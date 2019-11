Memukau Sejak Awal, Claudia Emmanuela Santoso Juarai The Voice of Germany

Lima Kota Eropa Paling Populer dalam Lagu

Roma

Banyak penyanyi kenamaan bersenandung tentang kota abadi ini. Elvis Presley melantunkan cerita tentang hubungan cinta di Roma dalam lagu "Heart of Rome." Sementara Frank Sinatra mengekalkan air mancur Trevi dalam "Three Coins in the Fountain." Roma menduduki rangking ke tiga dengan 11.859 lagu tentangnya.