Politik India

Kunjungi AS, PM India Narendra Modi Beryoga di Markas PBB

1 jam lalu 1 jam lalu

Kunjungan PM India Narendra Modi ke AS dimulai dengan sesi yoga di markas besar PBB di New York. Namun, salah satu tujuan kunjungan Modi adalah menagih janji AS untuk mempermudah visa bagi para pekerja India.