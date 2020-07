Hubungan Memburuk, Konsulat AS di Cina Resmi Ditutup

Balas Amerika, Cina Perintahkan Penutupan Konsulat AS di Chengdu

Beijing menuntut AS menutup konsulatnya di Chengdu, sebagai balasan atas langkah AS menutup konsulat Cina di Houston dengan tuduhan kegiatan spionase. Cina menyebut langkah AS itu “tindakan tidak masuk akal”.