Kota-kota Asia Geser Eropa Sebagai Kota Termahal di Dunia

Singapura, Osaka, dan Hong Kong pada hari Rabu (17/03) dinobatkan sebagai kota termahal di dunia, menggeser kedudukan Paris karena menguatnya ekonomi di kawasan Asia.

Lembaga Economist Intelligence Unit, EIU, menghitung harga berbagai jenis barang dan jasa di ratusan kota dalam survei tahunan di seluruh dunia, dan menemukan bahwa laju kenaikan biaya hidup di kota-kota metropolitan di Eropa seperti Paris dan Zurich cendrung melambat dalam setahun terakhir, bila dibandingkan dengan kota lain khususnya di Asia.

Ibu kota Prancis, Paris, yang tahun lalu berada di peringkat pertama, tahun ini turun empat peringkat ke posisi ke-5. Survei tersebut membandingkan 133 kota di seluruh dunia dan melihat lebih dari 400 harga produk dan layanan individual, termasuk makanan, minuman, pakaian, barang-barang rumah tangga dan biaya utilitas.

Biaya hidup di Amerika Utara meningkat

EIU menemukan beberapa kota di Eropa lainnya juga mengalami penurunan harga bahan pokok dan jasa. Dari 37 kota di Eropa yang disurvei, 31 di antaranya, termasuk Jenewa dan Kopenhagen, turun peringkat.

Para peneliti meyakini hal ini antara lain disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Euro terhadap Dollar AS dan tekanan eksternal terhadap neraca perdagangan Eropa yang dipicu perang dagang AS dan Cina. Sebaliknya kenaikan harga di kota-kota Amerika Serikat seperti New York dan Los Angeles mengalami lonjakan drastis.

"Survei menunjukkan beberapa kontras yang mencolok, dengan (adanya) tren berlawanan terkait mata uang lokal, inflasi dan pertumbuhan permintaan domestik," kata Nicholas Fitzroy, Direktur Pengarahan Risiko EIU yang juga editor survei itu. Lebih lanjut, Fitzroy mengatakan bahwa biaya komparatif di seluruh Eropa juga menurun, sementara biaya ini terlihat meningkat di Amerika Utara.

Kota di Asia Termahal Bagi Ekspatriat Beijing, Cina Beijing berada di peringkat sembilan kota paling mahal. Harga perumahan terus meningkat selama dekade terakhir dan biaya untuk sekolah internasional juga mahal. Peringkat biaya hidup Mercer dikompilasi untuk membantu perusahaan multinasional membuat strategi kompensasi bagi karyawan ekspatriat. Penguatan nilai mata uang yuan membuat kota-kota di Cina kini ada di dalam daftar termahal.

Kota di Asia Termahal Bagi Ekspatriat Shanghai, Cina Shanghai adalah kota paling mahal ketujuh secara keseluruhan. Menurut situs web Expatistan, sewa bulanan untuk apartemen seluas 85 meter persegi berkisar antara $ 1,200 hingga $ 2,170 (Rp 17,5 juta - Rp 31,7 juta). Mercer mengatakan peringkat ini menunjukkan "bagaimana fluktuasi mata uang dan pergeseran harga barang dan jasa" dapat mempengaruhi daya beli ekspatriat.

Kota di Asia Termahal Bagi Ekspatriat Seoul, Korea Selatan Ibu kota Korea Selatan adalah kota paling mahal kelima untuk ekspatriat. Orang asing dan warga lokal setuju kalau harga kopi di sana tidak murah. Rata-rata, secangkir kopi dijual $ 10 (Rp 146 ribu). Sementara sepasang celana jeans biru rata-rata dibanderol $ 150 (Rp 2,2 juta). Survei Mercer mengukur biaya komparatif lebih dari 200 barang termasuk makanan, perumahan, transportasi dan pakaian.

Kota di Asia Termahal Bagi Ekspatriat Singapura Pusat keuangan Asia Tenggara ini menjadi kota keempat termahal. Singapura juga muncul di banyak daftar kota termahal di seluruh dunia untuk berbagai kategori. Celana jeans rata-rata dihargai $ 100 (Rp 146 ribu) - dua kali lipat harga di New York, Amerika Serikat. Harga bensin juga rata-rata lebih dari $ 2 (Rp 29.000) per liternya.

Kota di Asia Termahal Bagi Ekspatriat Tokyo, Jepang Ibu kota Jepang dengan populasi lebih dari sembilan juta jiwa ini adalah kota termahal kedua. Namun, Mercer mengatakan kalau secara keseluruhan peringkat kota-kota di Jepang menurun karena lemahnya yen Jepang terhadap dolar AS. Sewa untuk apartemen seluas 85 meter persegi berkisar dari $ 2.700 hingga $ 3.500 (Rp 39,5 juta - Rp 51,2 juta).

Kota di Asia Termahal Bagi Ekspatriat Hongkong Hongkong adalah kota paling mahal di dunia untuk ekspatriat tahun 2018. Menurut Mercer, harga sewa di pusat bisnis global ini berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Ini tentu berpengaruh terhadap ekspatriat yang membawa keluarganya. Hongkong juga menduduki peringkat teratas untuk harga bensin dan hanya Seoul yang memiliki harga kopi lebih mahal.

Kota di Asia Termahal Bagi Ekspatriat Jakarta, Indonesia Bagaimana dengan Jakarta? Menurut survei Mercer, Jakarta menduduki peringkat ke-24 termahal di Asia dan di posisi 117 di dunia. Sebelumnya masih ada kota di India seperti New Delhi dan Mumbai. Harga sewa apartemen 85 meter persegi lengkap dengan perabotnya di area mahal di Jakarta menurut Expatistan.com 'hanya' $ 962 (sekitar Rp 14 juta) per bulan. Penulis: Ayu Purwaningsih



"Survei menunjukkan bahwa masih ada perbedaan struktural yang mencolok dalam hal biaya hidup di pusat bisnis paling mahal di Asia, seperti Hong Kong dan Singapura, dan di daerah paling murah seperti Bangalore dan Chennai."

Tel Aviv paling mahal di Timur Tengah

Survei EIU juga menunjukkan bahwa Tel Aviv di Israel menjadi satu-satunya kota di Timur Tengah yang masuk ke dalam daftar sepuluh besar. Sementara Dubai atau kota-kota kaya minyak di Arab Saudi tidak masuk peringkat tertinggi. Pemulihan mata uang lira Turki juga membantu Istanbul melakukan lompatan besar, meskipun masih berada di peringkat ke-96 sebagai kota termahal.

Di urutan paling bawah, ibu kota Suriah, Damaskus, dinobatkan sebagai kota termurah di dunia akibat dari konflik menahun di negara itu. Kota-kota yang berada di daftar paling murah lainnya yaitu Tashkent, di Uzbekistan, Buenos Aires di Argentina dan Caracas di Venezuela.

Sementara kota-kota di Jerman tidak masuk ke daftar 10 besar meskipun Berlin, Münich dan Frankfurt mencatatkan rekor sewa hunian selama beberapa tahun terakhir.

Berikut daftar 10 kota dengan biaya hidup termahal di dunia yaitu: Singapura, Osaka, Hong Kong, New York, Paris, Zurich, Tel Aviv, Los Angeles, Tokyo dan Jenewa.

