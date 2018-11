Wisata Melahirkan

Menggiurkan, Bisnis Melahirkan Bayi di AS Bagi Ibu Rusia

Setiap tahun, ribuan perempuan Rusia terbang ke AS untuk melahirkan, agar anaknya mendapat kewarganegaraan. Ini bisnis menggiurkan bagi agen-agen perjalanan Rusia, yang menawarkan paket "all in".

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyatakan, dia ingin mengganti sistem kewarganegaraan di AS, sehingga tidak semua bayi yang lahir di sana secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan. Amerika Serikat memang menganut prinsip kewarganegaraan "ius soli", artinya prinsip tempat kelahiran. Berbeda dengan kebanyakan negara dunia, yang menerapkan prinsip "ius sanguinis", artinya prinsip keturunan. Sebagai perekonomian terbesar dunia, kewarganegaraan AS menjadi sesuatu yang istimewa, tidak hanya bagi warga di negara berkembang. Terutama bagi orangtua yang ingin memperbaiki nasib anaknya, mereka mencari cara bagaimana anaknya bisa dilahirkan di AS. Trend ini belakangan makin marak, terutama di Cina dan Rusia. South Beach di Miami, Florida Paket "all inclusive" Selama bertahun-tahun, agen-agen perjalanan Rusia mencari ibu-ibu kaya dari Rusia untuk melahirkan di Florida. Bukan karena cuaca Florida yang nyaman dan pantai-pantainya yang terkenal, melainkan karena setiap anak yang lahir di AS otomatis mendapatkan kewarganegaraan - prospek yang sangat menarik menarik bagi calon orang tua di Rusia. Pariwisata melahirkan ini sudah berkembang di Rusia sejak bertahun-tahun. Video-video promosi yang beredar di internet mengklaim bahwa setiap hari, ada sampai delapan ibu hamil Rusia yang berangkat ke AS untuk melahirkan di sana. Lebih dari sepuluh agen perjalanan secara khusus bergerak di bisnis kelahiran itu di Moskow. Anton Yatchmenev bekerja untuk agen perjalanan Miami Care, dari namanya sudah jelas publik sasaran mereka. Sekarang Miami Care memiliki sepuluh karyawan, diantaranya pengacara, dokter, penerjemah dan konsultan yang berbasis di Miami. Anton Yatchmenev bertugas di Moskow, menasihati pasangan suami-istri yang ingin melahirkan di Miami. Lahir di Kamp Pengungsi, Jadi Ratu Fesyen Mendadak jadi pusat perhatian Halima Aden, model Somalia-Amerika, jadi pusat perhatian dunia mode tahun 2017. Aden yang belum genap berusia 20 tahun memulai debutnya di ‘catwalk‘ tahun 2017 dalam acara Kanye West's Yeezy di New York. Ia mengenakan jilbab di atas catwalk.

Lahir di Kamp Pengungsi, Jadi Ratu Fesyen Gemilang di panggung kota mode Dalam pagelaran fesyen Max Mara di Milan, ia mengenakan setelan dari desainer Alberta Ferretti memamerkan mantel dari kulit unta yang klasik yang dipadupadankan dengan jilbab wol halus. Sebuah judul di Instagram Ferretti tertulis: “Merangkul budaya dan keragaman untuk mematahkan norma dan mengubah pemikiran mode modern bersama Halima Aden."

Lahir di Kamp Pengungsi, Jadi Ratu Fesyen Lahir di kamp pengungsian Aden, lahir di Kakuma, sebuah kamp pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kenya. Ia datang ke Amerika Serikat pada usia tujuh tahun bersama keluarganya, yang awalnya menetap di St. Louis, Missouri. Ia jadi berita utama tahun 2016 saat dia menjadi kontestan Miss Minnesota pertama yang mengenakan jilbab.

Lahir di Kamp Pengungsi, Jadi Ratu Fesyen Selalu ingat masa lalu Dia mengingat hidupnya di kamp pengungsian: "Orang-orang yang berbeda, pengungsi yang berbeda dari seluruh Afrika berkumpul di Kakuma. Namun kita masih menemukan kesamaan."

