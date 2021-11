Jemur Anak Yazidi Sampai Mati, Mantan ISIS Dihukum Penjara Seumur Hidup

Lara Tak Berbatas: Nasib Kaum Yazidi Irak

'Binasakan Rumah Kami'

Sebagian besar kaum Yazidi mendesak AS dan koalisinya agar melancarkan serangan udara terhadap kampung halamannya sendiri yang diduduki kelompok teror IS. "Tolong, ledakan rumah saya," kata seorang Yazidi yang meyakini satu-satunya cara menghalau IS adalah dengan serangan udara.