Artis dan Museum Tawarkan Pertunjukan Online Gratis Selama Pandemi Corona

Coldplay dan Christine and the Queens termasuk artis yang mengadakan pertunjukan virtual untuk orang-orang yang kini kebanyakan harus tinggal di rumah. Vokalis Coldplay Chris Martin menyiarkan konser langsung lewat Instagram pada hari Senin (19/03). Konser ini dianggap lebih intim daripada dilakukan di arena yang dapat menampung banyak orang.

"Mungkin (masa-masa) 9/11 adalah yang terakhir kalinya saya merasa seperti kita semua bersatu," kata Martin merujuk kepada pandemi corona, ketika dia berbicara langsung ke kamera dan menerima permintaan dari penggemar agar ia menyanyikan lagu tertentu seperti "Yellow" atau "Viva La Vida. "

Pria 43 tahun itu bergantian memainkan piano dan gitarnya. Pada satu saat, dalam konser virtual itu dia mengatakan: "Saya tidak mau menekan tombol apa pun, khawatir bisa mengakhiri semuanya."

Pertunjukan virtual oleh Coldplay adalah bagian dari kolaborasi antara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Global Citizen, sebuah organisasi yang bertujuan memerangi kemiskinan ekstrem. Kolaborasi ini berjudul "Together, At Home" atau "Bersama, di rumah masing-masing."

Vokalis Coldplay itu juga mengumumkan pada akhir konsernya bahwa bintang R&B John Legend akan tampil berikutnya. Sambil bercanda, Chris Martin mengatakan kepada para penonton: "Kalian dapat melihat pemain piano sungguhan yang tidak membutuhkan (atraksi) kembang api untuk bisa tampil."

Hugh Evans, CEO Global Citizen, mengatakan bahwa ide pertunjukkan ini timbul secara alami karena "musik telah sejak lama menjadi kekuatan pemersatu di saat krisis."

Dari musik pop hingga klasik

"Jutaan orang tinggal di rumah dan mengasingkan diri," ujar Evans. "Artis dan musisi telah berkumpul untuk memberi kami dorongan, harapan, dan misi bersama untuk mengambil tindakan guna memerangi virus corona." Musisi Keith Urban juga melakukan streaming konser di internet. Nicole Kidman, istrinya, juga ikut bergabung.

Tidak hanya musisi aliran pop dan rock yang beralih mengelenggarakan konser virtual, para pegiat musik klasik juga bergabung dan menyiarkan konser secara gratis.

Metropolitan Opera di New York telah ditutup karena wabah corona setidaknya sampai Maret. Saat ini, Metropolitan Opera menayangkan acara berbeda setiap malam dari koleksi pertunjukan mereka selama 14 tahun terakhir. "Selama masa yang luar biasa dan sulit ini, Met (Metropolitan Opera) berharap bisa mencerahkan kehidupan para penonton kami bahkan ketika panggung kami telah gelap," kata perusahaan itu.

Di Jerman, Berlin Philharmonic yang ditutup hingga 19 April juga bermain secara virtual. "Kami berharap bahwa melalui inisiatif ini kami dapat memberikan kegembiraan kepada publik seluas mungkin lewat musik kami. Kami sudah sangat merindukan penonton kami dan berharap bahwa dengan cara ini kami dapat tetap berhubungan dengan para pendengar kami," ujar kepala pemain alat musik cello, Olaf Maninger.

Dari Italia yang merupakan pusat wabah corona setelah Cina, musisi rock Gianna Nannini menyiarkan acara akustik di media sosial. "Kami akan melakukan segala cara untuk bersama-sama mengatasi momen mengerikan ini," katanya. "Hal terburuk tentang virus ini adalah kesepian."

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Gitaris kidal terbaik Meskipun sang ayah mencoba membuatnya bermain dengan tangan kanan, Jimi Hendrix tetap memetik gitar dengan tangan kiri. Namun ia mampu juga bermusik, makan dan menulis dengan tangan kanannya. Dia paling diingat orang ketika memainkan Fender Stratocaster yang dibuat untuk pemain nonkidal dengan cara dibalik dan diregangkan.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Rajanya heavy metal Gitaris Black Sabbath, Tony Iommi, (kiri) selalu bermain gitar dengan tangan kiri. Ini adalah keajaiban mengingat dia kehilangan ujung jari tengah dan jari manis pada usia 17 tahun. Iommi memutuskan untuk "memakai apa yang saya punya, dan saya membuat beberapa ujung jari dari plastik untuk diri sendiri. Saya bertahan dengan itu," katanya kepada majalah "Guitar World" pada 2008.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Pemberontak sejati Pentolan Nirvana, Kurt Cobain, sering bermain gitar dengan tangan kiri. Cobain bukanlah seorang kidal - dan mengapa dia bermain gitar dengan tangan kiri adalah sebuah misteri. Kata-kata terakhirnya ditulis dengan tangan kanannya: "Saya tidak memiliki gairah lagi, dan ingat lah, lebih baik terbakar daripada memudar."