Lahir di Kamp Pengungsi, Jadi Ratu Fesyen Dikontrak agen mode dunia Sementara Kanye West's Yeezy di New York adalah panggung fesyen pertamanya, penampilannya di Milan mungkin lebih penting karena Alberta Ferretti dan Max Mara mewakili ikon mode dunia. Aden bergabung dengan agen model IMG. "Sebagai Muslim, kita membutuhkan lebih banyak cerita positif," kata Aden tentang keberhasilannya.

Lahir di Kamp Pengungsi, Jadi Ratu Fesyen Merasa nyaman Menurut Aden, mengenakan busana muslim membuatnya merasa sangat nyaman dan menjadi diri sendiri. Beberapa pasangan orang tua dari agama lain mengucapkan kepadanya: "Saya ingin anak perempuan saya yang berusia tujuh tahun mengetahui bahwa tidak harus setengah telanjang untuk menjadi cantik."

Lahir di Kamp Pengungsi, Jadi Ratu Fesyen Menjadi yang pertama Langkah berani Aden dalam melambungkan karirnya ke tingkat yang lebih tinggi yang melibatkan banyak pengalaman "pertama", termasuk menjadi hijabi pertama yang ditandatangani oleh agen pemodelan besar. "Saya memakai jilbab setiap hari," kata Aden.

Lahir di Kamp Pengungsi, Jadi Ratu Fesyen Jadi model sampul majalah dunia Setelah pernah menjadi hijabi pertama yang tampil di sampul majalah Vogue, Halima Aden dipercaya menjadi model untuk Allure, dimana wajah Halima Aden terlihat di sampul majalah Allure edisi Juli 2017. (ap/ml, dari berbagai sumber)

