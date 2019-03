Lilik Abdul Hamid Dianggap Orang Tua Bagi Warga Indonesia di Selandia Baru

7 Fakta Menarik Tentang Selandia Baru

Lokasi Syuting

Sejak Peter Jackson sukses di Hollywood dengan film-filmnya yang syuting di Selandia Baru (Lord of The Rings & The Hobbit), negara ini menjadi salah satu lokasi syuting film yang paling digemari. Ini turut membantu sektor pariwisata di Selandia Baru.