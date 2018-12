Melanggar Kebebasankah Politisasi LGBT?

Belum lama ini saya membaca artikel singkat tulisan seorang kawan semasa kuliah. Saya dapat makalah itu setelah meminta dan dikirimi langsung oleh penulisnya yang bernama Dr. Robertus Robet.

Permintaan itu saya ajukan lantaran saya gagal hadir di ruang "kuliah” yang digelar organisasi Jurnal Perempuan dengan tema "moral dalam politik”. Sebagai narasumber, ia mengulas bahasan tersebut dengan judul "Moral Politik Machiavellian”.

Sangat menarik. Bukan saja mencerahkan tentang bagaimana sebenarnya pemikiran Niccolo Machiavelli --yang menulis buku The Prince sekitar tahun 1513 dan kemudian The Discourse-- tetapi juga amat membantu dalam membaca perilaku dan bagaimana politik itu sejatinya. Terutama, untuk sedikit mengomentari paparan Julia Suryakusuma perihal transgender dan politisasi LGBT.

Di artikel itu, Robertus meluruskan pemahaman pembaca bahwa kendati Machiavelli menyarankan pemisahan tegas "moral dari politik” (sekularisasi politik), namun sangatlah tidak tepat bila Machiavelli dianggap pemikir yang hanya menganjurkan politik tangan besi.

Bukan seorang hipokrit, Machiavelli adalah penganjur "the rule of man” tapi juga sekaligus "the rule of law”. Sebuah republik butuh keduanya: pemimpin kuat yang memerintah dengan "bebas”, dan negara berdasarkan hukum demi hidup bersama yang damai dan kokoh.

Penulis: M. Husni

Landasan hukum sebagai aturan hidup bersama amat penting mengingat, "politik dan warga yang paling agung adalah politik sebagai upaya untuk tetap mengokohkan dan mempertahankan kebebasan, dignitas institusi politik dan konstitusi dalam situasi yang paling korup.”

Lantas, apa kaitannya dengan sikap Julia Suryakusuma yang tertuang di artikel itu?

Dalam uraiannya, ia mengkhawatirkan kampanye politik ke depan yang (mungkin) mengangkat isu-isu penuh kebencian dan kian memojokkan komunitas LGBT.

Meminjam penjelasan Machiavelli, kekhawatiran ini mengandung bibit-bibit pembatasan terhadap kebebasan partai sebagai institusi politik dalam sebuah republik.

Asia Perlahan Rangkul LGBT Taiwan Mahkamah Konstitusi Taiwan membuka jalan yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Parlemen punya waktu dua tahun untuk ubah undang-undang yang sebelumnya melarang pernikahan sesama jenis. Keputusan itu menjadikan Taiwan sebagai negara Asia yang tergolong paling toleran bagi kelompok LGBT.

Asia Perlahan Rangkul LGBT Thailand Thailand sejak lama dipandang sebagai benteng toleransi LGBT di Asia Tenggara. Negara ini telah mencabut larangan terhadap gay yang bertugas di militer. Sejak 1956, LGBT dilegalkan. Tidak ada larangan hukum untuk adopsi anak di antara pasangan gay. 2016, pasangan gay AS menangkan hak asuh atas bayi yang dilahirkan ibu penyewa rahim di Thailand, yang batal serahkan bayinya, saat tahu mereka gay.

Asia Perlahan Rangkul LGBT Vietnam Tahun 2013, Vietnam menghapus denda yang dikenakan pada pernikahan homoseksual dan mengizinkan pasangan sesama jenis untuk tinggal bersama. Dua tahun kemudian, Vietnam melegalkan pernikahan sesama jenis. Vietnam juga melegalkan pergantian kelamin bagi kalangan transjender.

Asia Perlahan Rangkul LGBT Cina Menjadi gay tidak ilegal di Cina dan sejak tahun 2001, homoseksualitas sudah tidak lagi diklasifikasikan sebagai gangguan mental. Meski demikian, prasangka dan diskriminasi terhadap kaum LGBT masih terus berlanjut.

