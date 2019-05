Makan Ikan Hasil Perbudakan? Potret Muram Industri Perikanan Indonesia

Teraniaya, kelaparan dan tak jarang harus menadah tetesan kondensasi untuk memuaskan dahaga: nasib Rahmatullah yang meninggalkan Indonesia buat mencari penghidupan yang lebih baik berujung di neraka perbudakan.

Kisahnya itu mendefinisikan industri perikanan yang marak praktik perburuhan paksa, klaim pakar anti penyelundupan manusia. Celakanya banyak konsumen yang tidak menyadari "harga sesungguhnya" dari produk perikanan yang mereka beli di restoran atau supermarket.

Baca juga: Bekas Budak Nelayan Pulau Benjina Bergulat Melawan Trauma

Para buruh itu terbiasa bekerja tanpa bayaran dan sering menghadapi kekerasan yang bisa berujung pada kematian. Indonesia dan Asia Tenggara termasuk kawasan yang paling subur praktik perbudakan, di mana makelar hitam membidik pengangguran muda tanpa ijazah sekolah dengan iming-iming gaji yang tinggi.

Rahmatullah awalnya dijanjikan gaji sebesar 400 Dollar AS per bulan, di tambah bonus tangkapan per ton. Namun ketika bergabung, dia malah dijual ke Somalia, di mana dia menjalani sembilan bulan bekerja di atas kapal nelayan Cina dalam kondisi yang brutal. Setiap hari Rahmatullah harus bekerja selama 18 jam.

Inilah Negara Sarang Perbudakan 1. India Sekitar 270 juta penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Indeks Perbudakan Global, negeri raksasa di Asia Selatan itu saat ini masih mencatat jumlah pekerja paksa sebanyak 18.354.700 orang. Sebagian besar bekerja di sektor informal. Sementara sisanya berprofesi prostitusi atau pengemis.

Inilah Negara Sarang Perbudakan 2. Cina Maraknya migrasi internal kaum buruh menjadikan Cina lahan empuk buat perdagangan manusia. Pemerintah di Beijing sendiri mengakui hingga 1,5 juta bocah dipaksa mengemis, kebanyakan diculik. Saat ini lebih dari 70 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Indeks Perbudakan Global, Cina masih memiliki sekitar 3.388.400 budak.

Inilah Negara Sarang Perbudakan 3. Pakistan Sebanyak 2.134.900 penduduk Pakistan bekerja sebagai budak di pabrik-pabrik dan lokalisasi. Angka perbudakan tertinggi tercatat di dua provinsi, Sindh dan Punjab. Sejumlah kasus bahkan mengindikasikan orangtua di sejumlah wilayah di Pakistan terbiasa menjual putrinya untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pelacur, nikah paksa atau sebagai bayaran untuk menyelesaikan perseteruan dengan suku lain.

Inilah Negara Sarang Perbudakan 4. Bangladesh Indeks Perbudakan Global mencatat sebanyak 1.531.500 penduduk Bangladesh bekerja sebagai budak. Hampir 80% di antaranya adalah buruh paksa, sementara sisanya dijual untuk dinikahkan atau dijadikan prostitusi. Saat ini Bangladesh mencatat 390.000 perempuan menjadi korban pelacuran paksa.

Inilah Negara Sarang Perbudakan 5. Uzbekistan Uzbekistan adalah produsen kapas terbesar keenam di dunia. Selama musim panen ratusan ribu penduduk dipaksa bekerja tanpa bayaran. Pemerintah berupaya memerangi praktik tersebut. Tapi Indeks Perbudakan Global 2016 mencatat tahun lalu sebanyak 1.236.600 penduduk masih bekerja sebagai budak di Uzbekistan.

Inilah Negara Sarang Perbudakan 6. Korea Utara Berbeda dengan negara lain, sebanyak 1.100.000 budak di Korea Utara bukan bekerja di sektor swasta, melainkan untuk pemerintah. Eksploitasi buruh oleh pemerintah Pyongyang sudah lama menjadi masalah. Saat ini sebanyak 50.000 buruh Korut dikirim ke luar negeri oleh pemerintah untuk bekerja dengan upah minim. Program tersebut mendatangkan lebih dari 2 miliar Dollar AS ke kas negara.

