Korea Selatan Menilik Jerman sebagai Acuan Proses Reunifikasi

Sebelum masa jabatannya habis dalam 7 bulan ke depan, Presiden Korea Selatan Moon Jae-In dan pemerintahannya masih berkomitmen mewujudkan impian lama mereka, yaitu penyatuan kembali Semenanjung Korea dalam 1 negara.

Mengingat Jerman salah satu dari sedikit negara yang berpengalaman dengan reunifikasi, Menteri Unifikasi Lee In-young berkunjung ke Eropa mendiskusikan hal yang dapat dipelajari dari reunifikasi Jerman pada tahun 1990, berikut dengan perkembangannya.

Para analisis mengatakan bahwa Moon dan Lee telah ‘frustrasi' soal kelanjutan agenda mereka dalam menggabungkan kedua Korea dalam lima tahun belakangan ini. Tapi mereka menggarisbawahi kebuntuan hubungan lintas perbatasan bukan dari pihak Korea Selatan.

Sepanjang tahun lalu, sikap penolakan dan keras kepala Pyongyang pada Seoul efektif menghentikan hubungan bilateral yang sudah terhenti, ditambah lagi upaya reunifikasi bertambah rumit karena peluncuran serangkaian rudal oleh Korea Utara. Pada Jumat (01/10) pihak Korea Utara mengonfirmasi kalau mereka sudah menguji coba rudal anti-pesawat sebelumnya, serta pada Selasa mereka meluncurkan senjata rudal luncur hipersonik berkemampuan nuklir.

AS dan Jepang mengutuk peluncuran tersebut, dan mengomentari bahwa rudal hipersonik sebagai "pelanggaran atas beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB.”

Unifikasi tetap sebuah ‘prospek jangka panjang'

Pada Rabu, hari uji coba peluncuran rudal terbaru Korea Utara, Lee berangkat ke Eropa untuk berdiskusi dengan Belgia dan Swedia, sebelum akhirnya berkunjung ke Jerman.

Lee dijadwalkan hadir pada Minggu (03/10) dalam upacara peringatan 31 tahun reunifikasi Jerman, atas undangan parlemen Jerman. Dia juga berpidato mengenai hubungan antar-Korea di Free University of Berlin pada Sabtu (02/01), dan direncanakan akan bertemu dengan Presiden Jerman Frank-Waler Steinmeier pada Senin (04/10) guna membahas tentang pengalaman Jerman saat sebelum dan setelah reunifikasi, dan membahas potensi kebersamaan di Semenanjung Korea.

Pada tahun 1990, Jerman menghadapi sangat banyak rintangan dan hal yang tidak bisa diantisipasi beberapa tahun setelah penyatuan kedua negara tersebut, namun menurut para analis, situasi di Korea jauh lebih rumit.

Salah satu masalah utama yang perlu digarisbawahi adalah sikap Korea Utara yang menganggap bahwa hanya mereka yang sah di semenanjung tersebut. Pihak Korea Utara bersikeras jika reunifikasi nantinya akan dilaksanakan, maka harus sesuai dengan syarat dan aturan mereka. Dinasti Kim yang memerintah Semenanjung Korea diasumsikan tidak punya daya tarik bagi sebagian besar dari 52 juta penduduk Korea Selatan.

"Pemerintah akhirnya menyadari bahwa mereka kehabisan waktu dan hal yang direncanakan tidak akan terjadi, termasuk membangun hubungan baik dengan Korea Utara dan mempercepat agenda reunifikasi,” jelas Ahn Yinhay, profesor ilmu hubungan internasional di University of Seoul.

"Lee merasa frustrasi karena pihak Utara menolak untuk menyerah dan dia tidak bisa melakukan apa-apa,” jawabnya saat diwawancarai DW. "Saat ini, tidak banyak yang dapat dilakukannya, selain berkunjung ke negara yang punya pengalaman serupa, berdiskusi dengan pejabat pemerintahan dan mencoba hal tersebut berlanjut sesuai rencana.”

Leif-Eric Easlay, profesor muda ilmu hubungan internasional Ewha Womans University di Seoul setuju dengan kondisi di semenanjung terkait pihak Utara yang masih terus menentang semua harapan dan bertahan dari kelangkaan makanan, obat, sementara hampir semua kesejahteraan dapat dinikmati saudara mereka di Selatan, artinya unifikasi masih jadi sebuah "prospek jangka panjang.”

‘Unifikasi Jerman tidak bisa dijadikan panutan'

"karena Pyongyang masih menolak banyak rencana terkait hubungan antar-Korea yang disusulkan Seoul, Lee bisa mencari dukungan dan saran dari pihak internasional,” sebutnya. "Salah satu pelajaran dari pengalaman Jerman adalah perubahan sejarah dapat terjadi secara cepat dan tak terduga, jadi koordinasi dan persiapan lebih lanjut merupakan hal penting.”

"Namun pihak Eropa menyadari bahwa unifikasi Jerman tidak dapat dijadikan contoh. Dibandingkan dengan Jerman Timur, Korea Utara terlah terisolasi cukup lama, lebih mengancam dengan senjata nuklir dan rudal, penderitaan ekonomi karena salah manajemen dan banyak terjadi pelanggaran HAM,” tambahnya.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa, pengaruh bertambahnya kekuatan Cina, "jadi faktor yang rumit dari pada saat Rusia di untuk Jerman.”

"Di akhir Perang Dingin, Moskow dapat diganjar karena menghormati pilihan Jerman,” sebutnya. "Beijing jauh lebih berkuasa saat ini dan ingin menjalankan kepentingannya di Semenanjung Korea.”

