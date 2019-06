Menlu Jerman Heiko Maas Berada di Teheran Berupaya Selamatkan Kesepakatan Atom

Semua persyaratan formal untuk sistem pembayaran berbasis barter antara Eropa dengan Iran bisa segera diterapkan, kata Menlu Jerman Heiko Maas setibanya di Iran hari Senin (10/6).

Sistem pembayaran barter Instex dirancang untuk menghindari sanksi AS terhadap Iran yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump setelah AS menarik diri dari kesepakatan Atom.

"Ini adalah instrumen jenis baru, jadi tidak mudah untuk mengoperasionalkannya," kata Maas kepada wartawan. "Tapi semua persyaratan formal sudah ada sekarang, jadi saya berasumsi kita siap menggunakannya di masa mendatang."

Heiko Maas (kiri) dan Menlu Iran Javad Zarif (kanan) di Teheran, 10 Juni 2019

Aliansi Inggris, Prancis dan Jerman

Dalam upaya untuk melindungi beberapa sektor ekonomi di Iran yang terkena sanksi AS, Inggris, Prancis dan Jerman sepakat membentuk sarana khusus pembayaran barter dengan Iran yang dinamakan Instex.

Ketiga negara berusaha menggalang perdagangan dengan Iran untuk menjaga komitmen Kesepakatan Atom, setelah Washington menarik diri dari kesepakatan itu. Instex menawarkan modus pembiayaan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan yang berbasis di Paris. Hingga kini Iran belum sepenuhnya setuju dengan penerapan Instex.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengeritik negara-negara Eropa atas gagalnya Kesepakatan Atom dari tahun 2015, yang ketika itu ditandatangani oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Prancis, Inggris, Rusia, Cina ditambah Jerman.

Iran: Belum ada langkah praktis

"Sejauh ini, kami belum melihat langkah-langkah praktis dan nyata dari Eropa untuk menjamin kepentingan Iran ... Teheran tidak akan membahas masalah apa pun di luar kesepakatan nuklir," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Abbas Mousavi. Iran sebelumnya mengancam akan melanjutkan program atomnya setelah kesepakatan tahun 2015 gagal.

Yang menjadi masalah Fasilitas nuklir Iran Bushehr adalah salah satu dari lima fasilitas yang dikenal oleh pengamat internasional. Israel, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu telah sepakat bahwa usaha Iran memperkaya uranium - untuk keperluan energi domestik, menurut para pejabat di Teheran - dapat menjadi ancaman bagi kawasan jika hal itu berujung pada pengembangan senjata nuklir.

Akhir dari masalah Pada 2006, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Cina, Rusia, Prancis, Inggris) dan Jerman (P5+1) memulai proses negosiasi yang melelahkan dengan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 Juli 2015. Negara-negara tersebut sepakat memberikan kelonggaran sanksi pada Iran. Sebagai gantinya, pengayaan uranium Iran harus terus dipantau.

Rakyat Iran setuju Di Teheran dan kota-kota lain di Iran, warga merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari isolasi ekonomi bertahun-tahun yang memberi efek serius pada kesehatan dan gizi masyarakat karena kurangnya akses ke pasokan medis dan makanan untuk warga biasa. Banyak juga yang melihat perjanjian itu sebagai bukti bahwa Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membuka Iran ke dunia dengan cara lain.

Peran IAEA Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ditugaskan untuk memantau kepatuhan Iran kepada kesepakatan itu. Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano (kiri) pergi ke Teheran untuk bertemu dengan Rouhani pada bulan Desember 2016, hampir satu setengah tahun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Dalam laporan yang disampaikan setiap tiga bulan, IAEA berulang kali menyertifikasi kepatuhan Iran.

Sang oponen Setelah delapan tahun dengan Barack Obama, PM Israel Benjamin Netanyahu menemukan sosok presiden AS yang ia inginkan dalam Donald Trump. Meski Trump tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi dan ilmu nuklir, ia menyebut perjanjian internasional tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan." Hal ini juga menjadi pokok kampanye pemilunya di 2016.

Siapa yang masih ada? Meskipun ada sertifikasi IAEA dan protes dari Kemlu AS, Trump tetap menarik AS dari perjanjian pada 8 Mei. Pihak-pihak lain telah berjanji untuk tetap berada dalam kesepakatan. Diplomat top Uni Eropa, Federica Mogherini (kiri), sudah melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari (ki-ka) Iran, Prancis, Jerman dan Inggris.



Presiden AS Donald Trump mengecam Perjanjian Atom Iran, yang ditandatangani oleh pendahulunya Barack Obama, yang disebutnya tidak memadai karena tidak mencakup program rudal balistik Iran atau perannya dalam konflik sekitar Timur Tengah. Trump lalu menyatakan AS menarik diri dari perjanjian tahun 2015 itu dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran. Trump juga menuntut perundingan ulang dengan Iran tentang program nuklirnya.

Para penandatangan dari Eropa, yaitu Prancis, Inggris dan Jerman, menolak kritik Trump dan memperingatkan pentingnya menyelamatkan kesepakatan itu untuk meredam ambisi Iran membuat senjata nuklir.

hp/ml (dpa, rtr)