Masyarakat ASEAN Desak Militer Myanmar Akhiri Kudeta dan Kekerasan

Sedikitnya 225 kelompok sipil di Asia Tenggara seperti LSM, organisasi masyarakat, dan organisasi pemuda memberikan pernyataan bersama pada Kamis (08/04), dalam menanggapi situasi yang semakin memburuk di Myanmar pascakudeta militer di negara tersebut pada awal Februari lalu.

Dalam pernyataan tersebut mereka menyampaikan keprihatinan atas kudeta militer dan krisis politik di Myanmar, yang sejauh ini telah merenggut lebih dari 500 korban jiwa. Mereka menyatakan dukungan penuh dan solidaritas terhadap masyarakat Myanmar.

"Kami masyarakat Asia Tenggara memastikan bahwa rakyat Myanmar tidak sendirian dalam perjuangan mereka untuk menegaskan martabat mereka sebagai manusia dan untuk mendapatkan kembali hak mereka untuk hidup dalam demokrasi damai,” demikian bunyi pernyataan itu.

Ada 27 poin pernyataan bersama yang dibacakan secara bergantian oleh para peserta dalam acara diskusi virtual yang bertajuk Southeast Asian People-to-People Region Hall on the Political Crisis in Myanmar ini.

Diskusi virtual ini diselenggarakan oleh Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal dan pemenang Nobel Perdamaian sekaligus Presiden Timor Leste periode 2007-2012, Jose Ramos Horta.

Sanksi menyeluruh terhadap militer Myanmar

Dalam kesempatan ini, Ramos Horta mengutuk keras aksi kekerasan dan kebrutalan yang dilakukan militer Myanmar. Menurutnya sanksi menyeluruh harus dijatuhkan kepada junta Myanmar.

"Harus ada sanksi senjata militer yang komprehensif, sanksi keuangan yang komprehensif yang menargetkan militer dan kepentingan keuangan ekonomi mereka yang menyeluruh,” ujar Ramos Horta.

Sementara Dino mengatakan bahwa prinsip untuk tidak campur tangan (nonintervensi) bukanlah menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa dan tidak mengambil sikap.

"Nonintervensi bukanlah tentang diam saat hak asasi manusia dilanggar. Ini bukan tentang diam ketika para pemimpin terpilih sedang dipenjara. Nonintervensi bukanlah tentang diam ketika sebuah ‘kamar' di rumah Asia Tenggara kita sedang terbakar,” ujar mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI ini.

Menurut Dino opini publik bisa menjadi senjata terkuat dalam menanggapi krisis politik di Myanmar. "Opini publik dapat memulai proses, memberi energi pada gerakan, dapat mengubah persepsi, dapat membentuk kebijakan, dapat memberikan dampak, dapat membuat perbedaan."

Dino Patti Djalal saat membacakan deklarasi bersama masyarakat ASEAN terkait krisis di Myanmar (08/04)

Menlu RI: ASEAN ingin bantu mengatasi situasi di Myanmar

Dalam pertemuan ASEAN-UK Open Ended Troika Dialogue yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (08/04), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan, kekerasan yag terjadi di Myanmar harus dihentikan untuk mencegah terus berjatuhannya korban. Ia juga mengatakan, demokrasi harus ditegakkan kembali.

Menurutnya ASEAN harus menjadi kawasan yang aman, stabil, dan damai. Ia juga menambahkan,ASEAN ingin memberikan bantuan untuk mengatasi krisis di Myanmar.

"Saya dengan jelas sampaikan bahwa ASEAN hanya ingin mengulurkan bantuan untuk mengatasi situasi di Myanmar. Hanya dengan begitu, kita sebagai keluarga dapat mencapai kemakmuran bersama," tutr Retno dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Inggirs Dominic Raab.

Dokter dan perawat di garda depan Kurang dari 24 jam setelah kudeta militer, para dokter dan perawat dari berbagai rumah sakit mengumumkan bahwa mereka melakukan mogok kerja. Mereka juga mengajak warga lainnya untuk bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil.

