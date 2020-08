Kendalikan Otak Anda Supaya Tidak Terlalu Cemas dan Khawatir

Makanan Tepat untuk Merasa Senang

Vitamin C Dukung Pembentukan Serotonin

Orang dewasa dianjurkan memakan vitamin C antara 75 sampai 150 miligram per hari. Jumlah ini sudah tercukupi jika orang meminum segelas sari jeruk atau sebuah Kiwi. Pemasok vitamin C lain yang juga sangat baik adalah paprika merah dan Brokoli.