Inilah Negara Sarang Perbudakan 7. Rusia Pasar tenaga kerja Rusia yang mengalami booming sejak beberapa tahun silam banyak menyerap tenaga kerja dari berbagai negara bekas Uni Sovyet seperti Ukraina, Uzbekistan, Azerbaidjan atau bahkan Korea Utara. Saat ini sebanyak 1.048.500 buruh paksa bekerja di Rusia. Celakanya langkah pemerintah yang kerap mendiskriminasi buruh dari etnis minoritas justru membantu industri perbudakan.

Inilah Negara Sarang Perbudakan 8. Nigeria Tidak sedikit perempuan Nigeria yang dijual ke Eropa untuk bekerja di industri prostitusi. Namun sebagian besar buruh paksa mendarat di sektor informal di dalam negeri. Tercatat sebanyak 875.500 penduduk Nigeria bekerja di bawah paksaan.

Inilah Negara Sarang Perbudakan 9. Republik Demokratik Kongo Serupa dengan negara-negara Afrika Sub Sahara lain, Republik Demokratik Kongo mencatat angka tertinggi dalam kasus perbudakan anak. Sebagian besar bekerja di sektor informal, prostitusi atau bahkan dijadikan tentara. Jumlah budak di RD Kongo mencapai 873.100 orang.

Inilah Negara Sarang Perbudakan 10. Indonesia Menurut catatan Walk Free Foundation, kebanyakan buruh paksa di Indonesia bekerja di sektor perikanan dan konstruksi. Paksaan juga dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti di Arab Saudi atau Malaysia. Secara umum Indonesia berada di urutan kesepuluh dalam daftar negara sarang perbudakan dengan jumlah 736.100 buruh paksa. Penulis: Rizki Nugraha/hp (Global Slavery Index)



"Saya merasa seperti budak," kata pria beruisa 24 tahun itu kepada AFP. "Kru dari Cina minum air bersih, sementara kami harus mengumpulkan air dari tetesan kondensasi. Kami sering dipukuli kalau tidak mendapat jumlah tangkapan yang memuaskan, bahkan ketika kami sakit sekalipun," imbuhnya.

Rahmatullah adalah satu dari 40 buruh perikanan yang menuntut kompensasi setelah merasa ditipu dan dijebak oleh agen tenaga kerja PT. Maritim Samudera. Sebagian dikirimkan ke Jepang, sementara yang lain ditempatkan di lepas pantai Somalia.

Tidak Ada Ikan Tanpa Seks Seks sebagai ganti ikan Perempuan Kenya menjual ikan yang ditangkap di danau Viktoria di pasar di kawasan itu. Ini adalah metode yang paling tersebar luas, untuk memperoleh sumber pendapatan. Tapi mereka harus membeli ikan terlebih dahulu dari nelayan, dan mereka sering dituntut untuk memberikan layanan seks.

Tidak Ada Ikan Tanpa Seks Bisnis Jaboya Perez Anjango dulu juga menjual ikan. Ia ikut bisnis "Jaboya" selama 15 tahun. Itulah nama yang diberikan penduduk untuk fenomena prostitusi di antara pedagang ikan. Sekarang organisasi seperti World Vision berusaha membantu mencari jalan keluar bagi para perempuan dari praktek Jaboya.

Tidak Ada Ikan Tanpa Seks Pemisahan jender di danau Di pagi hari, nelayan menarik jangkar dan menangkap ikan di danau. Itu hanya dilakukan para pria. Bisnis ikan di danau Viktoria mengikuti asas pemisahan jender.

Tidak Ada Ikan Tanpa Seks Satu dari banyak orang Jika nelayan kembali ke pesisir. di tepi danau sudah menunggu banyak orang, terutama perempuan. Mereka menunggu ikan yang akan merka jual. Terutama ikan Omena, sejenis ikan sardin, yang banyak dibeli orang.

Tidak Ada Ikan Tanpa Seks Nelayan yang "tepat" Segera setelah kapal merapat, perempuan bergegas naik. Sepertinya setiap perempuan sudah tahu, mereka harus naik ke kapal yang mana, untuk bisa mengisi ember mereka dengan ikan. Setiap ember bisa menampung Omena sebanyak 5 kg, dan perempuan harus membayar sekitar 1.000 shilling Kenya. Sementara untuk seks para perempuan tidak dibayar, tapi harus diikutsertakan.

