Setelah Insiden Penyerbuan Capitol, Kongres AS Akhirnya Resmikan Kemenangan Joe Biden

Dewan Perwakilan dan Senat AS pada hari Kamis (7/1) akhirnya mengesahkan pemilihan Joe Biden sebagai presiden AS dan Kamala Harris sebagai wakil presiden dalam sidang pleno Kongres AS di Washington.

Wakil Presiden saat ini Mike Pence, yang memimpin sidang, menyatakan bahwa Kongres telah mengonfirmasi hasil yang dilaporkan Electoral College dari masing-masing negara bagian.

Penghitungan resmi hasil Electoral College merinci pembagian 538 suara elektoral. Joe Biden sebagaimana diketahui memenangkan 306 dan petahana Donald Trump 232 suara. Joe Biden akan dilantik sebagai presiden baru AS pada 20 Januari mendatang.

Sebagian pendukung Trump yang menerobos masuk Capitol melakukan aksi perusakan

Insiden penyerbuan dan hari kekacauan di Washington

Malam sebelumnya situasi di kompleks pemerintahan AS dilanda kekacauan, setelah massa pendukung Donald Trump menyerbu Capitol dan menerobos masuk ke gedung parlemen yang biasanya dijaga sangat ketat.

Situasi sempat menegangkan dan para anggota senat harus dievakuasi satuan pengaman khusus. Para pemrotes berusaha mencegah pengesahan pemilihan Joe Biden dan sempat melakukan perusakan dan masuk ke kantor wakil rakyat, antara lain jurubicara fraksi Demokrat Nancy Pelosi.

Sidang Kongres akhirnya bisa dilanjutkan setelah terhenti beberapa jam. Seorang perempuan tewas tertembak aparat keamanan, dan tiga orang lain meninggal dalam insiden itu.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Bentrok antara pengunjuk rasa dan polisi Massa pendukung Presiden AS Donald Trump bentrok dengan aparat keamanan di depan Gedung Capitol di Washington DC pada 6 Januari. Kongres AS sedang mengadakan sidang untuk meratifikasi kemenangan 306-232 Presiden terpilih Joe Biden atas Presiden Trump.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Demonstran yang marah menyerbu Gedung Capitol Awalnya, pendukung Trump yang agresif berunjuk rasa di luar Gedung Capitol AS. Namun, mereka akhirnya mencoba menerobos masuk ke dalam gedung dan polisi gagal menahan massa yang marah.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Pendukung Trump menerobos masuk Massa pendukung Trump yang marah menerobos Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021, saat Kongres mengadakan sidang untuk meratifikasi kemenangan Presiden terpilih Joe Biden dari hasil Electoral College atas Presiden Trump.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas keamanan Gedung Capitol berjaga penuh Petugas keamanan Gedung Capitol AS berjaga penuh saat menangani kerusuhan ketika pengunjuk rasa mencoba masuk ke House Chamber, ruangan paling inti, tempat para legislator berkumpul untuk meratifikasi pemungutan suara Electoral College.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas keamanan menahan para perusuh Petugas keamanan mencoba menahan para perusuh yang berada di lorong di luar ruang Senat. Sementara, para anggota parlemen dibawa ke tempat aman.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Mengambil alih ruang Senat Setelah berhasil menerobos keamanan Gedung Capitol, seorang pengunjuk rasa berlari ke tengah ruang Senat dan meneriakkan "Kebebasan!"

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Perusuh menyerbu ruang Senat Seorang perusuh berhasil menerobos keamanan Gedung Capitol, dan melompat dari atas galeri umum ke ruang Senat.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Anggota parlemen berlindung di House Chamber Para anggota parlemen dengan panik mencari tempat berlindung di ruang galeri DPR, saat para pengunjuk rasa mencoba menerobos masuk. Menurut seorang jurnalis Gedung Putih, para anggota parlemen diberi masker gas yang berada di bawah kursi.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Pengunjuk rasa menduduki kantor anggota parlemen Massa pendukung Trump mengambil alih kantor yang telah dikosongkan. Anggota parlemen berhasil dibawa ke tempat aman.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas tak berhasil menahan Polisi dan petugas keamanan Gedung Capitol gagal menahan pengunjuk rasa yang menerobos masuk ke Rotunda dan kantor anggota parlemen. Seorang pria bahkan memboyong podium yang biasa digunakan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi untuk berpidato.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas menembakkan gas air mata Petugas keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan para perusuh di luar Gedung Capitol.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Ledakan di luar Gedung Capitol Sebuah ledakan terjadi di luar Gedung Capitol ketika polisi berusaha menghalau laju massa pendukung Trump. Kepolisian Washington dan Garda Nasional telah dikerahkan untuk membubarkan para pengunjuk rasa.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Upaya membubarkan pengunjuk rasa Petugas Garda Nasional dan kepolisian Washington DC dikerahkan ke Gedung Capitol untuk membubarkan pengunjuk rasa. Jam malam di seluruh kota diberlakukan dari pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. (Ed: pkp/rap) Penulis: Kristin Zeier Penulis: Kristin Zeier



Pimpinan kubu Republik dan Demokrat dalam reaksi mereka menegaskan, bahwa aksi kekerasan itu "tidak akan menggoyahkan" Kongres AS. Jurubicara Senat dari Partai Republik Mitch McConnell menyebut penyerbuan ke Capitol sebagai "pemberontakan yang gagal."

hp/rzn (ap, afp, rtr)