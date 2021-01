Kisah Pasangan dan Keluarga yang Harus Terpisah Saat Pandemi Corona

Jalan-Jalan ke Mana Kalau Jatuh Cinta?

Melempar koin di Roma

Katanya, mereka yang melemparkan tiga koin berturut-turut ke kolam Trevi, kolam paling populer di kota Roma, akan menikahi kekasihnya. Kolam ini sudah muncul di berbagai film dan lagu, antara lain yang berjudul "Three Coins in the Fountain" (tiga koin di dalam kolam) dari tahun 1954.