Tidak Ada Ikan Tanpa Seks Terlalu banyak orang, terlalu sedikit ikan Tapi mengapa para nelayan bisa memaksa para perempuan untuk melakukan prostitusi? Jawabannya mudah: para perempuan rela memberikan apapun, supaya mendapat ikan. Penduduk di sekitar danau terus bertambah, tapi jumlah ikan omana terus berkurang. Penyebab situasi ini adalah pencemaran lingkungan, penyebaran satu spesies ikan saja, dan pembudidayaan jenis ikan Viktoriabarsch di tahun 1950-an.

Tidak Ada Ikan Tanpa Seks Persahabatan "spesial" Agar bisa mendapat ikan untuk dijual, para perempuan harus punya hubungan spesial dengan nelayan. Artinya, mereka berhubungan seks dengan nelayan sebelum atau sesudah nelayan menangkap ikan. Teman perempuan yang "spesial“ mungkin bisa mendapat ikan yang lebih banyak atau lebih segar.

Tidak Ada Ikan Tanpa Seks Masalah terus bertambah “Jaboya” tidak hanya ada di Kenya, melainkan juga di Tanzania dan Uganda. Ini menyebabkan penyakit menyebar di sekitar danau. Tingkat penularan penyakit HIV di kawasan itu sangat tinggi. Banyak perempuan dan nelayan tertular HIV dan meninggal. Yang tertinggal adalah para istri nelayan yang tidak punya mata pencaharian.

Tidak Ada Ikan Tanpa Seks Sumber pemasukan baru Untuk bisa keluar dari "Jaboya” sangat sulit. Pertama, para perempuan perlu pekerjaan tambahan. Organisasi seperti World Vision ingin memberikan alternatif baru. Misalnya membuat oven dari tanah seperti perempuan di Sindo ini (foto). Sindo adalah kota kecil di dekat danau Victoria.

Tidak Ada Ikan Tanpa Seks Jalan keluar: berdiri sendiri Perez Anjango dan keluarganya kini memiliki pembiakan ikan sendiri. Ini berupa kolam kecil sebesar separuh lapangan tenis, tidak jauh dari danau Viktoria. Salah satu anaknya pedagang ikan. Tapi ia tidak perlu pergi ke tepi danau Viktoria. Penulis: Tabea Goppelt (ml/ap)



Dalam wewancaranya dengan AFP, para korban mengaku dianiaya secara fisik dan psikologis, serta dibiarkan kelaparan dan kehausan. Dua kru kapal dikabarkan meninggal dunia akibat dehidrasi, demikian menurut kesaksian Rahmatullah.

Mereka biasanya diberikan nasi dengan lauk berupa sayur atau ikan rebus. "Makanannya parah sekali," kata Arianus Ziliwu yang bekerja di perairan Jepang. "Dan kondisi ruang tidurnya tidak manusiawi," imbuhnya.

Makanan Lezat Beracun Ilusi Kesegaran Pengusaha Cina yang sukses kerap menjamu tamu mereka di restoran seafood eksklusif. Mereka memesan ikan napoleon atau kerapu. Harga satu kilogram ikan kerapu antara 300 hingga 400 Euro. Apa yang tidak diketahui para rekan bisnis mereka adalah: banyak jenis ikan yang dikirim ke Hong Kong, sebelumnya harus melalui proses yang menggunakan banyak bahan kimia dan obat-obatan.

Makanan Lezat Beracun Surga dengan Rahasia Gelap Perjalanan ikan-ikan dimulai dari tempat yang dikenal sebagai Segitiga Terumbu Karang. Wilayah ini membentang dari Filipina, Indonesia sampai Papua Nugini. Wilayah ini merupakan habitat ikan-ikan yang sangat diminati banyak orang.

Makanan Lezat Beracun Sumber Penghasilan Sebagian besar warga yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau di kawasan Segitiga Terumbu Karang, bermata pencaharian sebagai nelayan. 10 hingga 200 ribu ton ikan diekspor setiap tahunnya. Ikan di antara terumbu karang tidak bisa ditangkap dengan jaring. Para nelayan harus memancing ikan tersebut satu persatu. Karena penangkapan berlebihan, nelayan kerap tidak mendapatkan hasil.

