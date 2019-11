Ketidaksetian: Pasangan Selingkuh Bukan Akhir dari Segalanya

Gara-Gara Monsanto, Perusahaan Bayer Kena Denda 2 Miliar Dolar

Raksasa farmasi Jerman Bayer, yang membeli perusahaan AS Monsanto, divonis denda ganti rugi lebih 2 miliar dolar AS hari Senin (13/5) kepada suami-istri Pilliod. Masih ada lebih 13 ribu gugatan di pengadilan AS.