Asia Perlahan Rangkul LGBT Jepang Seks homoseksual legal sejak 1880, meski di masyarakat secara umum LGBT masih dianggap tabu. Pasangan gay menikmati hak serupa hetereseksual, seperti kemudahan untuk menyewa apartemen. Survei tahun 2015 dari Universitas Hiroshima Shudo: 51% dari 1.300 responden dukung perubahan undang-undang negara untuk mengizinkan pernikahan sesama jenis.

Asia Perlahan Rangkul LGBT Kamboja Tidak ada hukum yang melarang aktivitas LGBT di Kamboja. Sejak 2003, aktivis mulai gelar acara merayakan hak LGBT, dengan festival film dan pameran seni. Meski demikian, kritikus mengatakan bahwa kaum gay dan lesbian masih terpinggirkan secara sosial. Bahkan tahun 2007, Perdana Menteri Hun Sen mengatakan dia "kecewa" bahwa anak angkatnya adalah seorang lesbian.

Asia Perlahan Rangkul LGBT Korea Selatan Homoseksualitas tidak ilegal di Korea Selatan, namun tidak ada undang-undang yang melarang diskriminasi. Tahun 2013, seorang sutradara film gay dari Korea Selatan secara simbolis menikahi pasangan jangka panjangnya dalam upaya untuk menyampaikan pesan bahwa minoritas seksual harus diberi hak yang sama.

Asia Perlahan Rangkul LGBT Nepal Berabad-abad berstatus monarki religius, Nepal merangkul demokrasi dan sekularisme. Meski berjuang melawan kemiskinan dan lemahnya infrastruktur, bangsa yang konservatif secara sosial dan mayoritas Hindu ini melangkah maju dengan mengakui hak-hak gay dan minoritas, menjadi negara Asia Selatan pertama yang melegalkan homoseksualitas tahun 2007.

Asia Perlahan Rangkul LGBT Israel Israel merupakan negara pertama di Asia yang mengeluarkan peraturan anti-diskriminasi untuk LGBT. Israel sangat melindungi kaum minoritas ini. Pasangan LGBT dapat mengadopsi anak dan melakukan inseminasi buatan. Namun hal ini menggusarkan kelompok Yahudi konsevatif. Tahun 2015 pernah terjadi serangan terhadap parade gay di Israel. (Ed: ap/as/rtr/berbagai sumber)



Toh, kalau pun benar hasil riset yang menemukan data bahwa mayoritas orang Indonesia mendukung LGBT, kekhawatiran semacam itu tidak perlu dikemukakan karena isu LGBT pasti tidak mendongkrak perolehan suara. Sebaliknya, malah membuat partai itu tidak populer.

Bawa dalam koridor hukum

Terlepas dari sikap saya yang lebih condong memandang LGBT sebagai "gangguan mental”, juga dalam konteks "kebebasan”, alangkah baiknya perjuangan para pendukungnya dilakukan melalui jalur-jalur dan mekanisme politik berlandaskan hukum yang telah disediakan.

Karena itu, justru mereka sebaiknya menggunakan partai politik serta masuk ke parlemen agar kepentingan-kepentingan kaum LGBT tersuarakan dan menjadi kekuatan "transenden” yang menjadi bagian utuh dalam kehidupan bersama di Republik Indonesia.

Sepanjang berada di koridor hukum, semua pihak harus mempersilakan proses edukasi yang berupaya memperkuat bahwa LGBT memang bukan gangguan mental. Begitu pula sebaliknya. Kita bangun Republik Indonesia yang damai dan kokoh karena ini rumah kita bersama.

Penulis: Mochamad Husni

Setelah menekuni profesi sebagai jurnalis selepas kuliah, mulai 2002 hingga sekarang aktif sebagai Public Relations sebuah perusahaan swasta dan penulis lepas.