Makanan Lezat Beracun Sianida Gantikan Pancing Memancing memakan waktu dan rumit. Oleh karena itu, sejumlah nelayan menggunakan metode radikal. Mereka menebarkan sianida ke laut, meracuni sekitar 100 meter kubik air laut. Ikan-ikan yang terkena racun tidak mati, hanya pingsan mengapung di permukaan air dan nelayan tinggal memungut ikan-ikan ini.

Makanan Lezat Beracun Berharga Jika Masih Hidup Para nelayan harus mengupayakan agar ikan yang terkena racun tersebut bertahan hidup dan secepatnya dikirim ke Cina. Ikan yang mati tidak berharga lagi. Dan semakin merah dan segar ikan terlihat, semakin mahal ikan tersebut bisa dijual di Cina.

Makanan Lezat Beracun Cukong Ikan Para nelayan membawa hasil tangkapan mereka kepada para cukong ikan, yang menguasai bisnis ini. Mereka menguasai para nelayan yang berutang pada mereka. Para cukong inilah yang mengatur pengapalan ikan ke Hong Kong atau Beijing.

Makanan Lezat Beracun Obat untuk Bertahan Agar tetap segar, ikan-ikan dikirim ke Cina dengan pesawat terbang. Ikan-ikan ini bisa bertahan dari „siksaan“ ini hanya berkat doping. Mereka disuntik antibiotika, yang karena efek sampingnya hampir tidak lagi digunakan untuk pengobatan. Setelah itu, obat bius dituangkan ke dalam kotak styrofoam tempat penyimpanan ikan.

Makanan Lezat Beracun Masih Hidup atau Sudah Mati? Ikan-ikan ini dibius agar tidak terluka ketika dikirim dengan pesawat terbang ke lokasi tempat pembeli.

Makanan Lezat Beracun Stasiun Akhir Setibanya di Hong Kong, pasar ikan hidup terbesar di dunia, para pedagang ikan kembali “menghidupkan“ ikan kiriman. Ikan-ikan ini akan mendarat di meja makan kalangan atas Hong Kong sebagai makanan lezat hasil tangkapan segar. Penulis: Rodion Ebbighausen



"Kami tidak bisa melawan. Saya orang desa dan tidak mengerti apa-apa," ujar Rahmatullah yang belum pernah bekerja di kapal nelayan sebelumnya. Mereka baru diselamatkan ketika mengirimkan pesan SOS saat ada kesempatan mengakses internet.

PT Maritim Samudera Indonesia tidak terdaftarkan secara resmi dan memalsukan dokumen buruh agar bisa mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, klaim Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) yang mengadvokasi budak perikanan. Meski sudah membayar uang administrasi sebesar 100 USD, Rahmatullah dikirimkan tanpa sempat menjalani program pelatihan khusus nelayan.

Tonton video 01:50 Bagi artikel Inilah Kisah TKW Korban Perbudakan di Hong Kong Kirim Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg stumble reddit Newsvine Permalink https://p.dw.com/p/2ihIC Inilah Kisah TKW Korban Perbudakan di Hong Kong

Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia sempat menengahi kasus Rahmatullah dengan menyarankan pihak perusahaan agar membayar uang ganti rugi. Namun himbauan itu ditolak PT MSI. Saat ini polisi menyelidiki kemungkinan dugaan penyelundupan manusia. Namun prosesnya berjalan lambat, menurut PPI.

Indonesia bukan kali pertama mendarat dalam daftar negara, di mana praktik perbudakan modern tumbuh subur. Pada 2015 silam kantor berita Associated Press membongkar sindikat perbudakan di pulau Benjina, Maluku, di mana ratusan nelayan dipekerjakan secara paksa. Mereka dipaksa bekerja selama 22 jam sehari dan hasil produknya dinikmati konsumen di Eropa dan Amerika Serikat.

Jepang Mulai Musim Perburuan Paus Kedatangan dirahasiakan Tanggal kedatangan armada kapal penangkap paus selalu dirahasiakan. Kantor berita Kyodo melaporkan, tindakan itu terkait kecemasan dinas perikanan Jepang atas aksi protes sebagian secara radikal dari kelompok anti penangkapan paus seperti Sea Shepherd.