Meskipun ada banyak perbedaan yang jelas antara Jerman Barat dan Timur pada tahun 1990, jurang pemisah antara Korea Selatan dan Utara sangat jelas. Perekonomian pihak Utara merupakan penghasilan sebagian kecil dari penghasilan pihak Selatan, terbesar keempat di Asia dan ke-10 di dunia. Nilai PDB Korea Selatan mencapai Rp25,7 kuadriliun dengan rata-rata pendapatan per kapita mencapai Rp671 juta per tahunnya. Sebagai perbandingan, PDB Korea Utara diperkirakan hanya Rp390 triliun pada tahun 2020, dengan pendapatan per kapitanya di bawah Rp28,5 juta per tahun.

Bertahun-tahun salah mengelola perekonomian, ditambah investasi pada senjata nuklir dan rudal balistik antar benua, membuat perindustrian, agrikultur dan infrastruktur di seluruh Korea Utara secara efektif tidak dapat dioperasikan, menjadikan negara itu hanya memiliki sedikit bahan mentah yang dapat ditambang.

Jika terjadi reunifikasi, para analis mengatakan bahwa biaya yang akan ditanggung pihak Selatan dapat melebihi Rp42,741 kuadriliun, dan diperingatkan bahwa ada kemungkinan bertambahnya biaya tambahan yang tidak terduga.

Fakta Unik tentang Korea Utara Ideologi Negara Secara resmi Korea Utara bukan lagi negara komunis. Sejak tahun 2009, negara ini menganut ideologi baru yang disebut “Juche”. Ideologi yang pertama kali dicetuskan oleh Kim Il-sung pada tahun 1955 ini mengandung prinsip: "manusia menguasai segala sesuatu dan memutuskan segala sesuatu".

Fakta Unik tentang Korea Utara Penanggalan Sebenarnya menurut penanggalan kalender tradisional Korea, Dangun, yang mulai dipakai sejak 2333 SM, Korea Utara saat ini berada di tahun 4349. Namun, negara ini memilki satu cara penanggalan lain yang unik, yaitu berdasarkan tahun kelahiran pemimpin besar Kim Il-sung tahun 1912. Jadinya di Korea Utara sekarang baru tahun 105.

Fakta Unik tentang Korea Utara Surga di Korea Utara Korea Utara terkenal sebagai negara konservatif, rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan tertekan di bawah kepemimpinan seorang diktator. Namun begitu, ada juga yang menganggap negara ini sebagai surga, setidaknya bagi pemakai marijuana. Daun memabukan ini dilegalkan di Korea Utara, bahkan tidak dikategorikan sebagai narkoba.

Fakta Unik tentang Korea Utara Stadion Terbesar di Dunia Satu bangunan yang menjadi kebanggaan Korea Utara: Stadion Hari Buruh Rungrado, yang diselesaikan pada 1 Mei 1989, mampu menampung 150.000 penonton. Stadion tempat menggelar event olahraga, seperti sepak bola dan atletik atau juga Arirang, festival senam masal dan artistik ini kapasitasnya jauh lebih besar dibanding peringkat 2, Stadion Michigan (107.601) di AS.

Fakta Unik tentang Korea Utara Potongan Rambut Sekitar setahun setelah berkuasa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengeluarkan satu peraturan baru mengenai potongan rambut. Pria hanya diperbolehkan memilih 10 potongan rambut. Tapi model rambut yang dimiliki Kim Jong-un bukanlah salah satu yang diperbolehkan. Sementara, pilihan bagi perempuan lebih banyak: 18 model.

Fakta Unik tentang Korea Utara Tanggal Ulang Tahun yang Sepi Tidak ada seorangpun di Korea Utara yang lahir pada tanggal 8 Juli atau 17 Desember berani merayakan hari ulangtahun mereka. Alasannya, kedua tanggal ini merupakan hari kematian Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Gantinya, sekitar 100.000 warga Korea Utara, yang lahir pada tanggal tersebut, merayakan hari ulang tahun pada 9 Juli atau 18 Desember.

Fakta Unik tentang Korea Utara Busana yang Diharamkan Korea Utara menganggap Amerika Serikat sebagai musuh utamanya. Saking besar rasa permusuhan yang dimiliki, pemerintah Korea Utara melarang warganya untuk mengenakan busana jeans. Jenis pakaian ini dianggap simbol Amerika Serikat.



Migrasi Massal

Mengingat rendahnya standar hidup di Korea Utara dan banyaknya ambisi warga negara tersebut untuk membelot, membuat Ahn yakin jika mayoritas dari 26 juta penduduk Korea Utara akan mencoba menyeberang ke Korea Selatan, dilihat dari pengalaman Jerman Barat pada tahun 1990.

Banyaknya penduduk yang dilanda kemiskinan, ditambah pembangunan kembali Korea Utara dapat mengancam kesejahteraan ekonomi Korea Selatan, sebutnya.

"Banyak pendapat yang mengatakan bahwa Korea Utara berada di ambang kehancuran selama bertahun-tahun dan baru-baru ini disebutkan dalam waktu 30 hingga 40 tahun,” sebutnya. "Namun ada kemungkinan Kim Jong Un jatuh sakit dan sekarat atau terjadi kudeta di Pyongyang. Hal ini dapat terjadi secara mendadak, dan Korea Selatan perlu mempersiapkan segala kemungkinannya,” jelasnya.

"Tapi jika bangkrut, kondisinya mungkin akan terlihat seperti di Jerman,” tambahnya. "Pihak Korea Selatan tidak bisa juga menampung banyak orang dalam waktu bersamaan, menurut saya, kita perlu menjaga perbatasan Zona Demiliterisasi agar dapat menghentikan migrasi massal, saat dunia akan saling membantu membangun kembali Korea Utara.”

