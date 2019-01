Kongres AS Selidiki Hubungan Deutsche Bank Dengan Jaringan Bisnis Donald Trump

Seberapa Kaya Donald Trump?

Uang dari Real Estate

"Kekaisaran" Trump adalah The Trump Organization, yang ia ambil alih dari ayahnya, Frederick Trump. Donald Trump sudah mulai "berkuasa" sejak 1971. Isinya adalah sejumlah real estate mahal di seluruh dunia. Di antaranya, gedung 40 Wall Street di New York, Trump International Hotel & Tower di Vancouver, dan Trump International Hotel in Las Vegas (foto).