Jepang Mulai Musim Perburuan Paus Armada Pemburu Angkat Sauh Armada tiga kapal penangkap ikan diberangkatkan dari pelabuhan Shimonoseki awal bulan Desember. Tujuannya: perairan sekitar kutub selatan, kawasan perburuan paus tahunan. Jepang berencana membunuh 1.000 paus pada musim panas ini di belahan selatan bumi. Alasannya, penelitian ilmiah, tapi realitanya, semua daging paus akan mendarat di pasar ikan dan restoran.

Jepang Mulai Musim Perburuan Paus Kapal Pabrik Armada dua kapal pemburu dan satu kapal pengintai itu, akan bergabung dengan kapal pabrik pengolah daging paus Nisshin Maru. Target perburuan : 935 paus kerdil dan 50 paus raksasa di kawasan Antartika. Musim perburuan paus berakhir bulan Maret.

Jepang Mulai Musim Perburuan Paus Bentrokan di Laut Lepas Musim perburuan Paus tahun lalu, armada Jepang mencatat rekor terendah 103 paus kerdil. Penyebabnya, sebagian karena cuaca buruk dan badai, dan sebagian lagi karena gangguan para aktivis anti perburuan paus Sea Shepherd. Para aktivis melemparkan bom berbau busuk ke kapal penangkap paus, yang membalas dengan semprotan meriam air.

Jepang Mulai Musim Perburuan Paus Pemburu dan Buruan Kelompok pelestari lingkungan Greenpeace dan Sea Shepherd, dalam beberapa tahun terakhir terus aktif membuntuti armada kapal penangkap paus Jepang di kawasan perairan kutub selatan. Aksi protes kelompok ini menarik perhatian internasional terhadap praktek perburuan paus komersial dan sekaligus memicu kecaman dari pemburu paus, yang menuduh aktivis membahayakan jiwa manusia.

Jepang Mulai Musim Perburuan Paus Celah Aturan Perburuan mamalia laut raksasa ini telah dilarang sejak 1986. Tapi aturan mengizinkan perburuan untuk tujuan ilmiah dan riset. Celah hukum inilah yang dimanfaatkan Jepang, untuk terus melakukan perburuan paus. Walaupun populasi paus kini kembali stabil, beberapa jenis tetap terancam musnah.

Jepang Mulai Musim Perburuan Paus Konsumsi Daging Paus Turun Konsumsi daging paus jadi bagian tradisi Jepang selama beberapa abad. Sesaat setelah berakhirnya Perang Dunia II, daging lain langka, daging paus jadi salah satu makanan utama di Jepang. Sekarang, konsumsi daging paus turun drastis, dan hanya memainkan peranan kecil dalam menu makanan sehari-hari. Tambahan lagi, ada gerakan kuat di kalangan warga Jepang sendiri, menentang perburuan paus.

Jepang Mulai Musim Perburuan Paus Perang di Laut dan di Pengadilan Beberapa aktivis Sea Shepherd Conservation Society, seperti Paul Watson diajukan ke pengadilan terkait aksinya memprotes perburan paus. Tapi di sisi lain, negara seperti Australia juga menggugat Jepang ke mahkamah internasional PBB, dengan dakwaan menyalahgunakan celah hukum untuk perburuan paus secara komersial. Australia berharap mahkamah internasional melarang perburuan paus di musim ini. Penulis: Samantha Early



Baca juga:Komnas HAM Selidiki Kasus Perbudakan Nelayan di Benjina

Sebab itu pemerintah Indonesia dituding tidak serius memerangi praktik perbudakan di sektor perikanan. Yuli Adiratna, Kasubdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan, mengakui "pengawasan terhadap kondisi kerja nelayan bisa ditingkatkan," ujarnya sembari menambahkan pihaknya sedang berkonsentrasi mengawasi nasib buruh migran yang terancam.

Dia juga berjanji pemerintah sedang menggodok program pengawasan dan kerjasama antar agen tenaga kerja. Namun buat sebagian, langkah pemerintah terlalu lambat. "Saya ingin agar perusahaan dihukum sehingga tidak lagi jatuh korban," kata Lutfi Awaludin Fitroh, nelayan lain yang menjadi korban perbudakan lewat skema gelap PT Maritim Samudera Indonesia.

rzn/ap (Agence France-Presse)