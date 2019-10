Kompolnas vs IPW Soal Pencalonan Idham Azis Jadi Kapolri

Pro Kontra Polisi Bertato di Jerman

Selain tato, polisi juga boleh pakai turban

Di kota New York, AS, polisi diperbolehkan untuk tidak hanya mengenakan tato, tetapi juga tanda-tanda afiliasi keagamaan seperti turban, jilbab atau jenggot. Seperti di Berlin, New York, yang juga mengalami kekurangan pegawai negeri generasi muda, telah melonggarkan peraturan dengan mentoleransi tato dan pakaian keagamaan. (na/vlz).

Penulis: Jeannette Cwienk