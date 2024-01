Korsel Investasi Besar, Ambisi Jadi Pemimpin Chip Global

Korea Selatan berencana membangun klaster semikonduktor terbesar dunia di Provinsi Gyeonggi dengan menginvestasikan sekitar 470 miliar dolar atau setara dengan 430 miliar euro. Investasi ini berlaku selama 23 tahun ke depan, dan bermitra dengan perusahaan elektronik besar Samsung Electronics dan SK Hynix.

Untuk mendukung rencana tersebut pemerintah mengusulkan sejumlah langkah, seperti insentif pajak untuk investasi dan inisiatif untuk meningkatkan daya saing. Korea Selatan bertujuan meningkatkan swasembada bahan baku, suku cadang, dan peralatan penting untuk produksi chip hingga 50% pada tahun 2030.

Korea Selatan saat ini mendominasi produksi chip memori DRAM dan NAND, yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data pada perangkat di PC, ponsel pintar, dan kartu SD, dengan pangsa pasar global lebih dari 60%. Korea Selatan bertujuan meningkatkan pangsa pasar chip dan prosesor lainnya.

Samsung juga berupaya untuk mengambil alih posisi terdepan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dalam memproduksi wafer, yang merupakan cakram tipis yang terbuat dari bahan semikonduktor, terutama silikon, yang berfungsi sebagai lapisan pertama dalam membuat komponen semikonduktor.

Perusahaan Taiwan ini adalah pemimpin pasar global dalam bisnis pengecoran logam dengan kontrak pembuatan prosesor untuk perusahaan lain.

Lebih luas dari 30.000 lapangan sepak bola

Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa "mega klaster" yang ambisius ini diharapkan dapat menciptakan 3,5 juta lapangan kerja. Untuk mencapai hal ini, ia menekankan perlunya mengembangkan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi sektor semikonduktor.

"Cluster" semikonduktor adalah sekelompok fasilitas yang melakukan penelitian dan semua langkah produksi semikonduktor dalam satu area. Klaster Korea Selatan terdiri dari berbagai zona industri di provinsi Gyeonggi, dengan luas total 21.000 hektar (52.000 ekar), yang merupakan 21 juta meter persegi, atau seluas hampir 30.000 lapangan sepak bola.

Pada tahun 2047, rencananya akan ada tambahan 16 fasilitas produksi untuk melengkapi 19 fasilitas produksi yang sudah ada. Di antaranya, tiga pabrik dan dua pabrik penelitian dijadwalkan selesai pada tahun 2027.

"Jika kami menyelesaikan pembangunan mega cluster semikonduktor pada tanggal yang lebih awal, kami akan mencapai daya saing terdepan di dunia dalam sektor chip dan menyediakan pekerjaan berkualitas untuk generasi muda," kata Menteri Perdagangan dan industri Ahn Duk Geun.

Samsung Electronics akan menginvestasikan 500 triliun won atau sekitar 375 miliar dollar dalam proyek ini, serta 360 triliun won untuk enam fasilitas produksi baru di Yongin yang berjarak 33 kilometer atau 20 mil di sebelah selatan Seoul.

Selain itu, 120 triliun won akan digunakan untuk membangun tiga pabrik baru di kompleks produksi Pyeongtaek, yang terletak 54 kilometer di selatan Seoul, serta tiga pabrik riset di Giheung.

Angka resmi menunjukkan bahwa produsen chip terbesar kedua, SK Hynix, akan memberikan kontribusi sebesar 122 triliun won untuk membangun empat pabrik baru di Yongin.

Memisahkan diri dari Cina

Dengan rencana klaster jangka panjangnya, Korea Selatan merespons perubahan iklim dalam industri semikonduktor.

Korea Selatan melihat industri chip nya berisiko kehilangan peran penting dalam perebutan kekuasaan antara Cina dan AS. Pada tahun 2022, Korea Selatan mengekspor barang semikonduktor senilai 129 miliar dollar yang menyumbang sekitar 19% dari ekspor nasional.

Penurunan produksi nasional akan memukul ekonomi Korea Selatan dengan keras. "Korea berada di garis depan dalam hal semikonduktor, yang menciptakan peluang ekonomi tetapi juga membuat perusahaan rentan," kata Troy Stangarone dari Korea Economic Institute di Washington.

AS sedang mempromosikan pendirian fasilitas produksi semikonduktor dengan subsidi sebesar 52,7 miliar dollar dengan "CHIPS and Science Act." Inilah sebabnya mengapa Samsung membangun pabrik chip senilai 17 miliar dollar di negara bagian Texas, AS.

Pada saat yang sama, Cina mendorong pengembangan industri semikonduktor domestiknya setelah AS sangat membatasi ekspor semikonduktor.

Cina sudah meningkatkan produksi microchip dalam negerinya Foto: picture alliance/dpa

Selain itu, sebuah klaster baru pabrik prosesor TSMC dan Sony sedang dibangun di pulau utama Jepang, Kyushu. Sementara itu, bos OpenAI, Sam Altmann, sedang mencari produsen chip untuk pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan.

Berkat izin khusus yang tidak terbatas, produsen Korea Selatan sejauh ini dibebaskan dari pembatasan AS dan diizinkan untuk mengekspor peralatan dan mesin ke Cina. Pabrik Samsung untuk chip memori NAND di Xian dan pabrik NAND SK Hynix di Dalian mendapatkan keuntungan dari hal ini.

Namun, keraguan Korea Selatan tentang produksi di Tiongkok semakin meningkat. Pada 24 Januari, SK Hynix harus menyangkal lagi bahwa mereka berencana untuk menjual pabrik di Dalian, yang baru saja diambil alih dari Intel seharga $9 miliar pada Desember 2020.

Menurut periset pasar Bloomberg Intelligence, peran kunci Korea Selatan sebagai produsen chip bergantung pada teknologi, material, dan keahlian yang sebagian besar dimiliki oleh AS dan sekutunya. Oleh karena itu, produsen Korea Selatan berfokus pada kerja sama dengan perusahaan AS untuk memperkuat produksi nasional mereka.