Bisnis menggiurkan "Kami menawarkan seluruh layanan, khusus disesuaikan dengan keinginan pelanggan dan kemampuan keuangan mereka," kata Yatchmenev. Dia mengatakan, bidang kerjanya adalah bagian dari "pariwisata global" dan bisnis ini sangat menguntungkan - terutama sejak tahun 2016, ketika perekonomian Rusia membaik dan makin banyak keluarga yang bisa membayar biaya melahirkan di AS. Setiap tahun, Miami Care mengirim sampai 200 calon ibu Rusia ke Florida. Pelanggan bisa memesan paket lengkap yang mencakup semua masalah logistik, akomodasi, konseling medis, bantuan hukum dan jasa penerjemahan. Tapi Anton Yatchmenev mengakui, layanan perusahaannya tidak murah, bisa mencapai 30.000 dolar AS untuk satu kelahiran. "Berapa banyak orang Rusia yang mampu menghabiskan 30.000 dolar AS dalam tiga bulan," katanya. Menurut Anton, lebih dari setengah pelanggan mereka berasal dari Moskow, sisanya terutama datang dari Rusia utara, dari kawasan bisnis minyak dan gas. Hingga kini tidak ada catatan resmi tentang berapa banyak anak yang dilahirkan para ibu Rusia di AS. Pusat Studi Migrasi di New York (CMS) memperkirakan bahwa setiap tahun ada 36.000 ibu warga asing yang datang untuk melahirkan anak di AS. 15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Bentuk Payudara Satu payudara selalu lebih besar dibanding yang satunya lagi. Perbedaannya tidak besar sehingga seringnya tidak terlihat. Tapi tidak ada satu pun perempuan yang memiliki payudara berukuran sama besar.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Dua rahim Semua fetus jenis kelamin perempuan pada awalnya memiliki dua rahim, dua vagina dan dua leher rahim yang terbelah oleh semacam dinding pemisah sementara. Setelah janin semakin besar, bagian-bagian tersebut menyatu dan membentuk satu rahim, vagina, dan leher rahim. Ada tiga persen kasus dimana perkembangan ini terganggu, dan bayi lahir dengan dua rahim terpisah.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Umur ideal untuk hamil Dari segi biologis, para pakar berpendapat di usia awal 20-an, karena kemungkinan mengalami komplikasi saat kehamilan sangat kecil. Jika dilihat dari segi kesehatan bayi, idealnya usia ibu adalah 26 tahun. Sementara dari segi kesehatan sang ibu, umur yang ideal adalah 34 tahun.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Lidah sensitif Perempuan memiliki sensor pengecap lebih banyak pada lidah dibanding laki-laki. Ini menurut hasil studi Universitas Kopenhagen. Mereka meneliti indera pengecap pada anak-anak. Hasilnya, anak laki-laki membutuhkan sekitar 10% lebih banyak rasa asam dan 20 persen lebih banyak rasa manis untuk bisa mengenali rasa sesuatu.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Kedipan mata Perempuan berkedip lebih sering dibading pria karena level hormon estrogen yang lebih tinggi. Hormon ini menstimulasi produksi cairan dalam tubuh, termasuk di mata. Perempuan yang menggunakan pil anti hamil berkedip 32% lebih sering dibanding perempuan lain.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Pria yang ideal Menurut pakar biologi evolusi, perempuan cenderung memilih pria berdasarkan penampilan dan kemakmurannya. Sementara pria kebanyakan memilih perempuan yang muda dan cantik. Pria yang wangi juga dianggap lebih menarik oleh wanita. Ini pengaruh hormon.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Orientasi ruang (spatial orientation) Spatial orientation adalah kemampuan individu untuk memahami ruang di sekitarnya. Hal yang bukan merupakan kelebihan seorang perempuan. Ini adalah alasan mengapa perempuan dianggap bukan pengemudi yang baik. Contohnya, 70% pria berhasil parkir paralel dalam percobaan pertama kali, sementara hanya sekitar 7% perempuan yang sukses.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Ingatan Kuat Tidak perlu heran mengapa istri atau kekasih Anda masih bisa mengingat-ngingat kesalahan Anda di masa lalu. Ini karena otak perempuan memang mempunyai kemampuan mengingat atau memori yang lebih kuat dibanding pria.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Usia lebih panjang Menurut beberapa penelitian, ini karena perempuan cenderung hidup lebih sehat dibanding pria. Ada juga studi yang mengatakan tubuh wanita bisa mengatasi penyakit secara lebih baik, khususnya perempuan yang sudah pernah melahirkan.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Lebih cantik saat subur Pria cenderung tertarik dengan perempuan yang subur. Jadi perempuan yang menggunakan pil anti hamil bisa dianggap sebagai kurang menarik. Menurut studi, kaum pria menangkap perbedaannya dari perubahan bau tubuh dan nada suara perempuan yang subur dan tidak subur.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Leher lebih lentur Tahukah Anda, bahwa leher perempuan lebih fleksibel? Saat hendak berputar ke arah yang lain, perempuan cenderung memutar leher dan kepalanya. Sementara laki-laki berputar dengan seluruh tubuhnya.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Seks sama dengan makanan Bagian otak yang menunjukkan peningkatan stimulasi saat berhubungan seks menunjukkan stimulasi yang mirip saat perempuan memikirkan makanan. Khususnya saat dalam kondisi lapar.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Senang mengobrol Rata-rata, perempuan mengucapkan 20.000 kata-kata per hari. Ini 13.000 kata lebih banyak dibanding rata-rata pria. Ada studi yang menunjukkan, perempuan memiliki protein Foxp2 lebih banyak di otaknya dibanding pria. Protein ini juga dikenal sebagai "protein bahasa".

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Lebih sering menangis Menurut hasil studi psikolog Universitas Tilburg di Belanda, perempuan menangis dua hingga lima kali per bulan atau tiga hingga lima kali lebih sering dibanding pria. Diperkirakan hormon testoteron yang mencegah pria untuk menangis, sementara hormon reproduksi perempuan justru memicu untuk menangis.

15 Fakta Unik Tentang Tubuh Wanita Yang Tidak Diketahui Laki-laki Pendengar yang lebih baik Hasil studi menunjukkan, bahwa tidak seperti pria yang hanya mendengarkan dengan sisi kiri otak, perempuan mendengarkan dengan kedua sisi otaknya. Ed: vlz/rzn (dari berbagai sumber)



