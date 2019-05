Mengenang 13 Tahun Gempa Yogyakarta

Desa Teletubbies Ini Ada di Indonesia

Dana patungan donatur

April 2007, perkampungan baru ini diresmikan. Pembuatan rumah-rumah ini didukung oleh yayasan Amerika Serikat: Domes For The World Foundation, the World Association of Non-Government Organisations dan Mohammad Ali Alabar dari Dubai. Masing-masing rumah dibangun dengan dana sekitar 53 juta rupiah.