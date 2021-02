Kudeta Militer Menyatukan Etnis Minoritas dan Gerakan Pro-Demokrasi di Myanmar

Tiga minggu setelah kudeta militer Myanmar, protes di kota-kota di seluruh negeri berkembang lebih besar dari sebelumnya dan telah menyebar ke ibu kota provinsi-provinsi dengan populasi etnis minoritas yang signifikan.

Ribuan pengunjuk rasa sambil membawa bendera turun ke jalan-jalan seperti di Lashio di negara bagian Shan, Myitkyina di negara bagian Kachin, ataupun di Hpa-An di negara bagian Kayin.

Pemimpin kelompok dari beberapa etnis di Myanmar yang mendukung perlawanan terhadap kepemimpinan militer juga mendukung gerakan pemberontakan sipil, di mana pegawai negeri, tenaga kesehatan, dan pekerja transportasi di seluruh negeri melancarkan aksi mogok.

Siapakah etnis minoritas Myanmar?

Myanmar adalah negara multietnis, di mana populasi etnis minoritas di sana sepertiga dari 54 juta penduduk negara itu.

Mereka hidup di daerah perbatasan yang membentuk tapal kuda di sekitar persawahan subur di jantung Myanmar, yang didominasi oleh mayoritas etnis Bamar. Selama beberapa dekade, beberapa dari etnis ini telah memperjuangkan lebih banyak otonomi.

Peta persebaran kelompok etnis Myanmar

Kelompok paramiliter etnis Myanmar termasuk Serikat Nasional Karen (KNU) yang berpengaruh, Tentara Negara Bagian Wa Bersatu yang berkekuatan 30.000 orang, dan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA).

Setidaknya ada 21 organisasi kelompok paramiliter etnis Myanmar seperti Serikat Nasional Karen (KNU), Tentara Negara Bagian Wa Bersatu yang berkekuatan 30.000 orang, dan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA). Pasukan minoritas ini tidak hanya berperang melawan pemerintah pusat, tetapi dalam beberapa kasus melawan satu sama lain.

Perselisihan mengenai partisipasi politik dan ekonomi dari kelompok etnis yang berbeda telah menjadi ciri Myanmar sejak merdeka pada tahun 1948. Hal ini menyebabkan perang saudara yang terus berkobar selama 70 tahun.

Menurut sebuah studi Asia Foundation, sekitar satu dari empat orang Myanmar terkena dampak konflik kekerasan pada tahun 2017.

Pasukan Myanmar khawatir akan aliansi

Militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, selalu mengkhawatirkan aliansi antara kelompok etnis minoritas ini dan oposisi sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Pada hari kudeta, para jenderal Myanmar menawarkan kepada kelompok paramiliter untuk menangguhkan semua operasi militer hingga 28 Februari dan melanjutkan dialog perdamaian.

Tawaran itu ditolak sejumlah pihak, termasuk Tim Pengarah Proses Perdamaian (PPST). PPST menyatakan mendukung aksi unjuk rasa sipil.

Tim tersebut mewakili 12 pasukan etnis minoritas yang menandatangani Perjanjian Perdamaian Nasional (NCA) pada tahun 2015 silam.

Kelompok paramiliter Serikat Nasional Karen (KNU)

Faktor penentu ke depan adalah seberapa kuat solidaritas antara kelompok etnis minoritas ini dan gerakan protes anti-kudeta.

Saw Kapi, direktur lembaga think tank Myanmar, Salween Institute for Public Policy, mengatakan pada sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, bahwa para demonstran dan etnis minoritas saat ini bersatu dalam menentang militer, tetapi berbeda dalam apa yang mereka inginkan untuk masa depan: Generasi Z yang memimpin gerakan protes ingin demokrasi dan etnis minoritas mencari otonomi.

Saat ini berlaku prinsip "musuh dari musuhku adalah temanku", karena kedua kelompok menolak kekuasaan militer. Namun, ada perbedaan tentang siapa yang harus memerintah Myanmar.

