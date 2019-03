Membaca Mochtar Lubis, Membaca Politik Indonesia

13 Hal Yang Tidak Dilakukan Orang Bermental Kuat

Tidak Berfokus Pada Hal Yang Tidak Bisa Dikontrol

Rasanya aman jika selalu bisa mengontrol segalanya. Tapi jika berpikir setiap saat mampu mengontrol keadaan, bisa jadi masalah, kata Morin. Trying to be in control of everything is likely a response to anxiety. Berusaha mengatur segalanya adalah bukti perasaan takut. Jika fokus dialihkan ke hal-hal yang bisa dikontrol, orang tambah senang, stresnya berkurang, dan lebih sukses.