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Ahli memainkan hampir semua instrumen Sir Paul McCartney adalah ahli dalam memainkan hampir semua instrumen, yang hampir kesemuanya ia mainkan dengna tangan kiri - seperti pada bass Höfner 500/1 yang legendaris. Satu pengecualian: Dia memainkan drum kit tangan kanan. Setelah The Beatles bubar pada tahun 1970, McCartney melanjutkan karir solo dengan bandnya, Wings.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Anggota Beatles lain yang kidal Ringo Starr juga seorang kidal tapi ia bermain drum layaknya orang yang memakai tangan kanannya. Set drum jenis apapun bisa dengan mudah diatur ulang untuk pemain kidal hanya dengan mengatur semua bidang dengan menggunakan cermin.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Drumer legendaris dan bintang pop Phil Collins bermain drum dan instrumen lainnya dengan tangan kiri. Ini berarti ia menempatkan hi-hat cymbal di sebelah kanannya dan memukul bass dengan kaki kiri. Musisi asal London ini menjadi terkenal setelah bergabung dengan band Genesis.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Drum, tattoo, dan punk Blink-182 telah melakukan banyak hal untuk naikkan citra musik punk rock. Berbeda jauh dari citra Sex Pistols, inilah pop punk tahun 90-an. Travis Barker adalah drummer bertato, flamboyan, dan dia seorang kidal. Orang bisa mengatakan bahwa ia adalah orang yang selalu tanpa kompromi, kecuali saat memainkan set drum tangan kanan.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Seorang yang inventif Elizabeth Cotten adalah seorang penyanyi blues Afro-Amerika yang bermain musik dengan cara yang tidak biasa. Dia memainkan gitar untuk pemain nonkidal dengan cara dibalik dan tanpa mengganti senarnya. Elizabeth juga bisa memainkan senar bass di bagian bawah dengan jari-jarinya dan menggerakkan melodi dengan ibu jarinya. Cara bermain seperti ini kemudian disebut "cotten picking."

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Komedi dan Musik Charlie Chaplin beremigrasi ke Amerika dan meraih ketenaran lewat film-film pendek, termasuk "The Vagabond" pada tahun 1916. Di dalam film itu, ia memainkan biola dengan tangan kirinya. Secara pribadi dia juga bermain biola dan cello dengan cukup baik, dan selalu menggesek instrumen tersebut memakai tangan kiri.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Konduktor paling dihormati Lahir di Buenos Aires, Daniel Barenboim belajar piano dari para master pada zamannya dan merupakan salah satu konduktor yang paling dihormati di dunia. Dia juga pendiri Orkestra West-Eastern Divan-satu-satunya orkestra gabungan Israel-Palestina. Sejak 1992 ia menjadi direktur Berlin State Opera dan lebih sering mengayunkan tongkat baton dengan tangan kanan. (Penulis: Christoph Trost/hp/ek)



Sejumlah museum juga membuka pertunjukan virtual kepada publik, Museum Louvre di Prancis misalnya. Museum yang paling banyak dikunjungi para wisatawan dari seluruh dunia ini menutup pintunya, setelah para staf khawatir akan kesehatan mereka. Namun kini masyarakat bisa melihat koleksi antik budaya Mesir milik museum ini secara virtual.

Demikian juga dengan British Museum di London, Van Gogh Museum di Amsterdam, dan Pergamon Museum di Berlin. Masyarakat juga bisa lebih lanjut mencari informasi museum-museum lain yang bisa dikunjungi secara virtual selama masa karantina. Ini sebagai salah satu cara mengisi waktu dan mengusir kejenuhan.

"Kita menghargai seni, tapi maunya gratisan"

Institusi kesenian dan artis, apalagi yang berskala kecil, sekarang sedang ketar-ketir menghadapi krisis corona. "Hanya ada sedikit dukungan untuk para seniman. Ini adalah sistem yang sama sekali tidak realistis, saya tidak bohong," kata komposer Paola Prestini yang tinggal di Amerika Serikat.

Berbeda dengan di Amerika, pada Rabu (19/03), Menteri Kebudayaan Prancis Franck Riester mengumumkan "bantuan darurat" awal sebesar 22 juta euro untuk mendukung industri musik, hiburan, penerbitan dan seni visual di negaranya.

Di AS sejauh ini tidak ada bantuan seperti itu. Para pekerja termasuk seniman bergantung pada pekerjaan 'gig economy' sebagai tumpuan hidup. Ini berarti bahwa mereka hanya dibayar ketika ada proyek atau konser. Cuti sakit berbayar bisa mereka lupakan karena ini umumnya hanya mimpi.

Sewaktu di New York mulai diberlakukan penutupan, penyanyi Emily Cochrane meninggalkan kota ini menuju kampung halamannya di Chicago untuk tinggal bersama keluarganya. Emily pun mempertimbangkan kembali karirnya di dunia musik seiring menyebarnya virus corona.

"Saya maunya tetap optimis," ujar Emily. "Tapi saya masih harus bayar sewa (rumah) sebelum meninggalkan kota," ujar Emily. Dengan mahalnya uang sewa di New York dan banyaknya pembatalan pertunjukkan, Emily menggambarkan rasanya seperti harus menyerahkan semua uang yang ia punya saat ini untuk membayar sewa.

"Tidak ada jejaring pengaman (sosial) yang nyata ketika Anda terjun ke dunia musik untuk mencari nafkah," kata perempuan berusia 36 tahun itu. "Ini tentang apa yang kita hargai sebagai masyarakat - kita menghargai musik tetapi kita tidak mau membayar untuknya; kita menghargai seni tapi kita maunya gratisan."

ae/pkp (AFP, reuters, britishmuseum, louvre)