Ini ditunjukkan dari banyaknya spanduk penolakan Suu Kyi yang terpampang di Yangon atau Mandalay.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Lahir untuk demokrasi Aung San Suu Kyi lahir tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, yang dulu merupakan ibu kota Myanmar di yaman koloni Inggris. Ia anak perempuan pahlawan nasional Jenderal Aung San yang menjadi korban serangan tahun 1947. Suu Kyi mengenyam pendidikan di Inggris dan pulang ke Myanmar pada akhir 1980an. Dia menjadi tokoh kunci dalam pemberontakan 1988 melawan kediktatoran militer di negara tersebut.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Tahanan Rumah Tahun 1989, sesaat sebelum pemilu, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjadi tahanan rumah. Hampir selama 15 tahun ini hanya mendekam di rumahnya. Setelah tahun 1995, Suu Kyi dilarang bertemu kedua putra dan suaminya, Michael Aris, bahkan setelah suaminya didiagnosis menderita kanker. Aris, terlihat di foto menampilkan gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada istrinya.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Nobel Perdamaian Tahun 1991 Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Nobel Perdamaian bagi "usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia." Karena ia khawatir, junta militer tidak akan mengizinkannya kembali ke Myanmar, putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. Setelah 20 tahun berselang, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Bebas dari tahanan rumah Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dan junta militer. Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional dan Aung San Suu Kyi sadar, bahwa ia hanya akan sukses juga melakukan dialog dengan pihak militer.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Kunjungan Pertama Seorang Presiden AS Akhir 2012, Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Myanmar. Ia bertemu dengan Aung San Suu Kyi di rumah tempat ia menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Lewat kunjungannya, Obama seakan menghormati perjuangan sang tuan rumah dan membantu Myanmar keluar dari isolasi.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Penghargaan dari Berlin Tahun 2014 Aung San Suu Kyi berkunjung selama dua hari ke Berlin. Ia bertemu dengan Presiden Jerman Gauck dan meraih penghargaan Willy-Brandt atau upayanya memperjuangkan HAM dan demokrasi. Saat itu ia menegaskan, masa depan demokrasi negaranya masih belum jelas.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Disumpah sebagai anggota parlemen Usahanya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil, dan pada tahun 2012 Suu Kyi diizinkan mencalonkan diri dalam pemilu. Dia memenangkan kursi di parlemen saat Myanmar memulai peralihannya dari pemerintahan militer. Ia menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2015, tapi pada akhirnya ia menjabat sebagai menteri luar negeri dan penasihat negara - peran yang mirip perdana menteri.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Dikritik soal Rohingya Krisis pengungsi Rohingya sedikti mencoreng namanya. Lembaga pembela hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel perdamaian itu. Ia dtuding tidak berupaya untuk mengatasi krisis ini. Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam Pemilu Parlemen.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Tidak lagi disukai Ketika menjadi penasihat negara di tahun 2016, Suu Kyi membentuk komisi untuk menyelidiki klaim tindak kekejaman negara terhadap kaum Rohingya di negara bagian Rakhine. Suu Kyi menuding Rohingya menyebarkan "segunung informasi yang salah", dan prihatin dengan "ancaman teroris" yang ditimbulkan oleh para ekstremis. Sikapnya memicu protes di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Pemilu kontroversial Pada tahun 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi(NLD) yang berkuasa di Myanmar memenangkan pemilu 8 November, dengan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Namun, pihak militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, mengklaim penipuan dan menuntut pemilihan baru yang diawasi oleh militer. Dengan itu muncul komentar-komentar yang menyinggung kemungkinan kudeta.

Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan Militer menahan Aung San Suu Kyi Aung San Suu Kyi bersama dengan beberapa sekutu politiknya, ditahan dalam penggerebekakan dini hari pada 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh militer. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Junta militer mengklaim kecurangan pemilu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan menunjuk seorang mantan jenderal sebagai penjabat presiden. Penulis: Timon Marland/Hans Spross/Elizabeth Schumacher



Namun, apakah Tatmadaw memerintah dengan atau tanpa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi, memberikan sedikit perbedaan bagi minoritas.

Harapan etnis minoritas bahwa proses rekonsiliasi dan negosiasi politik tentang pembagian kekuasaan akan dimulai dengan pemerintahan sipil NLD pupus setelah 2015.

Pakar independen konflik Myanmar, Ashley South mengatakan kepada DW bahwa kelompok minoritas merasa "kecewa" terhadap pemerintah NLD.

"Mereka memiliki sedikit pengalaman positif dengan pemerintah NLD. Ketidakmampuan NLD untuk membuat kemajuan dalam proses perdamaian telah membuat frustrasi banyak orang," katanya.

Militer Myanmar khawatir kelompok etnis dan gerakan pro-demokrasi membentuk aliansi

Etnis minoritas menginginkan otonomi

Konflik etnis Myanmar sebagian besar berpusat pada masalah federalisme. Namun, mendefinisikan federalisme selalu menjadi kontroversi di sana.

Hingga tahun 2014, militer membungkam setiap diskusi yang bahkan menyebut kata federalisme, karena itu dipahami sebagai separatisme.

Definisi federalisme saat ini berkisar dari membiarkan kelompok minoritas membatasi penentuan nasib budayanya sendiri, hingga negara bagian berbasis etnis dengan otonomi ekstensif.

"Rincian negara federal di masa depan masih belum jelas dan diskusi seputar perincian ini telah menghasilkan pertikaian yang mengakar yang pada akhirnya menyebabkan kebuntuan dalam negosiasi perdamaian saat ini," tulis Michael Siegner dalam studi baru-baru ini tentang proses perdamaian Myanmar dari keluarga Hanns Seidel Foundation.

Ashley South juga mengatakan posisi NLD sejauh ini lebih dekat dengan militer daripada etnis minoritas.

Selain itu, setiap kelompok minoritas juga menginginkan hal yang berbeda dari federalisme.

Kelompok paramiliter berpengaruh Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan (RCSS), mengatakan akan mendukung rakyat dalam melindungi transisi demokrasi dan mendirikan persatuan federal, menurut laporan surat kabarThe Irrawady.

