Mencari Jejak Misteri Tjakrabirawa

Adi Rukun: Saya manfaatkan Joshua untuk membuat The Look of Silence

Sejak saudara laki-lakinya dibunuh dalam arus 1965, Adi Rukun harus hidup berdampingan dengan pelaku. Kepada DW ia bercerita tentang risiko yang dihadapinya buat membuka sejarah kelam itu dalam film The Look of Silence