Koalisi protes dari berbagai kalangan Sejak ajakan pembangkangan sipil tersebut, para pelajar, guru, buruh dan banyak kelompok sosial lainnya bergabung dalam gelombang protes. Para demonstran menyerukan dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Berikan kekuatan kembali kepada rakyat!" atau "Tujuan kami adalah mendapatkan demokrasi!"

Para biksu mendukung gerakan protes Para Biksu juga turut dalam barisan para demonstran. "Sangha", komunitas monastik di Myanmar selalu memainkan peran penting di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini.

Protes nasional Demonstrasi berlangsung tidak hanya di pusat kota besar, seperti Yangon dan Mandalay, tetapi orang-orang juga turun ke jalan di daerah etnis minoritas, seperti di Negara Bagian Shan (terlihat di foto).

Simbol tiga jari Para demonstran melambangkan simbol tiga jari sebagai bentuk perlawanan terhadap kudeta militer. Simbol yang diadopsi dari film Hollywood "The Hunger Games" ini juga dilakukan oleh para demonstran di Thailand untuk melawan monarki.

Dukungan dari balkon Bagi warga yang tidak turun ke jalan untuk berunjuk rasa, mereka turut menyuarakan dukungan dari balkon-balkon rumah mereka dan menyediakan makanan dan air.

Menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi Para demonstran menuntut dikembalikannya pemerintahan demokratis dan pembebasan Aung San Suu Kyi serta politisi tingkat tinggi lain dari partai yang memerintah Myanmar secara de facto, yakni Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer menangkap Aung San Suu Kyi dan anggota NLD lainnya pada hari Senin 1 Februari 2021.

Dukungan untuk pemerintahan militer Pendukung pemerintah militer dan partai para jenderal USDP (Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan), juga mengadakan beberapa demonstrasi terisolasi di seluruh negeri.

Memori Kudeta 1988 Kudeta tahun 1988 selalu teringat jelas di benak warga selama protes saat ini. Kala itu, suasana menjadi kacau dan tidak tertib saat militer diminta menangani kondisi di tengah protes anti-pemerintah. Ribuan orang tewas, puluhan ribu orang ditangkap, dan banyak mahasiswa dan aktivis mengungsi ke luar negeri.

Meriam air di Naypyitaw Naypyitaw, ibu kota Myanmar di pusat terpencil negara itu, dibangun khusus oleh militer dan diresmikan pada tahun 2005. Pasukan keamanan di kota ini telah mengerahkan meriam air untuk melawan para demonstran.

Ketegangan semakin meningkat Kekerasan meningkat di beberapa wilayah, salah satunya di Myawaddy, sebuah kota di Negara Bagian Kayin selatan. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet.

Bunga untuk pasukan keamanan Militer mengumumkan bahwa penentangan terhadap junta militer adalah tindakan melanggar hukum dan ''pembuat onar harus disingkirkan''. Ancaman militer itu ditanggapi dengan bentuk perlawanan dari para demonstran, tetapi juga dengan cara yang lembut seperti memberi bunga kepada petugas polisi.



Militer Myanmar batasi internet

Rakyat Myanmar kini makin kesulitan untuk mendapatkan akses informasi di negara itu, setelah pihak berwenang di beberapa daerah menyita antena parabola yang biasa digunakan untuk mengakses siaran berita internasional.

Milter Myanmar telah memutus jaringan setidaknya dua penyedia jaringan internet di negara itu yakni MBT dan Infinite Networks. Dilansir kantor berita AP, MBT mengatakan layanan mereka terblokir karena pemutusan jalur antara Yangon dan Mandalay, dua kota terbesar di Myanmar. Rakyat Myanmar pun mengeluhkan sulitnya mengakses layanan internet di sana.

Militer Myanmar secara bertahap memblokir akses layanan internet sejak melancarkan kudeta 1 Februari lalu. Pengguna tidak bisa mengakses layanan data seluler dan layanan media sosial seperti Facebook di malam hari.

