terlihat kaku pada sesi pemotretan sebelum melakukan pertemuan empat mata. Keduanya menghindari kontak mata dan kelihatan belum yakin, bagaimana cara mendekati satu sama lain. Putin terlihat tampil lebih tegas dan percaya diri.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Donald Trump lebih percaya Putin daripada CIA? “Mereka (CIA dan FBI) bilang, itu Rusia (terlibat). Tapi Presiden Putin baru saja mengatakan, itu bukan Rusia," kata Trump ketika ditanya wartawan tentang tuduhan dinas rahasia Amerika CIA dan FBI bahwa agen-agen Rusia berusaha mempengaruhi opini publik dalam pemilihan presiden AS tahun 2016 untuk memenangkan Trump.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Wartawan diusir dari ruangan Seorang reporter dari "The Nation" dipaksa meninggalkan ruangan konferensi pers Trump dan Putin, karena dia memegang slogan protes tentang senjata nuklir: "Nuclear Weapon Ban Treaty."

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Di mana servernya? Ketika ditanya wartawan mengenai tuduhan bahwa Rusia berusaha meretas komputer dan melancarkan kampanye mempengaruhi pemilu presiden di AS dan apakah dia lebih percaya Presiden Putin daripada dinas rahasianya sendiri, Presiden Donald Trump mengelak menjawab dan membalas dengan bertanya: Di mana servernya?

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Putin minta bukti Presiden Putin bereaksi agresif terhadap pertanyaan-pertanyaan dari wartawan kantor berita Reuters dan Associated Press soal upaya agen-agen Rusia mempengaruhi pemilu presiden di AS. "Bisakah Anda menyebutkan satu fakta?" kata Putin.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki "Bola di lapangan Anda" "Bola sekarang ada di lapangan Anda," kata Putin ketika memberikan cinderamata sebuah bola Piala Dunia kepada Donald Trump. Presiden AS itu sebelumnya memberi ucapan selamat kepada Putin dan mengatakan, turnamen Piala Dunia di Rusia adalah "satu yang terbaik" hingga saat ini. Trump kemudian melempar bola itu kepada istrinya, Melania.

Momen-Momen Pertemuan Trump dan Putin di Helsinki Mencoba tampil akrab Kedua pemimpin berusaha tampil akrab, tapi justru tampak tidak nyaman berada di depan media. Keduanya berjanji untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan kerjasama. (hp/vlz) Penulis: Elizabeth Schumacher



hp/vlz (rtr, dpa)