Bagi kelompok paramiliter dari negara bagian Shan tersebut, dan bagi kelompok paramiliters lainnya, masalah terpenting untuk masa depan adalah otonomi yang lebih besar bagi kelompok minoritas, dan bukan kembali ke demokrasi di bawah Suu Kyi.

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Dokter dan perawat di garda depan Kurang dari 24 jam setelah kudeta militer, para dokter dan perawat dari berbagai rumah sakit mengumumkan bahwa mereka melakukan mogok kerja. Mereka juga mengajak warga lainnya untuk bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil.

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Koalisi protes dari berbagai kalangan Sejak ajakan pembangkangan sipil tersebut, para pelajar, guru, buruh dan banyak kelompok sosial lainnya bergabung dalam gelombang protes. Para demonstran menyerukan dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Berikan kekuatan kembali kepada rakyat!" atau "Tujuan kami adalah mendapatkan demokrasi!"

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Para biksu mendukung gerakan protes Para Biksu juga turut dalam barisan para demonstran. "Sangha", komunitas monastik di Myanmar selalu memainkan peran penting di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini.

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Protes nasional Demonstrasi berlangsung tidak hanya di pusat kota besar, seperti Yangon dan Mandalay, tetapi orang-orang juga turun ke jalan di daerah etnis minoritas, seperti di Negara Bagian Shan (terlihat di foto).

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Simbol tiga jari Para demonstran melambangkan simbol tiga jari sebagai bentuk perlawanan terhadap kudeta militer. Simbol yang diadopsi dari film Hollywood "The Hunger Games" ini juga dilakukan oleh para demonstran di Thailand untuk melawan monarki.

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Dukungan dari balkon Bagi warga yang tidak turun ke jalan untuk berunjuk rasa, mereka turut menyuarakan dukungan dari balkon-balkon rumah mereka dan menyediakan makanan dan air.

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi Para demonstran menuntut dikembalikannya pemerintahan demokratis dan pembebasan Aung San Suu Kyi serta politisi tingkat tinggi lain dari partai yang memerintah Myanmar secara de facto, yakni Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer menangkap Aung San Suu Kyi dan anggota NLD lainnya pada hari Senin 1 Februari 2021.

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Dukungan untuk pemerintahan militer Pendukung pemerintah militer dan partai para jenderal USDP (Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan), juga mengadakan beberapa demonstrasi terisolasi di seluruh negeri.

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Memori Kudeta 1988 Kudeta tahun 1988 selalu teringat jelas di benak warga selama protes saat ini. Kala itu, suasana menjadi kacau dan tidak tertib saat militer diminta menangani kondisi di tengah protes anti-pemerintah. Ribuan orang tewas, puluhan ribu orang ditangkap, dan banyak mahasiswa dan aktivis mengungsi ke luar negeri.

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Meriam air di Naypyitaw Naypyitaw, ibu kota Myanmar di pusat terpencil negara itu, dibangun khusus oleh militer dan diresmikan pada tahun 2005. Pasukan keamanan di kota ini telah mengerahkan meriam air untuk melawan para demonstran.

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Ketegangan semakin meningkat Kekerasan meningkat di beberapa wilayah, salah satunya di Myawaddy, sebuah kota di Negara Bagian Kayin selatan. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet.

Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar Bunga untuk pasukan keamanan Militer mengumumkan bahwa penentangan terhadap junta militer adalah tindakan melanggar hukum dan ''pembuat onar harus disingkirkan''. Ancaman militer itu ditanggapi dengan bentuk perlawanan dari para demonstran, tetapi juga dengan cara yang lembut seperti memberi bunga kepada petugas polisi. Penulis: Rodion Ebbighausen (pkp/ gtp) Penulis: Rodion Ebbighausen



Mampukah pendukung NLD dan etnis minoritas bekerja sama?

Kelompok minoritas dan pendukung pro-demokrasi juga masih waspada untuk saling percaya.

"Masalah besarnya bukan tentang benar dan salah, tapi juga tentang kepercayaan ... Kepercayaan telah tergerus dengan buruk. Jika mereka bisa melakukannya satu sama lain, mereka juga bisa melakukannya untuk kita," ujar Khuensai Jaiyen dari Tim Pengarah Proses Perdamaian (PPST).

Yang dimaksud dengan "mereka", menurut Jaiyen adalah etnis mayoritas Bamar, yang bertanggung jawab baik di militer maupun di NLD; yang dimaksud dengan "kita" adalah kelompok etnis minoritas. Perbedaan antara "kita" dan "mereka" masih dominan.

Namun demikian, menurut Ashley South, ada peluang nyata untuk menantang institusi militer yang kuat.

"Tatmadaw menghormati kekuatan angka," kata South.

"Jika ada koalisi yang cukup kuat, maka saya pikir hanya politik riil yang akan memastikan setidaknya bahwa kepemimpinan militer Myanmar menganggapnya serius dan mungkin merasa mereka tidak punya banyak pilihan selain bernegosiasi," tambahnya.

Sebaliknya, ini juga berarti bahwa jika militer berhasil memecah-belah gerakan protes dan etnis, seperti yang terjadi di masa lalu, militer akan tetap berkuasa.

(rap/hp)