Ketika Balkon Menjadi Lokasi Akad Nikah di Masa Corona

Setelah penerapanlockdown di Spanyol untuk meredam penyebaran Covid-19, Jose dan Deborah yang tinggal di Arnedo memutuskan untuk melangsungkan pernikahan mereka di balkon. Mereka saling bertukar janji pernikahan, diiringi tepuk tangan meriah para tetangga yang juga menontonnya dari balkon dan jalan. Spanduk-spanduk bergantungan di pagar balkon atau digantung keluar jendela.

Walikota Javier Garcia tidak mau ketinggalan menghadiri pernikahan itu, dan secara simbolis meresmikan pernikahan mereka dari pinggir jalan di bawah gedung apartemen mereka, dengan mobil yang dilengkapi pengeras suara. Drone digunakan untuk mengabadikan momen bahagia tersebut.

Spanyol menerapkan lockdown sejak 14 Maret, dan sekarang mulai melakukan pelonggaran secara bertahap.

Pernikahan di balkon marak

Pernikahan di balkon tampaknya menjadi tren di berbagai negara, termasuk AS, Lebanon dan Israel.

Di AS, pernikahan di balkon antara lain digelar di episenter Covid-19 di kota New York. Sejak 20 Maret lockdown diberlakukan di New York City. Kali ini, petugas pernikahan yang berdiri di balkon pada lantai 5 dan membacakan dengan lantang penyelenggaraan akad nikah. Kedua calon mempelai berdiri di tepi jalan. Penonton di balkon dan jendela di sekitarnya bersorak dan bertepuk tangan mengucapkan selamat.

Virus corona telah menginfeksi lebih 600.000 dan menewaskan lebih dari 26.000 orang di AS, sekitar separuh korban meninggal berasal dari wilayah New York.

Sementara di Miami, Benjamin Katz, 35, dan Jamie Webner, 36, akhirnya memutuskan untuk mengadakan pernikahan di balkon pada awal April. Mereka terpaksa membatalkan rencana acara pernikahan besar yang sudah direncanakan sejak lama. Karena virus corona, mereka akhirnya melakukan pernikahan dengan hadirin virtual. 150 orang "menghadiri” pernikahan mereka secara online lewat aplikasi Zoom.

Saudara perempuan Jamie Webner memimpin acara tersebut setelah mendapat sertifikasi online untuk menikahkan kedua perempuan. Tetangga mereka bertindak sebagai saksi dari balkonnya, sekitar 5 meter jauhnya dari balkon pasangan mempelai.

Tamu-tamu yang menghadiri pernikahan virtual itu datang dari dalam dan luar negeri.

Israel

Banyak pasangan di Israel melaksanakan pernikahan dadakan di jalan, di balkon, di atap rumah dan bahkan di sebuah supermarket pada 15 Maret, sehari setelah pemerintah membatasi pertemuan maksimal hanya 10 orang, harian The Times of Israel melaporkan.

Di Yerusalem, puluhan tamu berpesta, bernyanyi dan menari dari balkon mereka masing-masing dan menghadap ke halaman untuk merayakan pernikahan sepasang pengantin baru.

Di tempat lain, orang-orang mengelu-elukan pasangan yang menikah dari balkon mereka dan menyanyikan lagu Shevet Ahim Veahot, tulis The Jerusalem Post.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Main musik untuk ribuan publik Davor Krmpotic tidak perlu menyewa stadion untuk tampil di depan ribuan publik. Permainan musiknya dengan saxophone dari atas balkon juga bisa didengar ribuan orang. Setiap hari dia tampil di balkon di kota pelabuhan Rijeka, Kroasia, yang berpenduduk sekitar 130.000 orang.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Konser balkon, berawal dari Italia Selama penerapan lockdown, musik live dari atas balkon bisa disaksikan di banyak kota besar. Anggota orkestra di Freiburg ini juga melakukannya dalam rangka Flashmob. Kebiasaan ini berawal dari Italia dan kini sudah menyebar ke banyak tempat.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Kasihan yang tidak punya balkon Apa yang bisa dilakukan orang yang tidak punya balkon? Mereka duduk-duduk di jendela terbuka, seperti yang dilakukan warga Belgia dalam foto ini. Tentu harus hati-hati. Jatuh dari balkon bisa lebih mematikan daripada virus corona.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Balkon kapal pesiar Foto ini menunjukkan balkon-balkon di kapal pesiar “Spectrum of the Seas". Karena wisata kapal pesiar di masa corona dihentikan, kapal ini sekarang lempar sauh di pelabuhan Sydney, Australia. Orang-orang yang terlihat di foto adalah sebagian awak kapal yang masih tetap bertugas.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Atap sebagai balkon luas Foto seorang perempuan di Kathmandu, Nepal, yang sedang menjemur baju di atap rumahnya. Nepal juga menerapkan lockdown untuk meredam penyebaran Covid-19.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Salon rambut di balkon Balkon di Lebanon selatan ini selama masa corona berubah jadi salon. Cukup praktis, karena rambut yang dipotong terbang begitu saja terbawa angin. Jadi tidak perlu banyak membersihkan lantai.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Memesan makanan dari atas balkon Pria di kota Marseille ini sedang menjalani karantina mandiri dan tidak boleh meninggalkan rumahnya. Tetangga membantu dia berbelanja kebutuhan sehari-hari. Lalu barang-barang itu ditarik ke atas dengan tali dari kain.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Latihan fitness dengan instruktur Sebastian Manko adalah pelatih fitness di Bordeaux, Prancis. Bagi penghuni rumah jompo ini, dia menawarkan latihan fitness cuma-cuma. Setiap pagi dia datang dan memimpin latihan dari jalan.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Latihan serius atlet profesional Balkon juga bisa jadi tempat latihan bagi atlet profesional seperti Hans-Peter Durst. Dia menyabet dua medali emas di Paralympics 2016 di Rio de Janeiro. Dia sekarang berlatih sepeda roda tiga di balkon rumahnya di kota Dortmund.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Balkon mewah di lokasi miliarder Di balkon di Monaco ini lebih banyak hal bisa dilakukan daripada sekadar latihan sepeda. Balkon ini terdiri dari dua tingkat, dilengkapi dengan kolam renang. Yang pasti, menjalani karantina di sini tidak akan murah.

Kehidupan Balkon di Masa Corona Sedikit humor di masa corona Penghuni apartemen di Jerman ini menampilkan humor hitam di balkon dengan memajang patung kerangka manusia. Mungkin sebuah satir atas ketakutan terhadap pandemi Covid-19 yang memang sudah menelan banyak korban. (hp/as ) Penulis: Marco Müller



Lebanon

Sebuah video dari Lebanon yang dibagikan lewat Twitter menunjukkan pernikahan bertema virus corona.

Dalam video itu, dua pria dengan pakaian pelindung diangkat dengan crane ke balkon untuk mendatangi calon mempelai wanita.

Mempelai pria kemudian memanjat ke balkon, melepaskan masker dan baju pelindungnya lalu berlutut di hadapan pasangannya. Dari jauh penonton pun bertepuk tangan riuh.

Pernikahan balkon memang menjadi hiburan sekaligus penghiburan bagi banyak orang di masa pembatasan sosial dan lockdown. (hp/as)